V Brně chce ukončit kariéru. Necítím nohy, usmál se Mueller. Proč číslo 86?

Má jiné číslo i místo v šatně. Ale jinak je to pořád ten samý Peter Mueller (36), který válel za Kometu naposledy před dvěma lety. Zpod helmy mu vlají dlouhé vlasy, tvář má hustě zarostlou. Nezměnil se ani jako hokejista. Střelec byl, je a ještě nějaký čas bude. Pro Brno jen dobře. „Chtěl bych tady zůstat do konce kariéry,“ vyznal se americký snajpr po bitvě s Mladou Boleslaví, která byla jeho obnovenou premiérou v modrobílém dresu.

Jak je vám v Brně?

„Cítím se skvěle. První zápas jsem si hodně užil. Není tajemstvím, jaký vztah mám k Brnu, k jeho aréně, fanouškům. Jsem tu šťastný. Moje ambice? Chci být stejný hráč jako před pár lety. Ale to je minulost a teď začínám novou kapitolu. V kabině mám jiné místo, na dresu číslo.“

Právě. Vaše oblíbené numero 88 obsadil už dříve bek Brandon Davidson. Mrzí vás to?

„Nechtěl jsem dělat žádný obchod. Teď je to jeho číslo a přeju mu s ním jen to nejlepší. Jsem s tím O.K. V mé nové kapitole pro celou organizaci a fanoušky budu mít šestaosmdesátku. Proč? Vypadá nejvíc podobně jako 88. Chybí tam jenom jedna čára.“

Přiletěl jste na konci minulého týdne a hned v pondělí jste hrál extraligu. To byla blesková akce.

„Celé se to seběhlo hrozně rychle. A teď necítím nohy. (úsměv) Vyhráli jsme, všichni jsou šťastní. Je samozřejmě skvělé, že jsem dal hned v prvním zápase gól. Je to pro mě velká pocta.“

Zdá se, že byste mohli být s druhým křídlem Kristiánem Pospíšilem na stejné herní vlně, co?

„Nikdy předtím jsem se s ním nesetkal. Potkali jsme se před dvěma dny a hráli jsme spolu poprvé. Mluvili jsme spolu, komunikace je klíčová. Vidíte, že on je speciální talent. Způsob, jak vidí a cítí hru, je mimořádný. Při té nahrávce na můj gól odvedl skvělou práci. Já jsem se taky snažil udělat pro něj maximum.“

Jak jste trávil čekání na nový kontrakt?

„Uvědomuji si svůj věk. Cítím se na jednadvacet, ale bohužel je mi ve skutečnosti šestatřicet. Hráči v tomto věku nejsou pro kluby první volbou. V Coloradu jsem trénoval se skupinou hráčů. Většina z nich se ale pak přidala k týmům NHL, zůstalo jen pár kluků se smlouvami v Evropě. Jsem rád, že se pak se mnou spojil kamarád Tomáš Vincour (sportovní manažer) a rychle jsem se dohodl s Kometou. Zájem Libora Zábranského (majitele) byl velký. Chtěl bych tu zůstat do konce kariéry, ale uvidíme, co se stane. Je to ve hvězdách, třeba z toho bude jen rok…“

