Jízda končí. Pardubice (pro kouče) porazily Litvínov. Obrat Sparty

Radil ukončil žluto-černou neporazitelnost

V sestavě Dynama stále chyběl zraněný Sedlák a potrestaný Kousal, všechny útočné formace nastoupily v pozměněném složení. V největších šancích Dynama první třetiny se objevil kapitán Červenka. Už ve 4. minutě jel po přihrávce Pauloviče sám na brankáře Zajíčka, který zasáhl. O něco později byl Červenka v další příležitosti, ale bezbrankový stav trval dál. Nic na tom nezměnila ani úvodní přesilovka, kterou Dynamo nevyužilo.

Hned na začátku druhé třetiny mohli otevřít skóre hosté, ale Koblasovu pohotovou střelu Will zneškodnil. O pár minut později minul pardubický Vondráček odkrytou branku na druhé straně. První přesná trefa přišla v polovině utkání, kdy z poloviny hřiště ujel útočník Pekař a překonal Willa.

Pardubická odpověď následovala o dvě minuty později. V útočném pásmu Kaut posunul puk na obránce Šustra, který prostřelil vše před sebou. Oba týmy si ještě ve druhé třetině zahrály v početní výhodě, ale nerozhodný stav trval dál.

Domácí si udržovali střeleckou převahu a ve 49. minutě se dostali do vedení. Těsně po vypršení pardubické přesilovky našel Zohorna volného Radila, který z úhlu zamířil přesně do odkryté branky.

Následovala další vyloučení, nejprve hráli v oslabení Východočeši a potom hráči Vervy. Přesto se do šance dostal Polášek, kterého vychytal Will. Pardubičtí zvládli dramatickou koncovku zápasu, kdy hráli hosté bez brankáře, a získali tříbodové vítězství.

Ohlasy trenérů

Václav Kočí (Pardubice): „Začátek jsme měli velice dobrý, vypracovali jsme si příležitosti. Úvod druhé třetiny naopak patřil soupeři. Rozhodla až poslední část hry, kdy jsme byli úspěšnější po konci přesilovky. Soupeř se ale nevzdal a ještě za stavu 2:1 hrozil. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Především nás potěšilo, že jsme měli jen dva vyloučené, od toho se pak zápas taky odvíjí.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Myslím, že Pardubice dnes byly v prvním třetině lepším týmem, Roman Červenka měl dvě tutové příležitosti. My jsme zuby nehty uhlídali bezbrankový stav. Ve druhé třetině jsme se vzchopili. Utkání rozhodla naše chyba na kotouči, po které jsme šli do oslabení. A krátce po něm soupeř zápas rozhodl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:06. Šustr, 48:18. Radil, 58:44. Kaut Hosté: 29:08. Pekař Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, Šustr, Vála, Hájek, Houdek – Červenka (C), Paulovič, Radil – Smejkal, T. Zohorna, Kaut – Lichtag, Mandát, Vondráček – Macek, Poulíček (A), Herčík. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile (A), Baláž, Polášek, McIsaac, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), Pekař – Jurčík, Gut, Jícha – Zygmunt, Vopelka, Havelka. Rozhodčí Květoň, Pražák – Klouček, Šimánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9892 diváků

Beránek řídil výhru pro kouče Pateru

Po opatrném začátku se poprvé přihlásili hosté. Jejich nečekané přečíslení dvou na jednoho po přihrávce Beuadina zužitkoval přesnou střelou do šibenice Marcinko a svým třetím gólem v sezoně poslal Kometu do vedení.

Domácí Energii stačilo na odpověď 71 vteřin. Podobně zdařilá kombinace prvního útoku Varů skončila přihrávkou Černocha na sedmnáctiletého Čihaře, pro něhož přesná trefa k tyči Postavovy branky znamenala nejen vyrovnání, ale i první extraligovou branku v kariéře.

Další průběh první třetiny nabídl šance na obou stranách, ale domácí Procházka a Černoch, stejně jako hostující Cingel nedokázali překonat gólmany soupeře.

Západočeši dostali možnost otočit vývoj zápasu v přesilové hře, jenže byli rádi, že neinkasovali, neboť Zohorna nájezd v oslabení neproměnil, vychytal ho skvělý Frodl v domácí brance.

V druhé přesilovce Varů na začátku druhé třetiny opět ujel brněnský hráč, Flek po sólu překonal Frodla, ale puk zastavila tyč. Na konci početní výhody se ale prosadil Beránek, který v závaru před brankou dotlačil puk za Postavova záda.

O chvíli později si vybral slabší chvilku jindy spolehlivý Frodl, který neudržel v lapačce Ďalogovo nahození a slovenský obránce tak první trefou v sezoně srovnal stav zápasu.

Nerozhodný stav mohla zvrátit ve svůj prospěch Kometa, ale střely Ďalogy a Marcinka za Frodla nepropadly. Naopak v poslední minutě druhé třetiny skončilo Reunanovo nahození od modré v brněnské síti, sudí po dlouhém zkoumání gól uznali a Vary tak šly do kabin s těsným vedením.

Brnu stačilo k vyrovnání šest minut třetí třetiny. Po levém křídle pláchl Pospšíl, naservíroval před brankou puk ideálně na Fleka a bylo vyrovnáno, Pospíšil si zapsal na své konto šestou asistenci v sezoně.

Začínalo se od nuly. Na vyrovnání mistra světa Fleka odpověděl velmi brzy jeho spoluhráč ze zlatého národního týmu Beránek. Jeho trefu z brankoviště nezvrátila ani trenérská výzva Komety, Brno však dvouminutový trest bez úhony přežilo a vrhlo všechny síly do útoku. Sevřelo Západočechy v jejich obranném pásmu, tlačilo se do předbrankového prostoru. Vyrovnání přišlo po skvělém pasu Pospíšila na Ďalogu, který využil svoji rychlost a po nájezdu překonal Frodla.

Vyrovnaný zápas tak dospěl do prodloužení, v něm se prosadil Jiskra. Vary tak porazily Kometu doma počtvrté za sebou.

Ohlasy trenérů

David Moravec (Karlovy Vary): „Jsme samozřejmě velmi rádi, že se štěstí přiklonilo na naší stranu ve smyslu odražených puků a dorážení. Projevili jsme větší zarputilost a boj do pásma a hlavně na takzvaném malém vápně. Řekl bych, že druhá třetina byla hodně nahoru dolů. Chvíli jsme byli lepší my, pak nás soupeř zavřel a nebyli jsme schopni puk posunout do bezpečí. Ať už ve střední zóně, nebo na jejich modrou čáru, motali jsme se tam. Pak nám tam propadla jedna střela, což se občas stává. Jsme rádi za výsledek a bereme každý bod. Potřebujeme je sbírat postupně a věřím, že se od toho odrazíme.“

Kamil Pokorný (Kometa Brno): „Myslím si, že první třetina byla vyrovnaná i skóre tomu odpovídalo. Ve druhé třetině měli domácí pár pasáží, kdy nás zamkli v pásmu a šlo na nás hodně střel. Dvě situace využili, naše střelba byla minimální. To, co vypustil Ďaloga, tak skončilo gólem, Třetí gól domácích do kabiny nebyl příjemný. V přestávce jsme si k tomu něco řekli, chtěli jsme hodně střílet, být aktivní a myslím si, že se nám to povedlo. Bohužel jsme pak dostali gól na 4:3, ale pak díky další akci jsme srovnali a zápas došel do prodloužení. V něm byli šťastnější domácí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:19. Čihař, 22:52. O. Beránek, 39:36. Reunanen, 47:17. O. Beránek, 62:57. Jiskra Hosté: 08:08. Marcinko, 24:53. Ďaloga, 45:58. Flek, 55:44. Ďaloga Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Reunanen, D. Moravec, Jaks, Plutnar, Mamčics, Rulík – O. Beránek (A), Černoch (C), Čihař – O. Procházka, Gríger, Jiskra (A) – Kofroň, Salsten, Sapoušek – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Postava (Krošelj) – Ščotka, Beaudin, Ďaloga, Švrček, Bartejs, Gulaši, Němec – Flek (A), Cingel, H. Zohorna – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Rachůnek, Kos, Zaťovič (C) – Konečný, Kollár, Říčka – Jedlička. Rozhodčí Hribik, Šindel – Ondráček, Štěpánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4233 diváků

Kemiläinen nastartoval obrat

Ve 3. minutě si domácí gólman Furch poradil s Tonovou tečí Irvingovy střely od modré čáry. Na druhé straně zahrozili Bernad a Junttila. Pražané se ubránili při trestu Salomäkiho, při kterém nepřekonal Kořenáře Lakatoš a velkou šanci neproměnil ani Buchtele, letní posila Bruslařského klubu ze Sparty. V čase 15:36 se už Mladá Boleslav dočkala vedení. Z levého kruhu se trefil Lakatoš, jehož vyslal do brejku přihrávkou vzduchem z obranného pásma Čech.

Na začátku druhé části po Pavlíkově přihrávce minul Buchtele. Na druhé straně zahrozil Hyka. Domácí potom dostali Pražany pod tlak, ale Havlínovu střelu ukryl v lapačce Kořenář. Furcha prověřili Chlapík s Tonem a v 37. minutě se dostal do šance Forman, vyrovnat se mu však nepodařilo. Mladoboleslavského gólmana nepřekonal ani produktivní bek Irving.

V závěrečné části se Sparta tlačila za smazáním ztráty, ale po Krejčíkově přihrávce nevyzrál na Furcha Chlapík. Domácí se ubránili při Doležalově pobytu na trestné lavici, ale v 51. minutě už Sparta vyrovnala. Krejčík nabil za pravý kruh Kemiläinenovi, který překonal Furcha střelou na lapačku. Právě finský bek šel vzápětí pykat, ale domácí přesilovku nevyužili. Přesně minutu před koncem se radovala Sparta, když Kryštof Hrabík tečoval ránu kapitána Formana.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Měli jsme velice dobrou první třetinu. Byli jsme schopni hrát na kotouči, měli jsme daleko více ze hry a dařilo se nám vytvářet si šance. Začátek druhé třetiny byl ještě jakž takž, ale od poloviny zápasu soupeř začal pomalu přebírat otěže. Měli jsme dost zbytečných ztrát v útočném pásmu, byly tam i nějaké riskantní nahrávky. Hlavně se k tomu také přidalo pár ztrát u útočné modré čáry. Hrát se Spartou takový hokej nahoru dolů je velmi těžké. Mají spoustu šikovných hráčů do kombinace. Ve třetí třetině Sparta prohrávala a byla v tlaku, myslím si ale, že jsme je do větších příležitostí nepouštěli. Udělali jsme ale v půlce třetiny chybu na červené čáře, špatně rozebrali protiútok soupeře a oni to trefili. V poslední minutě to bylo víceméně to samé. U střídaček zbytečná ztráta, mohli jsme puk podržet a z následné akce tandem, střela a teč. Jak jsme otočili zápas v Budějovicích, tak se nám to teď vrátilo a šťastnější byla Sparta.“

Pavel Gross (Sparta): „Jsme rádi, že po porážce v Olomouci odsud odvážíme tři body. Byly to trošku šťastnější body. První třetina od nás nebyla nic moc, v té druhé už se tam alespoň něco objevilo. Věděli jsme, že Boleslav bude urputně bránit a bude dobrá v defenzivní polovině kluziště. Snažili se létat mezi beky, což se jim povedlo a šli do vedení. Po druhé třetině jsme si řekli pár věcí, které jsme chtěli změnit. Částečně se nám to povedlo. Byli bychom spokojeni i s jedním bodem, protože Boleslav byla silná. Pepa (Kořenář) byl výborný, takže bereme tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:36. Lakatoš Hosté: 50:15. Kemiläinen, 59:01. K. Hrabík Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, Havlín, Jánošík, F. Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Rekonen, Závora, Doležal – Dvořáček, Suchý, Stránský – Malát. Hosté: Kořenář (Volevecký) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík (A), Mikliš, Kempný, Irving, T. Tomek – Chlapík, Najman, P. Kousal – Salomäki, Lajunen (A), Hyka – K. Hrabík, Vitouch, Forman (C) – O. Hrabík, Žmola, Ton. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Frodl, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4016 diváků

Tygří snahy zmařil Kundrátek

Domácí se dostali do první velké šance už ve 2. minutě. Po přihrávce Daňa se na ose kluziště v útočném pásmu krásnou kličkou uvolnil Kundrátek, ale jeho pokus skončil na horní tyči. Branková konstrukce poté pomohla Královi i při střele Kurovského.

Hra se poté trochu uklidnila, dominovaly především pozorné obrany. Změnit opatrnou pasáž zápasu mohla zlomit přesilovka po faulu Faško-Rudáše, ale domácí v nabídnuté početní výhodě nic kloudného nevymysleli.

Do druhé třetiny vstoupili Oceláři s další přesilovou hrou, kterou již využili. Teplého střelu dorazil pohotově v předbankovém prostoru Addamo. Zvýšit mohl Kurovský, do jeho kličky na brankovišti však vložil hůl liberecký obránce.

Domácí celek měl i nadále podstatně vice ze hry. Největší šanci hostů měl v 29. minutě Thomas, ale Kacetl ho z bezprostřední blízkosti vychytal. Třinečtí byli aktivnější a ve 35. minutě přidali další gól. Prosadil se osamocený Sikora, jenž krátkou kličkou pod betony Krále zvýšil na 2:0. O 94 sekund později to bylo již 3:0, když Hudáček nachytal Krále nahozením z rohu kluziště.

Bílí Tygři však vzápětí rychle snížili, z brejku se prosadil kapitán Filippi a připsal si premiérový gól v sezoně. Ofenzívní festival ve Werk aréně pokračoval nadále. Po střele Marinčina zvonila za libereckým brankářem už potřetí tyč.

V úvodu třetí části nic nenasvědčovalo tomu, že by hosté zápas zdramatizovali. Pak se ale prosadil Vlach a následně v přesilové hře podruhé v zápase Fillipi. Oceláři si však vzali v 57. minutě vedení zpět. Zavřeli soupeře v útočném pásmu a Kundrátek dělovkou překonal Krále počtvrté. Hosté to v závěru zkusili ještě bez brankáře, ale Daňo a Hrehorčák pečetili triumf domácího celku.

Ohlasy trenérů

Marek Malík (Třinec): „Povedla se nám první třetina, ale stejně tak i druhá. Osmnáct minut byla z naší strany hra fantastická. Pohybem, důrazem nebo sílou v soubojích. Tam jsme dominovali. Pak se nám to ale trochu vymstilo, když jsme měli hluchých deset až dvanáct minut. Později jsme se však vrátili k tomu, co bychom měli hrát. Možná trochu se štěstím, ale určitě jsme si tomu šli naproti. Jsme rádi, že jsme zápas neztratili, protože by to byla strašná škoda.“

Filip Pešán (Liberec): „Do utkání jsme vstoupili bojácně. Věděli jsme samozřejmě o síle domácího týmu, připravovali jsme se na to. Ve spoustě soubojů jsme ale byli druzí, prohráli jsme je a to byl důvod, proč jsme neměli moc ze hry a soupeř pomalu začínal nabírat na obrátkách. V přesilovce, po nedůrazu u brány, se dostal Třinec do vedení, a pak ho byl opravdu do konce třetiny plný led. Nesložili jsme zbraně, dali jsme na konci druhé třetiny z brejku branku, která nám trošku vlila krev do žil. Pak jsme naopak byli zase plní ledu my. Nechybělo moc a odvezli jsme si odtud minimálně bod.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:19. Addamo, 34:04. Sikora, 35:38. Hudáček, 56:16. Kundrátek, 58:51. Daňo, 59:32. Hrehorčák Hosté: 36:38. Filippi, 46:09. Vlach, 48:34. Filippi Sestavy Domácí: Kacetl (Švančara) – Marinčin (A), Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank, Mrtka – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Cienciala – Addamo, Roman, Teplý – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Sikora. Hosté: Král (Kváča) – Galvas, Ivan, Melancon, Aubrecht, Krutil, Derner, Petrovický – Faško-Rudáš, Filippi (C), Lantoši – Thomas, Bulíř (A), Flynn – Kelly Klíma, A. Musil, Ryšavý – Zachar, Vlach (A), Petrovský – Jansa. Rozhodčí Šír, Cabák – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 705 diváků

Kusko hattrickem sestřelil Hradec

Vyrovnaná první třetina nabídla oboustranně opatrný hokej s minimem vyložených šancí. Úvodní branku utkání mohl v přečíslení dvou proti jednomu vstřelit hostující Perret, ale dobrý zákrok proti němu předvedl brankář Machovský. V olomouckém dresu odpověděli Nahodil nebo Korenčík, gólmana Škrovánka ale nepřekonali. Korenčík trefil tyč.

I ve druhé třetině se týmy soustředily hlavně na defenzivu. Otevřít skóre mohl po nahození Ondruška a zásahu Škorvánka Orsava, s dorážkou však neuspěl. Překonat hostujícího brankáře se podařilo až v polovině zápasu Kuskovi, na jehož dorážku po závaru před brankou Mountfieldu už Škorvánek nedosáhl.

Druhou branku přidala Olomouc v přesilové hře. Zakončení Fridricha z mezikruží dokázal ještě hostující brankář pokrýt, ale puk se znovu odrazil příhodně pro Kuska, který byl podruhé v zápase na správném místě a dorazil puk do sítě. V závěrečných sekundách mohl v samostatném úniku snížit Batna, Machovský jej však vychytal zákrokem levým betonem.

Na začátku třetiny ujel hostujícím obráncům nejproduktivnější hráč Olomouce Fridrich, překonal Škorvánka zakončením pod horní tyč a zvýšil na rozdíl tří branek. Mountfield v polovině třetí třetiny během dvou přesilových her odvolal brankáře a hrál v šesti proti čtyřem, branku však během dvojnásobné početní výhody nevstřelil. Do odkryté branky naopak zkoušeli střílet domácí Sirota s Kuskem, prvně jmenovaný branku z obranného pásma ještě netrefil, ale Kusko zamířil z obranné čáry přesně a zkompletoval hattrick. Vzápětí se čestného úspěchu dočkali hosté, po skončení přesilové hry překonal Machovského po přihrávce od Novotného obránce Pavlík.

Ohlasy trenérů

Róbert Petrovický (Olomouc): „Obě mužstva přicházela do zápasu po dobrých vítězstvích. První třetina byla z naší strany kontrolovaná. Musím ale vyzdvihnout zákrok našeho brankáře při přečíslení dvou proti jednomu. Během druhé třetiny jsme se víc chtěli tlačit do brány. To nám začalo fungovat, odehráli jsme dobrou třetinu a pomohli jsme si také přesilovkovým gólem. Hráli jsme pak náš hokej až do konce, byli jsme zodpovědní a pomohli jsme si i těmi důležitými malými věcmi kolem mantinelu. Nehráli jsme riskantní přihrávky na střed a měli jsme pokryté obranné pásmo. Každý hráč si dnes zaslouží maximální kredit. Chápou systém, kterým chceme hrát a začíná nám to přinášet ovoce. Za dnešní vítězství jsme velmi vděční. Pro Kuska je hattrick skvělý na sebevědomí, určitě mu pomůže do dalších zápasů. Ale jsme rádi, že se nám prosazují hráči napříč všemi formacemi a máme to rozložené přes celý tým.“

Peter Frühauf (Mountfield HK): „Dnes se mi to hodnotí těžce. První třetina mi přišla poměrně vlažná od obou týmů. Poté rozhodla olomoucká urputnost, která soupeře zdobí. Dostali jsme dva góly z dorážek z předbrankového prostoru. My jsme se do těchto pozic nedostávali i přesto, že bychom typologicky měli. Máme větší útočníky než minulou sezonu, ale nedokážeme si najít prostor před brankou tak, abychom dávali takové góly, jaké dnes dala Olomouc. Potřebujeme, aby létalo více puků do brány, nebo aspoň do okolí branky. Víme, jak těžko se tady hraje, když Olomouc vyhrává. Soupeř nás potom už chytře vytláčel k mantinelům a zablokoval hodně střel. Těžko jsme se dostávali do gólových pozic a odvoláním brankáře jsme chtěli silné hráče Olomouce přečíslit. Musíme být chytřejší, mít lepší timing a dostat se do pozice před brankou včas. To je cesta k bodům v dalších zápasech.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:48. Kusko, 36:57. Kusko, 40:51. Fridrich, 51:17. Kusko Hosté: 51:41. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar – Káňa (A), Kusko, Doktor – Plášek, Nahodil (A), Fridrich – Kunc, P. Musil, Orsava – Anděl, Knotek, Mácha. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Blain (A), Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk, Mudrák – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – Dmowski, Batna, Estephan – A. Novotný, Štohanzl, Pour – Chalupa. Rozhodčí Vrba, Stano – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc