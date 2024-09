Osm marodů Sparty? No a co? I tak dokážeme být hodně silní, říká Kousal

Jak se zrodila hodně sladká výhra v Pardubicích?

„Musím začít od Kořena (Josefa Kořenáše), má další zápas s nulou, opět to výborně pochytal. Pardubice měly dost šancí, všechno měl, což nám pomohlo. Kdyby skórovaly, vypadalo by to jinak, ale zaplaťpánbůh, že ho nedali. Podle mě jsme od začátku do konce jeli zodpovědný výkon, některá vyloučení byla sice zbytečná, ale oslabení jsme si dokázali pohlídat. Hráli jsme to, co jsme tu chtěli předvést, napadali nám tam góly, což nám pomohlo k tomu vzít si momentum a dotáhli jsme to až do konce. Super!“

Od začátku sezony čekáte na gól, ale pokud vám budou naskakovat tak pěkné a důležité asistence, asi se zlobit nebudete… A máte jich už šest.

„To jo! Člověk je vždycky rád, pokud dá gól, taky bych už rád nějakého dal, ale teď se nám daří, vyhráváme, takže mi to tolik nevadí. Po Třinci (3:0) jsme si mysleli, že nám to půjde trochu samo, pak jsme dva zápasy podcenili, něco si k nim řekli a teď díky tomu všichni hrají, co se hrát má. Všichni si věříme, jsme víc uvolnění, líp se na to i kouká a spíš se tam i něco sehraje.“

Jak jste měl promyšlenou parádní nahrávku Filipu Chlapíkovi na úvodní gól? Puk prošel pardubickému hráči snad pod bruslí…

„Čekal jsem, až Chlápa bude na zadní tyčce, aby zakončení neměl tak těžký a pak jsem se snažil mu to tam poslat a někudy to projelo. Kdo nezkusí, tak nemá.“ (usmívá se)

A jak se těšil kumpán Tomáš Hyka do Pardubic, odkud musel po sezoně odejít?

„Jo, myslím, že byl nabuzený dost a že hodně chtěl Pardubice porazit, něco nám i do kasy vypsal. Budeme rádi, že to tam pošle.“

Josef Kořenář v minulé sezoně neměl jedinou nulu a teď už čtyři. Klíčový faktor, že?

„Jenom ať mu to trvá dál, víc nevím, co bych říkal, on se vždycky uzavře sám do sebe… (usmívá se) My mu samozřejmě pomáháme, nepouštíme na něj moc střel, ale co má chytit, tak vždy chytí.“

Míváte kolem osmi až devíti hráčů mimo, nejste sami překvapeni, jak se s tím vyrovnáváte?

„Po těch dvou prohrách jsme si to rozebrali a ukazuje se, že i bez všech těch hráčů dokáže náš tým být hodně silný. Hrajeme trošku jednodušeji, trošku jsme víc semknutí a nese nám to ovoce.“

Až se marodi vyléčí, pustíte je vůbec do sestavy?

„To nevím, třeba už si Řepa nezahraje… (směje se) Uvidíme, jak to bude, až se všichni uzdraví. Ale myslím, že se pak vše vrátí do starých kolejí a bude to jenom lepší. Kluci se k nám budou postupně zapojovat a věřím, že to bude perfektní.“

