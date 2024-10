NHL na Kladně! Delegace za Jágrem, skauti sledovali třinecký zázrak

Nejenom extraliga už ví, co dokáže jeho tým. Jak naposledy porazil Třinec, tuzemský válec. Ale o rozjetých Rytířích, vedené Jaromírem Jágrem, už ví i NHL. Protože její zástupci využili toho, že nejslavnější liga světa odstartuje v Praze, kousek od Kladna, a přijeli se podívat přímo do haly. Mezi nimi i zámořští reportéři. Kromě vítězství viděli i brzo 53letou legendu, jak pořád pohodně drží krok s extraligovou elitou… Kdo všechno se na hokej přišel podívat? A kdo zajímal skauty?

Také v zámoří to lidem nedá spát. Jak je možné, že pořád hraje? A navíc tak dobře?

Proto zástupci nejslavnější ligy se vyrazili přesvědčit na vlastní oči. Do prostor zrekonstruovaného zimáku dorazili představitelé samotné ligy, zástupci Buffala a New Jersey, k tomu vyhledávači talentů.

„Bylo tady asi tak deset zástupců NHL, včetně skautů,“ uvedl Tomáš Kobera, mluvčí Rytířů.

Jágr je druhým nejproduktivnějším hráčem v historii ligy, nad ním je pouze Wayne Gretzky . Několik let úspěšně hrál za Devils, dokonce se v jejich dresu stal nejstarším autorem hattricku v NHL.

V pátek nebude chybět ani na utkání v O2 areně, které odstartuje celou sezonu slavné ligy. Bude jedním z čestných hostů. NHL mu chce ukázat, jak si ho váží.

Do Kladna za ním vyrazil i Matthew Fairburn, reportér z prestižního zpravodajského serveru The Athletic, který má na starost Buffalo Sabres.

„Jsem tady na NHL, takže jsem si nemohl nechat ujít Kladno. Vzal jsem si Uber a vyrazil jsem. Je to super zkušenost,“ popisoval reportér, jenž se po zápase na chvíli setkal i se samotným Jágrem. Toho však zdržely pracovní povinnosti, takže se z rozhovoru omluvil s tím, že ho poskytne v rámci pátečního utkání.

Tralmaks: Jágr je lepší než naposledy

Novinář mezitím vyzpovídal zámořské hráče, kteří nadšeně popisovali, jaké to je hrát v týmu s takovou legendou. „Jeho pracovní morálka? Neuvěřitelné. Slyšel jsem o tom, ale když to člověk vidí v praxi, je to síla,“ řekl třeba americký centr Mitch Hults, jenž v klubu Rytířů kroutí první sezonu.

„Je mnohem lepší než naposledy! Když mi říkal, že se zlepší, trochu jsem se smál. Ale podívejte se na něj,“ přidal se i lotyšský útočník Eduards Tralmaks, který se před zámořským reportérem rozplýval, jak je nadšený z toho, že se s Jágrem skamarádil.

„Chodím s ním na kafe… To je sen,“ kroutil hlavou. Líčil, kolik kilogramů zhubnul, a že hraje mnohem líp než v uplynulém ročníku. Zmínil také to, že jeho otci je 51 let. Takže téměř o tři méně než jeho spoluhráči.

V Česku už se to bere jako normálka. Je to prostě Jágr… Ale v NHL to pořád vzbuzuje údiv. „Opravdu si vážím, že s ním můžu hrát,“ dodává lotyšský střelec, jehož si Jágr vyhlédl na farmě Bostonu.

V hledišti nechyběli ani skauti. Ale nebojte, už ne kvůli Jágrovi… Ti měli na radaru někoho jiného. Možná budoucí hvězdu NHL. Přijeli se podívat na 17letého obránce Radima Mrtku, který už se naplno usídlil v sestavě třineckých Ocelářů.

Spojili to nejenom s NHL, ale i s tím, že Třinec zrovna hrál v Kladně, což je blízko letiště. Takže to měli při ruce.

Ve VIP lóžích si o třinecké naději dělali poznámky a zjišťovali, jaký talent se v něm skrývá. A vedle toho se stihli dívat na nestárnoucí číslo 68.

Moc postřehů o hře talentovaného beka si však udělat nemohli, protože Mrtka odehrál pouze tři a půl minuty. V poslední třetině se na led nedostal vůbec. Jágr, který je o 35 le starší, odehrál téměř dvanáct minut.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE