Teplý proti Pešánovi: Vyjádřil jsem se už milionkrát. Další Tygr na marodce

I když měl povedenou přípravu, první soutěžní zápasy mu nevycházely podle představ. Ice time postupně ubýval, kanadské body stále nepřicházely. Pedál s plynem však třinecký útočník Michal Teplý sešlápl proti týmu, ve kterém sbíral premiérové extraligové starty. K vítězství 6:3 nad libereckými Bílými Tygry pomohl dvěma nahrávkami. „V hlavě jsem to ani neměl. Už jsem tady pár zápasů odehrál a na všechno jsem si zvykl,“ hlásil Teplý v mix zóně.

Bývalý mládežnický reprezentant měl v duelu se Severočechy zvýšenou motivaci. Současný liberecký kouč Filip Pešán totiž Michala Teplého krátce po mistrovství světa juniorů v roce 2021 zpražil v médiích kvůli přístupu v tréninku, proti čemuž se forvard několikrát ohradil.

„V člověku to samozřejmě zůstává i po tom čase, ale jsme profíci. Takové věci se ve sportu bohužel stávají. Já už ani nevím, co k tomu mám říct, už jsem se k tomu vyjádřil asi milionkrát,“ pověděl Teplý.

Jeho první kariérní utkání proti Liberci mu vyšlo znamenitě. Zkraje druhé části zapsal v přesilovce první „áčko“ u gólu Justina Addama. V 35. minutě se pak blýskl perfektní žabičkou, kterou si převzal zakončující Petr Sikora. „Když už góly nedávám, alespoň nahrávám,“ prohodil třiadvacetiletý útočník, jenž stále čeká na první trefu v české nejvyšší soutěži.

Byť Oceláři vedli po dvou třetinách 3:1 a měli i jasnou střeleckou přavahu, ze zápasu ještě bylo pořádné drama. Ve třetí dvacetiminutovce Liberci pomohl příhodný odraz od brusle. Pak přímo do vinglu spadla přesilovková rána Tomáše Filippiho a rázem to bylo 3:3!

„Konečně první zápas, ve kterém jsem byl týmu prospěšný,“ sypal si popel na hlavu liberecký kapitán. V minulé sezoně ovládl produktivitu s 25 góly a 37 asistencemi, teď se na první gól načekal až do 8. kola.

Když už to vypadalo, že nečekané zmrtvýchvstání Bílí Tygři dovedou do prodloužení, světový šampion Tomáš Kundrátek byl proti. Za dělovkou třineckého beka se mohl Daniel Král jen ohlédnout. „Zůstal jsem tam stát, zavřel jsem oči a poslal to tam. Radost z toho samozřejmě mám, ale daleko větší pak ze tří bodů,“ těšilo Kundrátka.

Liberci v závěru nepomohl ani oddechový čas. Oceláři své třetí domácí vítězství v sezoně ještě dvakrát potrhli góly do prázdné. „Nechybělo moc a odvezli jsme si alespoň bod. Bohužel jsme udělali technicko-taktickou chybu, kterou soupeř potrestal. Hlavní ale bylo, že my jsme do utkání vstoupili bojácně. Ve spoustě soubojů jsme byli druzí, prohrávali jsme je,“ zlobil se Pešán.

Další vrásky na čele mu přidělalo zranění Michala Bulíře, který z utkání musel předčasně odstoupit kvůli opětovnému zranění ruky. Na marodce Bílých Tygrů tak doplnil zadáky Radima Šimka a Vojtěcha Budíka. „Je znát, když dva takhle klíčové beky máme dlouhodobě mimo. Nejsme úplně fit, pořád nás tyto věci trápí. Jsem rád za týdenní pauzu, která nás čeká,“ našel pozitivum liberecký kouč.

