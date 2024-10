Lakatoš skóroval, zmydlil Fina a Kořenáře se ptal: Kousla, viď? Ale...

Zelený bruslařský mundůr mu svědčí a poté, co sedm měsíců nemohl hrát hokej, je vidět jeho enormní chuť a zápal do práce. Dominik Lakatoš (7 utkání, 3+5) s přechodem z Vítkovic do Mladé Boleslavi ožil, našel svou obvyklou úroveň hry. Takovou, která soupeře bolí nastřílenými góly, šikovnými nahrávkami i fyzickým strádáním. Sedmadvacetiletý divoch málokdy prohraje bitku, v pátek snadno sroloval k zemi sparťana Salomäkiho, jenže na konci polykal vztek po porážce 1:2. Přitom BK hrál fajnově, až do padesáté minuty vedl a držel v tabulce parádní stříbrný flek. Pak se Sparta probrala a uštkla…

Prohra se Spartou v závěru byla hloupá, zbytečná, nebo jak byste ji zhodnotil?

„No jo, v tomhle je někdy sport krásnej a jindy ne… Ne snad, že bychom to vypustili, ale Sparta na nás ve třetí třetině vlítla, začala hrát jednoduše, házet puky do brány. Pořádně nevím, co se tam stalo, ale úplně jsme vypadli za naší hry. Ty oba góly… To nejde, u obou musíme mít rozebrané hráče, to aby se Furchíno (Dominik Furch) v té bráně zbláznil. Od začátku sezony nás drží, se Spartou jsme mu vůbec nepomohli. Obou gólů je velká škoda, porážka nás mrzí. Nezbývá než to pobrat, rozebrat si chyby, aby se neopakovaly a připravili jsme se na neděli, kdy nás čeká další těžký střet s Litvínovem.“

Dlouho to vypadalo, že Sparta je váš zápas, vstřelil jste pěkný gól z brejku, Josefa Kořenáře ostřeloval pumelicemi, vyhrál jste bitku nad Salomäkim. Štve vás o to víc, že přišla porážka?

„Mrzí mě to. Samozřejmě, že jo. Navíc je to Sparta, vyhecované o to víc, já to proti ní vždycky tak mám. Abychom to nemuseli vypípávat, tak řeknu slušně, že mě to štve. Měli jsme to fakt dobře rozjeté, ale bohužel jsme to nedotáhli.“

Po jedné ze svých fakt tvrdých ran se gólman Sparty delší dobu nadechoval a vy jste k němu zajel. Přesvědčit se, jestli je v pohodě?

„Přijel jsem před bránu a jen jsem mu ze srandy řekl: Kousla, viď? (usmívá se) To k tomu patří.“

Vyhraná bitka vás vždy potěší, anebo ji spláchla porážka?

„Já jsem věděl, co se stane, jaký bude výsledek… Mě deptá, že dostaneme minutu před koncem gól, to mě sere.“

I přes porážku jste výkonem dali razítko na nečekaně dobrý vstup do sezony, ověřili jste si, že můžete hrát nahoře. Jak cenné to je poznání?

„Pořád je začátek sezony, ale i tak je škoda, že jsme se Spartou nesebrali nějaký ten bod. Na nějaké soudy je však brzy. Každý tým a každý hráč chce hrát nahoře, my tu nejsme výjimkou. Cítím, že je před námi stále spousta práce.“

Třeba v přesilovkách. Zatím se nulová úspěšnost výrazně nepromítá do výsledků, přesto je na čase udělat něco s faktem, že jste neproměnili ani jednu z osmnácti…

„Na rovinu, tohle je špatný. Naše přesilovky na první pohled nevypadají zle, máme střely, ale něco tomu chybí. Zatím je to z naší strany málo. K tomu si musíme sednout my hráči, co přesilovky hrajeme. Sednout si a popovídat si. Ale už to opravdu rozebrat pořádně. Ano, v sezoně je pořád spousta času, ale zápasy jdou rychle po sobě a přesilovkami si musíme pomáhat, nemít v úspěšnosti nulu. Díval jsem se na Vítkovice, které jsou snad na 47 procentech. To je strašný rozdíl. Mít nulu nebo čísla jako oni.“

