Sparťané zamáčkli lídra, náskok mizí. Hyka: Nevěděli, kde jim hlava stojí

Byl to vír, do jakého prostě nechcete spadnout. Litvínov v něm uvízl, už se nevymotal. Sparta mu fantastickou druhou třetinou převrátila plány, zmuchlala vše, co její soupeř odvážně budoval. Válec znamenal tři branky a obrat ve skóre, nakonec hosté v 10. kole extraligy slavili poměrem 4:2. „Skvělý a rychlý hokej, výborná třetina, kdy jsme soupeře přehrávali. Nevěděli, kde jim hlava stojí,“ řekl jeden z pražských střelců Tomáš Hyka.