Machovský - nejlepší hráč Olomouce. Za měsíc konec? Rád bych zůstal, říká

Nemít ho, tak... Ne, tohle nemá cenu řešit. Každopádně nejlepším hráčem Olomouce na startu sezony je nepochybně brankář Matěj Machovský. Chlapík, který měl původně jen vykrýt díru během zranění Branislava Konráda, je v rozpuku. Smlouvu v Moře má podepsanou jen do konce října, ale už se jedná o jejím prodloužení. „Rád bych zůstal,“ netají jednatřicetiletý gólman. Zájem má i hanácký klub. Podle informací iSport.cz by mělo být jasno už po víkendu.

Pět zápasů, tři výhry, průměr dvou inkasovaných branek na utkání a úspěšnost zákroků přes 92 procent. Ale hlavně opravdu spolehlivé výkony a jistota. „Má neskutečné zákroky,“ chválí Matěje Machovského olomoucký kouč Jan Tomajko.

Brankářská laťka na Hané je díky Branislavu Konrádovi dlouhodobě nastavená vysoko. Slovák, jenž zanedlouho oslaví 37. narozeniny, se stal symbolem „kohoutí“ éry posledních let. Jinak řečeno: mnohdy to byl právě on, kdo pomáhal házet předsezonní prognózy o záchranářských problémech do koše.

Jenže Konrád má zdravotní trable – a bůhví kdy (a jestli vůbec někdy) se vrátí na led. Naštěstí pro moravský celek na něj dává Machovský zapomenout. Poté co kolega Jakub Sedláček byl v úvodu sezony u dvou proher (v Mladé Boleslavi a Vítkovicích) a jedenáctkrát inkasoval, se brankářská situace v plecharéně vyprofilovala jednoznačně.

Jedničkou je „Mach“.

„Už v přípravě jsem si všimnul, že kluci skvěle blokují střely. Před brankou zamknou ten pomyslný domek a málokdy něco proletí. Zatím tohle angažmá vnímám hodně pozitivně. Skvělá parta, všechno funguje, nemůžu na klub říct nic špatného. Rád bych zůstal,“ hlásí upřímně.

U posledního výroku se zastavme a připomeňme, že Machovský v létě podepsal kontrakt „jen“ do první reprezentační pauzy, čili má před sebou poslední měsíc. Taková byla dohoda, se kterou byli všichni ztotožnění a spokojení. Nicméně věc se má nyní tak, že pro HCO je prioritou, aby opavský rodák setrval.

„Jednáme,“ přiznává generální manažer Olomouce Erik Fürst. Podle informací iSport.cz právě v těchto dnech negociace gradují, po víkendu už by mělo být o Machovského budoucnosti jasno.

„Jsem tady strašně rád, chtěl bych zůstat, ale teď opravdu nemůžu říct nic bližšího, protože nic moc nevím,“ usmívá se.

Vzhledem k tomu, že sám má zájem pokračovat, očekává se, že klapne dohoda o prodloužení spolupráce. Byť je zřejmé, že Mora bude muset finančně přitlačit, protože ve výhodě je nyní oproti situaci v létě, kdy čekal na nabídky, hráč.

„Je to pro mě varianta číslo jedna. Pokud o mě klub bude stát a bude to tak podle toho vypadat, rád zůstanu. Rodina se sem na mě jezdila dívat, i když jsem tu hrával jako soupeř. Mám to kousek domů, takže pro mě je Olomouc speciální městečko. Ale samozřejmě není to jenom na mně. Jsou tady taky nějaké věci, co se musí plnit, není to jednoduché. Takže uvidíme, třeba se to rozsekne až v budoucím měsíci, protože říjen vzhledem k počtu zápasů uteče hodně rychle,“ popisuje gólman.

Ano, hned v pátek bude zase strážit kasu proti Hradci Králové. A zatímco management preferuje vše vyřešit co nejdřív, Machovský tlačen časem není. Dal o sobě vědět, rozchytal se, dostal do formy. Oproti létu, kdy byl po konci ve Vítkovicích v nezáviděníhodné situaci, sto a jedna. Nepřekvapilo by, kdyby mu agent na stůl předložil víc než nabídek než jen tu „kohoutí“.

„Abych se přiznal, v létě jsem to řešil víc. Když vidíte, jak týmy začínají trénovat na led a vy se připravujete sám, protože nemáte s kým... Bylo to těžké. Když se ozvala Olomouc, že Braňo je mimo, neváhal jsem ani vteřinu. Teď jdu den po dni, zápas od zápasu. Opravdu se to nesnažím vůbec řešit, protože všechno ovlivním jen tím, jak budu hrát hokej. Doufám, že týmu ještě pomůžu. A potom uvidíme, kam to dotáhneme,“ říká.

S ním v kádru by šance Mory na úspěšný ročník rozhodně vzrostly.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE