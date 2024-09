Kousal řádil na východě, Sparta hvězdy nepotřebuje. Červenka bez Sedláka trpí

Za řeči na „sockách“ se mohl pomstít zkraje druhé části, kdy pláchl do sólového úprku, Josef Kořenář však betony sklapl včas. Klíčový moment, kdyby Smejkal srovnal, duel by dál běžel jinak. Vysvědčení si vylepšil nebojácným pádem do soupeřovy dělovky ve třetí části.

Zásadně mu schází parťák Lukáš Sedlák se sešitou rozseknutou tváří a pomlácený z duelu v Olomouci. Na Červenku byly dva fauly, ukazoval nápady, jen mu to zatím nelepí. Pořád má ještě pár kol čas. Do té doby se možná Sedlák uschopní.

Bude na hře Sparty znát absence osmi hráčů?

To je vlastně na tom všem nejlepší. Do brány nemůže Kovář, na beku schází Kempný, Moravčík, Mozík, Němeček, do útoku není Řepík, Sobotka, Horák. Jenže právě tahle katastrofa pomohla Spartě semknout se a podivuhodným výsledkem je, že bude těžké uzdravené hráče zapracovávat do fungujícího stroje.

Nynější osiřelé rudé složky mají takřka dokonalou chemii. Zní to šíleně, ovšem bude to chtít fištrón, aby trenéři svým hvězdám trefili místo v sestavě a nenarušili nynější účinný herní styl v kombinaci s výbornou náladou v týmu.