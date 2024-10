Naštvaný Pech: Z blamáže se neumíme vymotat. Se změnami vedení počítá

Kouč Motoru Ladislav Čihák se po katastrofě v Hradci Králové omlouval a přísahal, že tak slaboučký výkon už jeho tým nepředvede. Mazák Lukáš Pech má tak bohatou kariéru, že v hokeji všechno zažil. Ale to neznamená, že by po porážce 1:4 s Mountfieldem mávl rukou a nechal to být. Právě naopak. Nešlo ani tak o skóre porážky, mnohem víc o způsob, jak k ní Jihočeši došli. Ano, výraz – došli – je na místě.

Hokej je sport a ve sportu se občas představení nevyvede. Přesto, jak je možné předvést tak tristní výkon?

„Nevím, co jsme čekali, že nás nechají hrát? Vlítli na nás, byli jsme všude pozdě. Ne o krok, ale o čtyři, propadali jsme v soubojích, neměli jsme žádné vítězné. Soupeř měl navrch a zaslouženě vyhrál… Nahodíme puk do útoku, jede tam od nás jenom jeden, čtyři koukají. Nedohráváme souboje, oni nám z nich vyjíždějí a jezdí k nám tři na dva. Ocitáme se v jakémsi meziprostoru, místo toho, abychom byli ve hře.“

Paradoxně jste gólem na 1:3 ještě vyvolali hru bez gólmana, ale soupeř vás nenechal žít v naději.

„To už nic neřešilo. Dostali jsme přesilovku a odvolali gólmana, ale dostali jsme gól. Bohužel za celý zápas tam od nás nebylo nic, jenom náznaky. My se ani neudržíme v útočném pásmu, jak říkám, čtyři se koukají, jeden hraje. Takhle hrát nemůžeme.“

Navíc ta průchozí obrana…

„Ano, vzadu jsme taky měli problémy, točili nás, cestovali nám po třetině, což je pak problém. Každý hráč má nějakou svou zónu, a jakmile jsme rozházení, vzniká z toho guláš a neumíme z toho vyjíždět dopředu.“

Budete umět si to v kabině upřímně vyříkat?

„To jsme si říkali už po první třetině, druhá byla o něco lepší než první, ale nic tam stejně nebylo. Žádné šance, žádné střely, nic. Hrozný výkon.“

Napadá vás, kam se všechna ta práce ztratila hned po deklasování Pardubic 6:1 před nedávnem? Od té doby jste ze sedmi utkání šest prohráli.

„Myslím si, že nám tenhle zápas ublížil. Bylo to nádherné utkání, všichni jsme lítali na obláčku a domnívali se, že nám to půjde samo. Ale ono to samo nejde. Začíná to u maličkostí, od vyhraných soubojů, přes hru do těla a blokování, je to o schopnosti být statečný na puku. Musí začít každý sám od sebe, nespoléhat na druhé. Ale přidat ruku k dílu.“

Kádr přitom máte na úplně jiné příčky, ne?

„Mužstvo je kvalitní, v přípravě jsme odehráli dobrá utkání, měli jsme těžké soupeře. Je to v hlavách, potřebujeme nepřipouštět si jakýkoli tlak a veškeré negativní věci. Neříkám jít si zápas užít, ale odmakat ho. A tím si ho užít, nic okolo neřešit. Hokej je pro mě zábava, neřeším nic jiného.“

Předpokládám, že vedení Motoru bude reagovat, ve vzduchu mohou být různé výměny. Počítáte s nimi?

„S tím se počítá každý rok. Mám pocit, že tohle všechno začalo doma s Boleslaví, vedli jsme 2:0 a prohráli 2:3. Tam začala tahle blamáž, ze které se neumíme vymotat. Utkání předtím jsme nehráli špatně, byli jsme lepší dozadu, ale chyběla nám koncovka. Dostali jsme gól a neuměli zareagovat. Jak říkám, musíme být stateční i vepředu, neodhazovat od sebe puky. Je to o každém z nás, co vepředu provede."