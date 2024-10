Pardubice zastavily Litvínov: Velký pokrok v disciplíně a při oslabení

Pardubický brankář Roman Will se spoluhráči oslavují domácí výhru • Michal Beránek / Sport

Sedm a dost. Dlouhá litvínovská jízda plná radosti a výher skončila v Pardubicích. „Nejcennější je asi týmový duch, jak se všichni zapřeli a chtěli uspět,“ užíval si vůni úspěšného večera útočník Lukáš Radil. Právě on zakončil akci v přesilovce, vstřelil vítězný gól a na výhře 3:1 se podepsal tučnou fixou. Klíčová zpráva: jeho tým utnul svůj malér s návštěvami trestné lavice a bídným oslabením. Pardubice promíchaly sestavu a zlepšily disciplínu.

Při absenci dvou klíčových centrů Pardubice točí sestavou. Lukáš Sedlák je mimo kvůli otřesu mozku, Robert Kousal odpykával dvouzápasový trest. Takže další varianta Marka Zadiny v útoku zněla: Lukáš Radil k Romanu Červenkovi a mezi nimi bude poctivě plnit defenzivní úkoly Matej Paulovič.

Tohle fungovalo, až na jednu takovou drobnost – čekalo se na gól. „Roman Červenka měl do sedmé minuty dvě tutovky, zuby nehty jsme třetinu ubránili,“ uznal i litvínovský kouč Karel Mlejnek. Jednou Červenka pádil sám na brankáře Zajíčka, pak mu Radil nabíjel na volej. Litvínovský gólman ale akci náramně přečetl.

Pardubice dlouho počítaly šance, nakonec jim ujel Matěj Pekař a Verva vedla 1:0. Ale jako kdyby tenhle moment Dynamo spíš vyhecoval, než složil. „Je to těžké, ale zase na druhou stranu,“ na chvíli se zastavil Lukáš Radil. Pak pokračoval: „Hokej už delší dobu hraju, vím, že někdy to takhle je. Musíte být trpěliví, věřit si.“

Jeho tým rychle srovnal, sám pak ve 49. minutě zařídil po přesilovce obrat na 2:1 a vedení už Pardubice nepustily. V elitních světových soutěžích a na mezinárodní scéně nastřílel Radil už zhruba 150 gólů. Ale stejně v něm bouchly vítězné emoce, jako kdyby gól řešil sérii play off. Sladké, nádherné, tečka na otočku? Tohle nikdy neomrzí. „Asi bych to lépe neřekl,“ culil se Radil. Pak hned dodal: „Nejcennější je asi týmový duch, jak se všichni zapřeli a chtěli uspět,“

Litvínov celkem nasbíral tři střely do tyče, po sedmi výhrách si připsal první nezdar. Ale nebyl důvod se hroutit. Pár slov v kabině a hrrr na dalšího soupeře.

Zásadní věc je, že Pardubice proti Litvínovu našly lék na svoji největší bolest. Před zápasem s Litvínovem sbíraly dvouminutové tresty jako zkušený houbař hřiby. Jen tenhle plný košík dělal spíš problémy, než radost.

Zadinovi hoši nemají nijak extrémní trable s hrou v pěti proti pěti, na štíru byli s disciplínou. Největší kolekce malých trestů (39) v soutěži vypadala děsivě. Bilance ubráněných oslabení přímo příšerně, úspěšnost přežití bez gólu 67,65% mluvila jasně. Mizérie!

Ale tentokrát se pardubické horké hlavy uklidnily, navíc nepřibývaly ani tresty. Dva za celý zápas je velký posun. „Hlavně potěšilo, že jsme měli jen dva vyloučené,“ přikývl i Zadinův asistent Václav Kočí. „Od toho se pak všechno odvíjí. Oslabení jsme zvládli slušně, i když Litvínov se snažil hrozit odevšud,“ chválil tým.

Pardubice vážně hru v početní nevýhodě tentokrát vyřešily s nebývalým klidem. „Dělá to důležitý detail hry, že dokážeme oslabení ubránit a neinkasujeme,“ pochvaloval si i Radil.

Verva na prvním místě neodjela, Dynamo si ji přitáhlo na pět bodů. „Upřímně jsme se na zápas hodně těšili. Hrají hokej, který by nám mohl sedět, doufali jsme, že bychom se mohli do nich tlačit. Sice to vypadalo, že nemůžeme dát gól, ale herní převahu jsme měli. Zaplaťpánbůh jsme ji dokázali zúročit,“ dodal ještě autor vítězné trefy.

Jedinou vadou pro Dynamo je, že ve druhé třetině odstoupil obránce Peter Čerešňák. Ale prý se z toho neklube žádný velký malér. „Myslím, že to bude dobré, spíš šlo o lehčí zranění," uklidnil pardubický asistent Kočí.