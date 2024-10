Kladno doma zavřelo. Výhoda úzkého hřiště? Třinci ukázalo, že má sílu

Aby se účastník posledních tří baráží pohyboval v první polovině tabulky a navíc nad zlatým Třincem, česká nejvyšší soutěž jen tak nepamatuje. Rozhodně není náhodou, že se kladenští hokejisté momentálně nachází na pohodlném šestém místě a hřeje je 11 bodů, z nichž devět získali na domácím ledě. Že se na úzkém hřišti Rytířů hraje všem soupeřům nepříjemně, je napříč extraligou všeobecně známé. Potvrdí vám to i Oceláři, kterým se v Kladně také nepodařilo loupit.

„Vždycky se na Kladně hrálo hrozně špatně. Hrají tady dobře, mají nacvičenou hru. Nyní chodí strašně aktivně a hrajou opravdu dobře. Každý zápas v extralize je hrozně vyrovnaný a je úplně jedno, pokud je to s Kladnem, nebo s Pardubicemi,“ řekl třinecký útočník David Cienciala po nárazu do zavřených kladenských vrat. Osmadvacetiletému Oceláři se přitom povedlo dostat Rytíře pod tlak, když v góly nabité druhé třetině srovnával skóre na 2:2.

Zatímco v minulé sezoně by podobný moment mohl Kladno snadno nalomit, nyní výběr Davida Čermáka ukazuje, že netěží jenom z nesporné domácí výhody. Středočeši začínají ukazovat sílu, jakou dříve neměli. Ze dvou inkasovaných branek se nepoložili a ještě ve druhé dvacetiminutovce rozhodli díky dorážce Antonína Melky. Chcete další důkaz, jak jsou Rytíři nyní silní? Na začátku třetí třetiny se necelé dvě minuty museli bránit ve třech. A úspěšně.

Přežité oslabení při vyloučení Jágra

Mužstvo odolalo i před koncem třetí dvacetiminutovky, kdy byl Jaromír Jágr vyloučen za podražení Mariana Adámka. Dvaapadesátiletý matador se vztekal podobně jako v předchozím zápase v Liberci, kdy Bílí Tygři v 59. minutě vyrovnávali. Když na kostce nad ledem opakovali moment, za který byl potrestán, jen nad tím naštvaně mávl rukou. Pro klid klubového majitele ovšem Rytíři už neinkasovali a tři body zůstaly opět doma.

„O vítězství rozhodla naše bojovnost, nasazení, výborný výkon brankáře a ubráněné oslabení. Hlavně v tři na pět to kluci odehráli velmi dobře. To pak rozhodlo,“ má jasno Čermák. Podle hlavního trenéra Kladno potřebuje přesně takové zápasy, kdy zvládá v závěrech udržet vedení. Venku kvůli tomu zatím o body přichází, doma se ale nenechá, což nebývalo zvykem. „Je to hodně v hlavách. Dlouho se tady prohrávalo,“ dodal kouč.

Byť se Rytíři i přes povedený vstup do sezony nechtějí uchlácholit, svoji hru si momentálně náramně užívají.

Chuť do hokeje byla vidět například na nedotažené parádě Jakuba Strnada. Nedlouho poté, co dal svůj první gól v sezoně, ujížděl sám na Ondřeje Kacetla. Zkušený kladenský útočník se fantoma Ocelářů pokusil překonat střelou vyslanou mezi nohama, což se před týdnem proti Kometě povedlo Jaromíru Pytlíkovi. Neuspěl, ale smeknout museli i Oceláři, obzvláště Marek Malík. Asistentovi kouče Zdeňka Motáka se tento fígl povedl před bezmála 19 lety v dresu New York Rangers.

