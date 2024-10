Rébus pro Dynamo: Trenérský štáb, Liga mistrů... A jak nahradit Sedláka?

Video se připravuje ... Pardubice po rezignaci Marka Zadiny hledají trenéra, není to ale zdaleka jediná věc, které by se vedení extraligového klubu mělo aktuálně věnovat. Otázkou je třeba i to, jak naložit s Ligou mistrů. Jaké další úlohy by mělo Dynamo vyřešit?

Jak vyřešit trenérský štáb? Na velké vybírání trenérů není zrovna vhodná doba. Ale dá se odpíchnout od základních věcí. Zaprvé, zkusit neřešit vztahy, kdo se na koho někdy v minulosti zamračil, nebo řekl něco ošklivého. Že nedopadly námluvy s Miloslavem Hořavou a Patrikem Augustou? Není to dobrá zpráva. Už jen proto, že vydává vzkaz, že ne každý se do Pardubic automaticky hrne. Vyplatilo by se k jednacímu stolu zkusit sednout znovu, bez emocí zjistit, jestli neexistuje opravdu varianta, jak spolupráci nastavit. Pak jsou k dispozici ještě Miloš Holaň a Miloš Říha, kteří v klubu v minulosti už působili a cítíte nějaký zvláštní důvod, že o ně Dynamo zrovna nestojí. Ideální variantou bude ve výsledku kdokoliv ze zmíněné čtyřky, možná i nějaký jejich mix a absolutně volná ruka při výběru realizačního týmu. Asistent Vít Černohous by se mohl vrátit k práci skills kouče a Václav Kočí pokračovat v kariéře u mládeže nebo u B-týmu – makat na sobě, aby příště přišel do extraligy silný.

Co s Ligou mistrů? Pardubice k ní přistupují s velkou vážností, pořád patří mezi akcionáře evropské soutěže. Ale má smysl se příští týden opravdu tak upínat k výhře v Sheffieldu, aby klub postoupil za každou cenu do play off Ligy mistrů? Nemá. Zaprvé riskujete zranění. Hlavně si ale totálně rozhodíte tréninkový cyklus, v úterý se letí, o den později se hraje, nad ránem ve čtvrtek je Dynamo zpět. Když si vezmete, že by hlavní osa týmu zůstala s trenérem doma, mohla by si dát tři kvalitní tréninky, dobře regenerovat, pracovat na herních věcech a začít stavět opravdu funkční hokej od základu. Co je víc? Ano, je to nestandardní řešení, ale v danou chvíli by bylo rozumné letadlem poslat mix juniorů, B-týmu a čtvrtou formaci áčka. Takže nejlepší plán zní: Ligu mistrů odpálit, projekt v tuhle chvíli zazdít. Pak je šance, že se v extralize tým dřív srovná. Lukáš Radil v zápase CHL proti Lahti • Foto ČTK / Josef Vostárek

Co funguje? Určitě se dá odpíchnout od Martina Kauta, který sype góly a hýří aktivitou. Mít kvalitního střelce, který má dobrý pohyb, je vždycky plus. Vzadu funguje velmi dobře defenzivní pár Čerešňák (až se uzdraví) – Musil. Dobrou energii mají hráči na hraně sestavy Lichtag s Herčíkem. Vidíte v nich elán, kterým mohou zapalovat led, to se vždycky hodí. A taky gólman Will nyní působí, že je připravený zvládnout zápasy, aby Pardubice vyhrály na tři vstřelené góly, což by při ofenzivní kvalitě prostě neměl být problém. Plusem taky je, že se tým srovnal a nesbírá tolik dvouminutových trestů za zbytečné prohřešky. Dynamo je pořád nahoře, v extralize mu patří druhé místo, takže ani psychika by neměla být rozmixovaná na kaši, k tomu vůbec není důvod. Stačí jeden dobrý zápas a může začít smršť. Pardubický útočník Martin Kaut • Foto Michal Beránek (Sport)

Kde jsou potřeba opravy? Podle zápasů se zdá, že by se měla začít budovat hra od základních věcí, které postupně přenášíte do ostré akce. Pardubice zatím zápasy vyhrávaly na individuální kvalitu, ne tím, že jsou extrémně silné jako celek. Vidíte hodně chyb ve stylu, že až příliš často někde vyplave volný hráč, obránci předržují puky. Dřív se bekům moc nepozdávalo, že pod Varaďou museli ometat kotouče okamžitě ven, nicméně hra měla svoji tvář, fungovala. Teď detaily drhnou. Když dobře nefunguje systém, trpí tím i hokej lídra Červenky. Zapomeňte, že by vzal puk a prošel přes čtyři lidi. On právě potřebuje, aby do sebe všechno zapadlo, pak zrychlí hru nahrávkou, nebo originálním řešením a uvidíte v něm nejlepšího hráče extraligy. Dominantnější umí být Mandát s Vondráčkem, Radil je velmi silný v soubojích, ale víc se potřebuje dostávat před branku, pak začne zářit. Roman Červenka v dresu Pardubic lapá po dechu • Foto Michal Beránek / Sport