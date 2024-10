Pardubice řeší změnu na střídačce. Na radaru Hořava, dohoda je blízko

Druhé místo v extraligové tabulce? Za normálních okolností všechno jenom ne téma pro trenérské šachy. Jenže normální okolnosti nejsou na skladě. Řeč je o zámožných Pardubicích a vysokých požadavcích na úroveň hokeje v podání extrémně štědře placených hráčů. Dynamo sice slušně sbírá body, ale nebaví. Co hůř, cítíte, že na ledě mu není dobře. Vedení to vidí a podle informací Sportu chystá řešení. Blízko by měla být dohoda s Miloslavem Hořavou.

Nespokojenost se kupí. Odstartoval ji debakl 1:6 v Českých Budějovicích s aktuálně posledním týmem soutěže. Jedna facka by se snesla, jenže brzy následovala drsný přejezd 0:4 od Sparty, navíc doma před vyprodanou arénou. To už byl vykřičník. Poté, co se v pátek rozjasnilo po výhře 3:1 nad lídrem z Litvínova, následovala další křeč v Hradci. V derby, při němž byste se měli dostat na dno fyzického vypětí. To se ovšem nestalo. Proto se v Pardubicích najíždí na aktivaci plánu B.

Informace Sportu hovoří o kontaktování Miloslava Hořavy, v branži považovaného za výborného řemeslníka. Popravdě, když už se v Pardubicích rozhodli mít připraveno víc scénářů, dává logiku, že padlo jméno 63letého experta. Ten v posledních čtyřech letech působil ve Spartě, když v únoru 2020 nahrazoval Uweho Kruppa. Postupně pracoval po boku Josefa Jandače, později se spojil s Hansem Wallsonem a naposledy byl k ruce Pavlu Grossovi. Po sezoně 2024/25 Spartu na vlastní žádost opustil. V rozhovoru pro deník Sport odchod vysvětlil slovy, že už jej někteří hráči měli plné zuby. S tím, že je otevřený případným nabídkám.

Ta pardubická právě nyní přichází. Jde pouze o to, v jakém režimu by měla být.