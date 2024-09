Sparta ZAKOUS(a)LA Dynamo. Gólman si říká o národní dres, kritika z tribun

Podle plných soupisek byste tipovali, že tohle by mohlo být extraligové finále. Pardubice se Spartou utrácejí stovky milionů, aby si pohár konečně strčily do skříně a ucpaly čoudící třinecké komíny. Teď do sebe obři práskli poprvé v sezoně přímo. Setkání v Pardubicích ukázalo vyspělejší Spartu a místy syrové Pardubice.

Pár momentů vyloženě nadchlo, určitě drajv obou Kousalů. Pardubický Robert dupal do nebezpečných situací, často se hrnul do koncovky, nakonec napočítal tři, které doletěly na bránu. Ovšem Sparťan Pavel, to byl ještě jiný stupínek.

Ve velkých zápasech mají být vidět klíčoví hráči, on do takové pozice dorůstá. Když vymyslel nahrávku na Filipa Chlapíka před prvním gólem, měli jste chuť si akci procházet patnáctkrát. Tady není na místě hledat pardubické chyby, ale spíš obdivovat dokonalé řešení v podání Pavla Kousala. „Když se koukáte na některé sporty, třeba squash, ve vrcholném pojetí je to až nuda. Pak se hraje podél zdi na jistotu, aby nepřišla chyba. Ale pokud přijde něco takhle chytrého, tak to člověka pohladí. Velice pěkná akce,“ kochal se i sparťanský asistent Antonín Stavjaňa.

Patrik Poulíček se k soupeři rychle hrnul na mantinel, Kousal ale mezi jeho bruslemi, kde bylo místa zhruba na puk a tak pět vlasů, poslal vymazlený pas na levé křídlo. Výjimečné načasování, směr, prudkost. Taky Chlapík hned děkoval za tuhle brilantní dodávku na svoji hůl. Druhou trefu si přidal hlavní sparťanský „bad boy“ Kryštof Hrabík, když při přesilovce tečoval Kousalovu mordu.

Ani byste neřekli, že Sparta má ještě půlku týmu zaparkovanou na marodce. Za poslední zápasy zjistila, že i bez zavedených jmen dovede rubat. Najednou není vidět, že jsou out Řepík, Sobotka. Kempný, Moravčík, Němeček a spol. Dvě utkání před výjezdem do Pardubic? Skóre 9:0, celkově brilantní podívaná a v souboji titánů pokračovala. „Dostali jsme se do úplně opačné situace, než kde jsme byli před měsícem. Nepadalo nám to tam, teď máme nějaké zraněné a mužstvo se semklo. Zjednodušili jsme hru, dáváme góly v přesilovkách a výborně nám chytá gólman,“ přidal Stavjaňa.

Kořenář do reprezentace?

Základ výhry položil Josef Kořenář, který by poslední dobou mohl po každém zápase zastavit u Pavelců, zeptat se, jestli je Ondra doma a zda ho už má napsaného na svém nominačním listu na první akci. Září. Proti Pardubicím třeba parádně ustál tlak ve druhé třetině, kterému šéfoval Robert Kousal. Gól nedostal a neprůstřelnost drží už 192 minut.

Dynamo musí hodně štvát přes minutu dlouhá přesilovka 5 na 3, která jako kdyby se vůbec nekonala. „Kdybychom proměnili přesilovky, vypadal by zápas jinak. Nedali jsme je, což je naše chyba. Jak Sparta vede 2:0, je těžké už výsledek otáčet,“ vypočítával pardubický kouč Marek Zadina. Soupeř nakonec proměnil tři početní výhody.

Dobré momenty měla Zadinova družina maximálně do půlky bitvy, třeba Jiří Smejkal s Tomášem Vondráčkem několikrát uměli před brankovištěm vyvolat rockový festival, jen ve výsledku nula. Kořen se jim vykopat nepodařilo. Jednou na jedničku Sparty pádil i Smejkal sám při oslabení, sólo zkusil vyřešit střelou mezi betony, ale ty Kořenář včas zavřel: tudy ne!

S postupem času začaly přibývat mizerné pardubické chvíle, které Sparta trestala. Dynamo mělo problémy s disciplínou, Jakub Krejčík ve 47. minutě zavřel všechny plány na obrat. „Přesilovek jsme měli nejdřív dost my. Jak jsme začali prohrávat, hráči měli krvavé oči. Nezvládli emoce, které zvládnout měli. Byli jsme v poslední třetině hodně vylučovaní,“ přikývl Zadina.

Samozřejmě nahrávku na třetí trefu musel mít Pavel Kousal. Mohl po zápase vytáhnout svůj širokánský úsměv, po kterém málem praskají i čočky kamer. Jen do čtvrté trefy už hokejku nestrčil. Sparta si užila sladký večer, osedlala Pardubice a povozila se.

