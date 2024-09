Ještě nulu a Kořenář dotáhne velký rekord: Hlavně nebýt moc nahoře!

Kolik minut Josefu Kořenářovi chybí do rekordní extraligové neprůstřelnosti? Tabulka v rozhovoru ukazuje, že v případě čistého konta ve středu v Olomouci se na dotek přiblíží čtvrt století starému maximu Vladimíra Hudáčka. To už stojí za pokus…

Výhry 4:0 nebo 5:0 jsou teď novou normou Sparty?

„Bylo by to ideální takhle vyhrát každý zápas… (usmívá se) Každý chce dát co nejvíc gólů, těsná utkání bývají trochu náročnější. Jsme rádi, že nám to teď padá a doufám, že v tom budeme pokračovat. Je to o tom neustále dělat to samé, hlavně nebýt moc nahoře ani moc dole, jet furt stejně.“

Souhlasíte, že vám facky s Kladnem a Karlovými Vary pomohly k nynějšímu progresu? Měli jste řeč v kabině, semkli jste se…

„Určitě jo. První zápas s Třincem jsme vyhráli (3:0) a mysleli si, že i v dalších to půjde úplně samo. A úplně to tak nebylo. Od té doby, co jsme si k tomu něco řekli, je to zase výborný. Hlavně, ať to pokračuje ve stejném duchu i dál. Nechci říkat, že takhle už to dál asi nepůjde, ale bude bohatě stačit, pokud se nám budou střádat jakékoli výhry.“

Jak vnímáte kupící se čistá konta, nakolik to prožíváte?

„Je to samozřejmě příjemný. Minulý rok jsem neměl ani jednu nulu, letos jich je už víc. Musíte jít ale zápas od zápasu, až vyjedeme ve středu v Olomouci na led, nikdo se nebude ptát, jak jsme hráli v neděli. Musíme zase makat naplno a sbírat co nejvíc bodů.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

V jakém duchu probíhá vaše příprava na zápas s Pardubicemi, za které může dát gól prakticky každý?

„Je to náročnější, ale já jsem zase zastáncem toho, že hodně soustředění spíš škodí. Neupínám se ke studování, kdo kam střílí, kam dává góly a podobně. Mě nejvíc zajímají přesilovky, jak je hrají, odkud střílí góly, na to se podívám.“

Jakmile vám přibývají čistá konta, vydařené zákroky, chytá se vám tak nějak samo díky větší sebedůvěře? Anebo je to stále ta samá dřina?

„Určitě je to lepší, když mám víc zákroků, chytá se mi lehčeji. I tým, když vidí, že něco chytím, kluci hrají líp. A i obráceně, pokud vidím, že si věří a dokážou se udržet na puku, chytá se mi líp. Jde o vzájemnou spolupráci.“

Zatrnulo vám v předposlední minutě za stavu 4:0? Přišla velká šance Pardubic po zbytečné chybě, mohl jste přijít o nulu.

„Zrovna tam byli mladší kluci na ledě, mladej Hráblo (Ondřej Hrabík) dával puk středem – tam, kam zrovna neměl a to víte, že jsem se rozčílil, ale naštěstí to snad trefilo tyčku.“

Váš parťák Jakub Kovář je zdravotně indisponovaný, jak snáší vaše úspěchy?

(usmívá se) „Je rád. Všichni nemocní a zranění kluci jsou rádi, že po těch dvou fackách se nám daří. Hokej je týmový sport, a byť je brankářská role trochu individuální, jsme tady všichni za Spartu a výhry jsou výhry.“

Asi vám nevadí, že na tribuně sledoval zápas Radim Rulík, co říkáte?

„Určitě ne. Ale ať je tady kdokoli, nás zajímá jenom jedno a tím je výhra.“

Vypovídají vaše čtyři čistá konta leccos i o obranné hře Sparty?

„Nechci teď na nikoho nic házet, ale loni se mi naše obranná hra líbila asi víc. Způsob, jakým jsme bránili, nuly však nebyly. Letos jsem se toho trošku obával, přitom to taky funguje. Celé to bude asi o tom, jak to zrovna sedne.“

Ceníte si nynější čisté jízdy o to víc, že máte osm, před tím i devět zraněných a nemocných hráčů? Zvlášť pro naskakující mladíky jde o perfektní školu a vidí, že mohou v systému dobře fungovat.

„Určitě jo. Všichni mladí kluci odvádějí super práci a určitě se jim hraje líp, pokud se nám daří, než kdybychom prohrávali a byli jsme nervóznější. To by asi bylo o něčem jiném. Takhle naberou příjemnější zkušenosti.“

