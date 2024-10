Polášek s nadhledem: Štěkal bych na špatný strom. Co předává z familie?

Litvínov poprvé v sezoně prohrál, v Pardubicích padl 1:3. Co s tím? Svět nekončí. „Porážka někdy přijít musela. V Pardubicích to byl hlavně zápas o trpělivosti a my musíme přiznat, že nás hodně držel gólman,“ hlásil bek Adam Polášek. Pár minut po zápase ukázal i velký nadhled, když rozebíral vyrovnávací gól soupeře. Možná až zarazí, jak velkou zkušenost získal za jeden rok v Třinci. Naučil se toho hodně a nic si nechce nechat pro sebe.

Šimon Zajíček si dvakrát na začátku podal Romana Červenku . Sebral mu sólo, pak ránu z první. Chválili jste ho hodně?

„Nástup se nám povedl, ale pak nás právě Zajda hodně podržel. Můžeme mu být vděční za všechno, co tam chytil a tak dlouho se hrálo 0:0 a pak 1:1. No a naše vyloučení... Nám se tohle stává každý zápas, musíme si dávat pozor. Bere to síly a pak jsou tady třetí třetiny. Jestli chcete uspět v play off, musíte se je naučit hrát. My máme celou sezonu, abychom se na tyhle věci soustředili.“

Můžete to trochu rozvést?

„Když se jde na třetí třetinu za stavu 1:1, svědčí to o síle týmu. My jsme ji v některých zápasech dřív prokázali, v Pardubicích to ale nevyšlo.“

Tentokrát vás dostaly jejich zkušenosti?

„Může být, je to neuvěřitelně silný tým. Rozhodují pak maličkosti, věci, ve kterých jsou zkušení. Ale my se tyhle věci potřebujeme naučit, ať hrajeme proti komukoliv.“

Pardubice srovnaly na 1:1, z tribuny to nejdřív vypadalo, že vás Martin Kaut fauloval. Podle záznamu spíš, že ne. Jaký byl váš pohled?

„Těžké, jak se k tomu vyjádřit? Mohl jsem tam cítit hokejku pod sebou, nevím. Ale na tom vůbec nezáleží, prostě mi puk sebral. Abych pak nějak štěkal po rozhodčích? Stejně bych nic nezměnil. To bych štěkal na špatný strom.“

Dobrý nadhled.

„Můžeme si to s rozhodčími pak nějak v klidu vyříkat, když jedu kolem nich. Oni ví, že nejsem sprostý. Oni jsou normální lidi, takhle to viděli. I kdybych si v zápase zařval, že nezměním nic.“

Zařvat jste si mohl i po gólu. Za stavu 2:1 pro Pardubice jste se dobře hrnul do útoku. Plánoval jste zakončit jinak?

„Vychytal mě! Já se jednou za zápas rozjedu a Roman Will mi to ještě chytí.“ (usměje se)

Měl byste jezdit víckrát.

„To asi ne. (usměje se) Celkově tam byly ještě nějaké tyče, je dobře, že to cinkne. Ale dokud to není gól? Třeba ve třetí třetině tam doplácanej gól, který se odrazí o prdel, o hokejku, chyběl. Tohle rozhodují zápasy za stavu 1:1.“

Bavíme se po porážce, ale stejně. Litvínov vede tabulku, má sedm výher z osmi pokusů. Je zážitek euforie, jakou zimák dovede při hokeji žít?

„Do teď jsme jen vyhrávali, všichni se pořád usmívali, což bylo fajn. Doufám, že ne, ale asi taky jednou přijde nějaká série, kdy se nebude dařit tolik. No ale chtěli bychom vyhrávat pořád, to je jasný.“ (usměje se)

Do Třince jste před rokem přicházel s tím, že každý čekal, jak nastupujete do Frýdku-Místku. Po roce jste v Litvínově jako mistr extraligy a jeden z lídrů, který má pomáhat hráče učit vyhrávat. Hokejový život se umí hezky otočit, co říkáte?

„No, hezký, tak to prostě chodí. Třinec už je za mnou, jsem ale moc rád, že jsem tam byl. Role v klubu máte jasně dané. Přišel jsem do Litvínova a věkový průměr je asi o deset roků nižší než v Třinci. Takže jak vám je přes třicet, něco se od vás už asi čeká.“

Vám je 33 let. Naučil jste se něco v Třinci taky?

„Naučil, naučil. (chvíli se odmlčí) Ten rok, který jsem v Třinci strávil, mi dal hodně. Byla to rozdílová sezona, teď nemyslím osobně, abych se zlepšil já. Ale pochopil jsem, co je potřeba dávat do týmu a co znamená to slovo tým.“

A tohle chcete rozpustit v Litvínově do vaší šatny?

„Chtěl bych si věci z Třince udržet, co nejdéle to půjde. Rád bych je předal do každého týmu, ve kterém budu. Sednout si s klukama, být na stejné vlně? Jak jsem věci pochopil já, tady je klíč, který rozhoduje sezony.“

Daří se v Litvínově myšlenky z Beskyd šířit?

„Zatím daří. Musím říct, že mladí kluci, co tady jsou, chtějí poslouchat a pracovat. Nejde o mladé hráče, kteří vás poslouchají jedním uchem a druhým se všechno pouští ven. Když se snažíme něco vysvětlovat, dívají se do očí, chtějí se učit.“

