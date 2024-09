Sparta smetla Pardubice 4:0. Litvínov má rekord. Trápení Komety i Tygrů

Neprůstřelní Kořenář i nahrávač Kousal

V sestavě Dynama stále chyběli Sedlák s Paulovičem, na početnou marodku Sparty zase přibyl útočník Horák. Do utkání lépe vstoupili Východočeši, kteří již ve druhé minutě rozehráli přesilovku, v níž si Kořenář poradil se střelou Kauta. Pražané zvládli v polovině prvního dějství i druhé oslabení a v 19. minutě potom sami skórovali. Pavel Kousal vyslal ideální přihrávku na Chlapíka, jenž už zakončoval do odkryté pardubické branky.

Vyrovnat mohl Smejkal, který ujel v oslabení, jenže Kořenář vytáhl důležitý zákrok. Ve 29. minutě následovala další početní výhoda pro hosty, v níž obránce Kemiläinen trefil tyčku domácí branky. Pražané to nakonec stihli sedm sekund před vypršením přesilovky, když Kousalovu střelu usměrnil Kryštof Hrabík za Willova záda.

Velká příležitost se pak naskytla Dynamu, když hrálo 71 sekund přesilovku v pěti proti třem. Hned na jejím začátku Červenka napálil horní tyčku, hostům se však povedlo ubránit bez inkasované branky.

Svou další přesilovku naopak využila Sparta, která se ve 44. minutě dostala do tříbrankového vedení. Těsně před vypršením početní výhody se trefil obránce Krejčík.

Snahu Pardubic o kontaktní gól komplikovala další vyloučení, Pardubice hrály v oslabení, část i ve třech. V 51. minutě Dynamo inkasovalo počtvrté, když se zblízka prosadil Lajunen. Sparta využila v utkání už třetí přesilovku a dovedla zápas bezpečně k tříbodovému vítězství.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Pardubice): „První třetina z naší strany nebyla úplně špatná, byli jsme aktivní. Zápas však rozhodly speciální týmy. My jsme měli v prvních dvou třetinách dost přesilovek, ale nejsme schopni si v nich pomoci. Byla tam i přesilovka pět na tři, ale my momentálně početní výhody nevyužíváme. Proto jsme dnešní zápas nezvládli.“

Antonín Stavjaňa (Sparta): „Momentálně hrajeme hodně zápasů venku, byl to třetí duel za sebou. Dostali jsme se do úplně opačné situace, než jsme byli před měsícem, kdy jsme se trápili s góly. Teď možná i díky zraněním se mužstvo semklo. Zjednodušili jsme hru, začaly nám padat góly v přesilovkách. A samozřejmě k tomu výborné výkony brankáře. To vše se podepsalo pod naší bodovou šňůru. V Pardubicích se nehraje lehce, proti takovému týmu získat tři body venku je nesmírně posilující.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 18:23. Chlapík, 30:03. K. Hrabík, 43:41. Krejčík, 50:28. Lajunen Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, Hájek, Houdek – Smejkal, Červenka (C), Kaut – R. Kousal, T. Zohorna, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, Rákos, Herčík. Hosté: Kořenář (Volevecký) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík (A), Mikliš, T. Tomek, Irving, Tůma – Salomäki, Lajunen (A), Hyka – Chlapík, Najman, P. Kousal – K. Hrabík, Vitouch, Forman (C) – O. Hrabík, Žmola, Ton. Rozhodčí Hron, Šír – Thuma, Špůr Stadion Enteria arena, Pardubice

Pietroniro prodloužil liberecké trápení doma

Kladenští měli výborný vstup do utkání, po deseti minutách hry a gólech Ticháčka a Tralmakse vedli 2:0. Za domácí ještě v první třetině snížil Ivan a v závěrečné power play vyrovnal Lantoši. O bodu navíc pro Středočechy rozhodl v samostatných nájezdech Pietroniro.

Utkání začalo opatrně a hrálo se především ve středním pásmu. První větší šanci měl liberecký Jansa, ale Lukeše nepřekonal. V 8. minutě šli Rytíři do vedení. Ticháček využil chybného střídání domácích, najel si až před Kváču a nadvakrát přehodil puk přes jeho beton.

Bílí Tygři mohli odpovědět v následné přesilovce, do úniku jim ale pláchl Straka, při zakončení ho fauloval Faško-Rudáš a rozhodčí nařídili trestné střílení. K němu se rozjel Tralmaks a suverénně Kváču prostřelil.

Poté se ke slovu dostali také domácí, kteří v 16. minutě zásluhou Ivanovy šikovné teče snížili. Hned vzápětí mohl vyrovnat Filippi, jeho tvrdou ránu bez přípravy ale zastavila horní tyč.

Na začátku druhé části hráli Severočeši v početní výhodě a ve slibné pozici se ocitl Lantoši, Lukeš ale zasáhl. Vzápětí měl vyrovnání na holi Faško-Rudáš, avšak kladenský brankář svůj tým opět podržel. Na opačné straně zahrozil z bezprostřední blízkosti Jágr, také Kváča byl na místě.

Liberečtí poté převzali iniciativu, v závěru druhé dvacetiminutovky hráli další přesilovku a v gólové šanci se objevil navrátilec do sestavy Bulíř, minul však poloodkrytou branku. Po něm ještě ostře pálil Flynn a za Lukešem se podruhé v zápase rozezvučela branková konstrukce.

Přesilovou hru si zahráli v úvodu třetího dějství také Rytíři, domácí se ubránili. Kladnu mohl vrátit dvoubrankové vedení Pytlík, Kváča ale jeho pokus s obtížemi zkrotil.

Bílí Tygři se museli s přibývajícím časem tlačit stále více dopředu a Středočeši vyráželi do rychlých protiútoků. Dvě minuty před sirénou sáhl liberecký trenér Pešán ke hře bez brankáře a tento tah mu vyšel. Lantošiho gól na 2:2 poslal zápas do prodloužení.

V nastavení měli častěji puk na hokejkách domácí hráči a rozhodnout mohl po individuální akci Klíma, Lukeše však nepřekonal. Vítěze tak musely určit samostatné nájezdy, v nichž byl jediným úspěšným střelcem kladenský obránce Pietroniro.

Ohlasy trenérů

Boris Žabka (Liberec): „Neměli jsme špatný vstup do utkání, po dvou chybách jsme ale byli potrestáni dvěma góly soupeře. Trochu nás to srazilo dolů. Od druhé třetiny ale bylo vidět, že jsme táhli za jeden provaz a dělali maximum, abychom alespoň vyrovnali. Myslím si, že jsme si to za druhou a třetí třetinu zasloužili. Samozřejmě nás mrzí, že jsme před výbornou návštěvou nedokázali zápas dovést do vítězného konce alespoň za dva body.“

David Čermák (Kladno): „Sice jsme opět v závěru, podobně jako v zápasech s Hradcem Králové a Litvínov, přišli o body. Ale dva body za výhru po nájezdech z Liberce určitě bereme. Jsou to pro nás první body, které jsme získali na hřišti soupeře. Teď na to potřebujeme a budeme chtít navázat také na domácím ledě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:58. Ivan, 58:14. Lantoši Hosté: 07:10. Ticháček, 09:02. Tralmaks, . Pietroniro Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Ivan, Budík, Aubrecht, Melancon, Derner, Petrovický, Krutil – Ryšavý, Filippi (C), Lantoši – Flynn, Bulíř (A), Faško-Rudáš – Zachar, A. Musil, Thomas – Petrovský, Jansa, Kelly Klíma – Peterek. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, R. Jeřábek – Tralmaks, Hults, M. Procházka (A) – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Jágr, Filip, Pytlík – S. Redlich, Bláha, Strnad – Straka. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Hynek, Dědek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Nellis řídil výhru v lázeňském městě

Po opatrném úvodu se vedení ujali v 6. minutě hosté. Po obléhání karlovarské branky se dostal k puku volný Demel a zápěstím prostřelil Frodla. Velkou šanci na zvýšení náskoku pak měl Kovář, ale Frodl jeho střelu zneškodnil. Západočeši před koncem úvodního dějství přidali na aktivitě a 30 vteřin před sirénou vyrovnali Procházkovou střelou z pravého kruhu.

O poznání svižnější druhá třetina se začala překlápět ve prospěch Ostravanů minutu poté, co Černoch po Plutnarově přihrávce nevyužil přečíslení dvou na jednoho. V 28. minutě chyboval u mantinelu Jaks a po výpadu Yetmana zasunul puk za brankovou čáru Nellis.

Herní jistota se poté vrátila na hokejky Vítkovic. Mezi 32. až 34. minutou nestihli hráči Energie včas vystřídat a hosté po dlouhém obléhání Frodlovy branky šli díky Abdulově dorážce do dvoubrankového vedení. Změnit to mohl v 39. minutě Gríger, ale netrefil odkrytou část Klimešovy branky.

Hned na úvod závěrečné dvacetiminutovky skončil puk za Klimešovými zády, ale jen díky tomu, že ho za brankovou čáru poslal Černoch rukou. Karlovy Vary soupeře přestřílely, vytvořily si tlak, ale výsledkem bylo jen Černochovo snížení po ideální křížné nahrávce mladíka Čihaře.

Více už domácí nestihli. Jiskra trefil jen tyč a k vyrovnání jim nepomohla ani 91 vteřin trvající hra bez brankáře. Naopak Nellis zpečetil výhru Vítkovic trefou do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Karlovy Vary): „Myslím, že prvních deset minut jsme tahali za kratší konec, Vítkovice tam měly plno šancí a daly z toho i gól. Druhých deset minut v první třetině se hra vyrovnala, měli jsme možná i více ze hry a zaslouženě jsme vyrovnali. Ve druhé třetině jsme měli bohužel plno ztrát ve středním pásmu a místo toho, aby se těžiště hry přeneslo do útočného pásma, když jsme na puku, tak těmi ztrátami se dostaneme pod tlak a toho Vítkovice využily a zaslouženě vedly 3:1. Ve třetí třetině jsme to tahali, tlačili, byla tam bojovnost a jeden gól jsme dali. Bohužel další už ne, power play už byla vabank a Vítkovice zaslouženě vyhrály.“

David Bruk (Vítkovice): „My jsme samozřejmě spokojení, jak utkání dopadlo, že bereme tři body. Teď je začátek soutěže, každý bod je dobrý, aby se týmy uklidnily a chytly nějaké sebevědomí. Chleba se ale začne lámat někdy v listopadu, prosinci. Musím ale říci, že ten zápas byl neskutečně vyrovnaný, myslím, že body mohly brát oba týmy. K nám ne že by se přiklonilo štěstí, ale body tým samozřejmě vydřel a brankář Klimeš byl dnes neuvěřitelný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:29. O. Procházka, 50:50. Černoch Hosté: 05:43. Demel, 27:34. Nellis, 33:46. Abdul, 59:51. Nellis Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Reunanen, Mikyska, Šalda, Jaks, Mamčics, Plutnar, D. Moravec – T. Redlich, Šír, Koffer – Salsten, Černoch (C), O. Beránek (A) – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Čihař, Kofroň, Kupčo. Hosté: Klimeš (Pařík) – Marcel, Košťálek (A), Auvitu (A), Demel, Mikuš (C), L. Kovář, Glos – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Claireaux, Bernovský – Roberts Bukarts, Hladonik, Rihards Bukarts – Přibyl, Hašek, Lednický. Rozhodčí Sýkora, Květoň – Gerát, Lhotský Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3650 diváků

Kašové zařídili šestou výhru v řadě

Olomouc začala aktivněji a při akci druhého útoku musel u levé tyče zasáhnout Zajíček. Na druhé straně vystřelil bez přípravy mezi kruhy volný Hlava, Machovský vyrážečkou poslal puk mimo branku. V sedmé minutě se Litvínov dostal do vedení. Obránce Husinecký, hrající druhý extraligový zápas, vsítil z pravého kruhu premiérový gól v nejvyšší soutěži.

Odpovědět se snažil z přečíslení Káňa, jeho dorážku Kohoutovy střely ale Zajíček dokázal udržet před brankovou čárou. Hanáci měli více ze hry, Navrátil však na litvínovského brankáře nevyzrál po teči ani z bezprostřední blízkosti. Náskok hostů mohl v oslabení zvýšit David Kaše, kterého v nájezdu dvou na jednoho vychytal Machovský.

Litvínov si do druhé třetiny přenesl půldruhé minuty přesilovky, tu nicméně nevyužil. Blízko vyrovnání byl po Zemanově chybě ve středním pásmu Černý, proti němuž se ještě vyznamenal Zajíček, v 25. minutě už se ale Olomoučtí radovali. Kotouč do prázdné části branky nasměroval Knotek a v extralize se prosadil poprvé od 18. prosince loňského roku.

Sám na bránu pak ujel lotyšský bek Zile, Machovský si však mezeru mezi betony pohlídal a domácí mužstvo podržel. Poradil si také se střelou Koblasy, jenž předtím nabral rychlost na pravém křídle. Olomoucký obrat mohl z trestného střílení dokončit Navrátil, puk ale poslal jen do Zajíčkova betonu.

Ve třetí třetině tečoval Kohout nahození od modré čáry těsně vedle branky hostů. Litvínov znovu odskočil díky spolupráci bratrů Kašových - Ondřejovu nabídku usměrnil do horního rohu branky David. Ondřej Kaše mohl poté k asistenci přidat i gól, po úniku a kličce do bekhendu trefil tyč.

Vyrovnat se při vyloučení Davida Kašeho pokoušeli Navrátil s Knotkem, Zajíček ale odolal. Domácí už neskórovali ani při závěrečném risku se šesti bruslaři. Litvínov tak i po šestém zápase zůstává jako jediný tým bez prohry a ztráty bodu.

Ohlasy trenérů

Róbert Petrovický (Olomouc): „Zápas nezačal úplně ve vysokém tempu, spíše to bylo takové taktičtější. První gól jsme dostali po nepřehledné situaci za naší bránou, trochu se to tam poodráželo, možná přišla chyba. Potom jsme se probrali. Měli jsme dobrou pasáž ve střední části první třetiny, jenže nás trochu srazila přesilovka. Druhá třetina byla z naší strany lepší a ve třetí třetině to bylo o jedné situaci, která rozhodla. Z hlediska taktických věcí - trochu jsme se rozlítali. Když někdo udělá chybu, musíme si pomoct hokejkami a dobrým pohybem. Také musíme zlepšit přesilovky, kterými jsme si dneska nepomohli.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Měli jsme záměr ustát první třetinu. Nechtěli jsme hrát nějak extrémně zataženě, ale organizovaně a zodpovědně. První třetina se nám v tomto povedla, ve druhé jsme na to ale bohužel nenavázali. Začalo to ztrátou puku na útočné modré čáře, hned potom soupeř srovnal. Po hrubce jsme mu navíc nabídli trestné střílení, s druhou částí jsme nebyli vůbec spokojení. Za poslední třetinu musím mužstvo pochválit. Kluci zase začali hrát organizovaně a zodpovědně, navázali na první třetinu. Byl to pro nás takový zápas ve vlnách.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:17. Knotek Hosté: 06:42. Husinecký, 47:50. D. Kaše Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek, T. Černý, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Škůrek – Káňa, Kusko, Kohout – Fridrich, Nahodil, Navrátil – Kunc, P. Musil, Orsava – Anděl, Knotek, Ministr. Hosté: Zajíček (Petrásek) – Zile, Baláž, Zeman, McIsaac, Polášek, Husinecký, Beran – Koblasa, Sukeľ, Sandberg – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Jurčík, Gut, Pekař – Vopelka, Jícha, Havelka. Rozhodčí Kika, Obadal – Rampír, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4518 diváků

Závora řídil skvělý obrat

Tradičně aktivním nástupem si domácí vynutili brzy po sobě tři přesilovky a využili hned tu první. Kondelík žabkou zpoza branky našel Olesena, ten ještě neuspěl, ale z dorážky se trefil Kovařčík. V dalších dvou početních výhodách už Jihočeši nebyli tolik nebezpeční, skoro nic nevymysleli hlavně při Pavlíkově trestu.

Na trestnou lavici posléze zamířil také budějovický Cibulka, ale ani hosté si žádnou slibnou situaci v útočném pásmu nepřipravili. V závěru prvního dějství se neprosadil Malát po objetí branky a bekhendovém pokusu, skóre se nezměnilo ani po Pavlíkově nahození od modré čáry.

Do druhé části vstoupily oba týmy útočně. Střelou švihem se zkusil prosadit boleslavský Čajka, do Kondelíkovy přihrávky na Reillyho vložil hůl bránící hráč. Pak vypíchl hostům puk na červené čáře kapitán Gulaš, projel středem kluziště a forhendem přehodil levý beton brankáře Furcha.

Jihočeši ožili, ale třetí gól nepřidali. Neujal se individuální průnik Valského, bez efektu skončil závar Přikrylovy formace. Furcha nepřekonal ani Kašlík. Z protiútoku nevyzrál na Kloučka mladoboleslavský Fořt.

Brzy po začátku třetí třetiny hosté chybně střídali a v přesilovce mohl zvýšit Kondelík. Potom v oslabení ujel Čajka, ale Klouček svůj tým zachránil. Hostům se podařilo v 52. minutě zkorigovat po Pyrochtově střele od modré čáry, kterou tečoval Čajka. Zakrátko se prosadil u levé tyčky Rekonen a srovnal.

Vedení mohl Jihočechům vrátit Olesen, ale ztroskotal na Furchovi. Naopak hosté dokonali rychlý obrat díky pohotové Závorově střele z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Budějovičtí pak sáhli k power play, jejich snaha o bodový zisk však byla marná.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Začali jsme dobře, pak přišly lepší, ale i horší pasáže. Snažili jsme se zabránit soupeři, aby chodil do brejků. Ve třetí části jsme dostali nešťastné góly, které pramenily z toho, že jsme se měli líp postarat o kotouče v útočném pásmu a zbytečně nezmatkovat v obraně. Bohužel, stalo se. Podíváme se na to a poučíme se.“

David Havíř (Mladá Boleslav): „První třetina nebyla z naší strany ideální, počínali jsme si hodně nedisciplinovaně. Zhruba od poloviny utkání jsme se začali víc osmělovat a byli jsme aktivní. V závěru si domácí možná mysleli, že to mají hotové, ale my se nevzdáváme a hrajeme až do konce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:24. Kovařčík, 28:37. Gulaš Hosté: 51:57. Čajka, 52:26. Rekonen, 55:45. Závora Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Doudera (A), Kachyňa, Štencel, Reilly, Pýcha, Kubíček, Cibulka – Kovařčík, Přikryl, Gulaš (C) – Ordoš, Kondelík, M. Beránek – Kubík, Pech (A), Olesen – Kašlík, Koláček, Valský. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, F. Pavlík, Jánošík (C), Křepelka – Skalický, Fořt (A), Rekonen – Junttila, Čajka, Lakatoš – Malát, Buchtele, Doležal – Dvořáček, Závora, Stránský – Malínek. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Svoboda, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5880 diváků

Dujsík trefil Plzni první tři body

Po opatrném úvodu se ve 4. minutě protáhl do dobré střelecké pozice Zohorna, ale domácí gólman Hrenák si s jeho pokusem z mezikruží poradil. Jeho protějška Krošelje za chvíli protáhl Malák ranou bez přípravy po průniku Schleisse. Jinak se obě mužstva snažila nechybovat a hra se odbývala především ve středním pásmu.

Oběma soupeřům nevycházely ani přesilové hry. Jenže již 40 sekund po zahájení prostřední části zaváhání defenzivy potrestal přesnou střelou z levého kruhu Cingel. Domácí zareagovali aktivním napadáním rozehrávky Komety a v polovině utkání dlouhý nápor prvního útoku Indiánů korunoval Söderlund vyrovnávací trefou na 1:1.

Hosté nestíhali pokrývat lépe se pohybující soupeře a jen díky Krošeljovi přečkali závěr druhé třetiny. Zblízka se proti němu neprosadili Matýs a Holešinský, ve 38. minutě slovinský brankář reflexivně vyrazil i táhlou střelu Simona.

Pasivitu hostů potrestal až Dujsík ve 44. minutě, když díky cloně spoluhráčů na brankovišti upravil nahozením od modré čáry na 2:1. Hráči Komety následně přidali, ale rychlou přesilovkovou kombinaci ve 48. minutě zakončil Zohorna příliš slabě. Nervózní hosté ve snaze o vyrovnání postupně otevřeli hru, do největší příležitosti se dostali až při power play.

Necelou minutu před závěrečnou sirénou však Flek osamocený na pravém kruhu trefil pouze Hrenákovu náruč. Naopak vzápětí střelou do opuštěné branky uzavřel na konečných 3:1 skóre sváteční střelec Piskáček.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Plzeň): „Jsme velmi šťastní, že jsme udělali první výhru za tři body, navíc první domácí vítězství. Bylo to těžké a bude to takhle pokračovat i dál. Nemáme mužstvo, které by dávalo tolik branek. Musíme bojovat o každý bod. Pořád je to start soutěže, je to takové urputné. My nehrajeme špatně, ale nadřeme se hrozně na góly. To nás provází od začátku sezony. Po našem gólu na 2:1 se Brno tlačilo za vyrovnáním a my jsme tam měli několik nervózních řešení. David Hrenák nás ale podržel a se štěstím jsme to uhráli.“

Jiří Horáček (Kometa Brno): „Bohužel je to pro nás dnes bez bodu. Byl to ubojovaný zápas. Dali jsme jen jeden gól a na něj se hrozně těžko vyhrává. Ve třetí třetině soupeř gólem rozhodl a v power play vedení ještě zvýšil. Krizi máme nyní v tom, že nedáváme moc gólů. Máme jen osm střeleckých úspěchů za šest zápasů. Hrozně se nadřeme na branku a pak ty zápasy dopadají tak, jak dopadají. Nejsme produktivní a nebyli jsme dnes schopní se dostat do vyložené šance ani v přesilovkách, kterých jsme měli dost.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:31. Söderlund, 43:44. Dujsík, 59:24. Piskáček Hosté: 20:40. Cingel Sestavy Domácí: Hrenák (Malík) – Rubins (A), Zámorský, Malák, Merežko, Kvasnička, Dujsík, Piskáček – Söderlund, Lalancette, Lev (A) – Matýs, Mertl, Holešinský – Schleiss (C), Klepiš, Simon – Mužík, Urban, Hauser – Šiler. Hosté: Krošelj (Postava) – Beaudin, Holland, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Němec, Svoboda – H. Zohorna, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Kos, Rachůnek – Říčka, Kollár, Konečný – Jedlička. Rozhodčí Pražák, Zeliska – Brejcha, Hnát. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4755 diváků

Adámek trefil domácí výhru mistrů

Už na začátku druhé minuty si hokejisté Mountfieldu vytvořili po úvodním tlaku výhodu přesilové hry. Domácí ale první komplikaci v utkání relativně v pohodě ustáli. Trochu záživnější momenty nastaly až v polovině prvního dějství.

Individuálně se uvolnil mezi kruhy Kurovský, jenž následně prověřil Novotného jedovatou střelou. O chvíli později zase pálil na druhé straně ze slotu Perret, ale zamířil jen do tyče. Jinak nám toho úvodní třetina moc zajímavého nenabídla.

Oceláři si ze závěru prvního dějství přenesli takřka celou přesilovou hru. Ani oni se však v této disciplíně neprosadili. Novotný nemusel vytáhnout ani jeden těžký zákrok. Utkání nadále pokračovalo bez větších vášní. Změnit to mohl samostatný únik Daňa, ale ten možná i díky tlaku dojíždějícího hradeckého obránce nezakončil podle svých představ. O chvíli později hrál přesilovku Hradec, avšak ani on bezbrankový stav nezlomil.

V polovině utkání jsme se však dočkali první branky. Oceláři rozehráli přesilovou hru, na jejímž konci stál před takřka celou odkrytou brankou Kurovský a otevřel skóre. Domácím na chvíli dodala vstřelená branka sebevědomí, ale další branku přidat nedokázali.

Už se zdálo, že jednobrankový stav vydrží až do přestávky. Jenomže Jakub Pour vystihl laxní přihrávku třineckého Mrtky, ujel sám na branku a střelou nad rameno Mazance ve 40. minutě vyrovnal.

Už po 24 vteřinách hry ve třetí části hrál Mountfield v pořadí už pátou přesilovou hru, která zůstala opět bez využití. Domácí naopak krátce na to udeřili. Adámek si vybruslil v útočném pásmu z rohu s kotoučem na holi. Nejdříve mu kotouč utekl, ale nakonec se přece jen dostal ke střele a poslal domácí podruhé do vedení.

V 54. minutě Hradečtí zahráli u střídačky během výměny hráčů kotouč, čímž zapojili do hry šestého hráče, tudíž následovaly dvě minuty pro hosty. Nabídnutou možnost Oceláři využili. Nestrašil nastřelil puk do ohně v brankovišti, kde se nejlépe zorientoval francouzský útočník Addamo.

Hosté už v tu chvíli věděli, že musí vyložit na led Werk Arény všechny karty, tak to zkusili poněkud nestandardně už čtyři minuty před koncem bez brankáře. Ještě než si ale dokázal Mountfield vytvořit nějaký tlak, už vezl kotouč do opuštěné klece Daňo.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Já jsem rád, že jsme před domácími fanoušky, ale hlavně po těch třech remízách, po kterých jsme nakonec prohráli, urvali tři body. Pro nás jsou velmi důležité. Důležitá zpráva je také to, že po tom úderu na solar, který jsme inkasovali na konci druhé třetiny, jsem se z toho dokázali dostat a kvalitním výkonem ve třetí třetině jsme to vyrovnané utkání dokázali zlomit. Musím v šatně klukům poděkovat a pogratulovat.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to vyrovnaný zápas. Myslím si, že jsme ho neodehráli vůbec špatně, ale o výsledku rozhodly speciální formace a díky tomu bere Třinec zaslouženě tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:23. Kurovský, 44:12. Adámek, 54:57. Addamo, 56:15. Daňo Hosté: 39:10. Pour Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin (A), Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank, Mrtka – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Cienciala – Addamo, Roman, Teplý – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Sikora. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Blain (A), Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, Pavelka (C), Mudrák – Batna, Tamáši, Perret (A) – Jergl, Miškář, R. Pavlík – Šťastný, Estephan, Dmowski – Pour, Štohanzl, A. Novotný – Chalupa. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Hlavatý, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 479 diváků