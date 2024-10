A zase ten Hrabík! Chce to být každý den o jedno procento lepší, prozrazuje klíč

V repertoáru toho má mnohem víc, nehoní se jen za góly, honí se i za protihráči, jimž důrazem tuze nepříjemně otravuje život. Extraliga objevuje v Kryštofu Hrabíkovi novou výraznou tvář! „Snažím se každý den tvrdě makat,“ popisuje svůj styl.

Kryštofe, Sparta se v Boleslavi dlouho nemohla prosadit, domácí byli lepší a vedli. Ale ve třetí třetině už to byla vaše jízda za vítězstvím….

„Po druhé třetině jsme si v kabině něco řekli, do třetí jsme vstoupili úplně jinak – líp. Je to sice krádež a vítězství na poslední chvíli, ale počítá se. Pro nás strašně důležité vítězství, hrozně moc jsme ho potřebovali. I když to třeba po herní stránce nebylo ideální, šli jsme si za tím a jsme moc rádi za tu krádež.“

Gratulace za vítěznou trefu původně směřovaly k Miroslavu Formanovi, vaše jemná teč před Dominikem Furchem nebyla moc vidět. Jak k ní došlo?

„Ve středním pásmu se nám podařilo zachytit založení Boleslavi, rychle jsme to přečíslili, Míra si podržel puk, za modrou to zpomalil, s Vitym (Davidem Vitouchem) jsme jeli do brány, tušil jsem, že Míra bude střílet a jen jsem tam zkoušel položit hokejku, abych nějakým způsobem změnil trajektorii puku, protože domácí gólman chytal výborně. Samozřejmě to bylo obrovské štěstí, Míra přesně trefil moji hůl. Gól jde hlavně za ním, udělal to parádně. Štěstí k tomu patří.“

Kabina Sparty se zase otřásá v základech, emoce jsou značné…

„Pokud to na poslední chvíli strhnete na svou stranu, je to něco jiného, než když celou dobu vedete. Ale vítězství jako vítězství, jsme šťastní za tři body. Z naší strany to nebylo ideální, ale po Olomouci (2:3) jsme to tady chtěli zvládnout. Pomohl nám gól na 1:1, v tu chvíli jsme se uklidnili i nakopli zároveň. Věděli jsme, že když to ve stejném duchu dohrajeme, bude velká pravděpodobnost, že na konci utkání budeme šťastnější.“

V Boleslavi jste si připsal čtvrtý gól, sedmý bod a šestý obodovaný duel v řadě v nové sezoně. Osobně se musíte cítit výborně, co říkáte?

„Cítím se dobře, snažím se každý den tvrdě makat, nekoukám na individuální statistiky, kolik mám bodů a podobně. Já chci vyhrávat, chci vyhrávat za Spartu každý zápas. Velký podíl na tom, že taky hraju dobře, mají hráči kolem mě. Já se jen snažím dělat dobře svou práci. Samozřejmě, že když to bude pomáhat Spartě k výhrám, budeme všichni šťastní.“

Hrajete kvůli „S“, co máte na hrudi, ale i kvůli jmenovce na zádech. Cítíte, že by vás mohla potkat průlomová sezona? Hodně se teď o vás mluví, naskakují vám body… Musí to být hodně příjemné období, ne?

„Asi bych lhal, kdybych říkal, že ne. Samozřejmě, uznávám to. Ale já si myslím, že jakmile k tomu přistupujete s pokorou a každý den jste o jedno procento lepší, přijdou benefity v podobě kanadských bodů nebo pohody na hokejce. Od toho se všechno odvíjí. Já se zkrátka snažím hlavně přemýšlet nad tím, abych byl ku prospěchu svému týmu. Nejdůležitější je pro mě vítězství týmu. Ale ano, vnímám, že se cítím dobře a chci toho co nejvíc využít.“

Věříte, že ta poctivost v přístupu, pokora a následné sebevědomí se zrcadlí i v těch vašich šťastných gólových tečích?

„Já bych strašně nerad něco zakřikl. Momentálně nám to funguje jako celek a fakt to nechci zakřiknout. Ale budu se asi opakovat, s tvrdou dřinou se štěstí přikloní na vaši stranu. Celý tým jdeme s pokorou dál, dnes jsme vyhráli, ale nic to neznamená. Máme před sebou víc než dalších 35 kol, všechny zápasy musíme odehrát na sto procent a někdy na konci základní sezony z toho vykrystalizuje nějaký soupeř. Ať už to bude kdokoli, pokud se bude vyhrávat, bude nám úplně jedno, o koho půjde.“

