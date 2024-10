Zadina končí v Dynamu! Rezignoval sám, tým dnes povede manažer béčka

„Marek Zadina měl plnou podporu vedení klubu. To se snažilo realizační tým vhodně doplnit. Marek nás mezitím svým rozhodnutím zaskočil, ale plně ho respektujeme,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Východočeši jsou po devíti odehraných zápasech v extralize druzí za Litvínovem. Vedení klubu ale údajně nebylo spokojené s herním projevem týmu. Podle informací deníku Sport Dynamo oslovilo Miloslava Hořavu, který měl rozšířit realizační tým.

„Vždy jsem Dynamu dával všechno a doufám, že tak se tu na mě bude vzpomínat. Start do sezony nebyl z herního pohledu ideální a já věřím, že můj odchod tým oprostí od tlaku, pod kterým byl, a poslouží jako správný impulz. Přeji si, aby se Dynamu dařilo,“ řekl Zadina, který v Dynamu působil i jako hráč.

Dvaapadesátiletý kouč se do Pardubic vrátil před rokem z Třince společně s Václavem Varaďou, kterému dělal původně asistenta. V lednu byl ale Varaďa odvolán a Zadina se posunul do pozice hlavního trenéra. Dynamo pod jeho vedením vyhrálo základní část extraligy a postoupilo do finále play off, ve kterém ale prohrálo s Třincem 3:4 na zápasy.

„Marek vždy dělal to, o čem si myslel, že je nejlepší pro tým. Od svého nástupu byl ve velmi obtížné pozici. I své působení v Dynamu zakončil rozhodnutím, o němž si myslel, že je nejlepší pro tým,“ uvedl Sýkora.

Pardubice jsou prvním klubem v nové extraligové sezoně, které mění složení realizačního týmu. Nejbližší utkání domácí nejvyšší soutěže Východočechy čeká v pátek, kdy se utkají doma s Libercem.

