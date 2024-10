Našvihaná Kometa: s Muellerem nastal v útoku přetlak. Kdo přijde o místo?

Budou to pro kouče Kamila Pokorného a jeho štáb příjemné starosti. Příchod slovutného střelce Petera Muellera výrazně zvýšil konkurenci v útoku Komety. Možná až příliš. Na soupisce je aktuálně patnáct forvardů, z nichž má každý ambice hrát co nejvíc. A to i v přesilovkách. Na všechny se logicky nedostane. Až se uzdraví Marcinko, Okál a Zohorna, dva až tři borci se vůbec nevejdou do zápasové sestavy. Mimochodem, žádného juniora tady nenajdete…

V pondělí proti Mladé Boleslavi (4:2) to ještě bylo relativně snadné. Brno mělo k dispozici dvanáct zdravých útočníků, nikdo nebyl nadbytečný. Kouč jen musel narychlo přeskládat formace, což se dotklo i navrátilce Muellera. Ten původně neměl nastoupit s Kristiánem Pospíšilem a Adamem Zbořilem. „Měli jsme to namyšlené trošku jinak,“ přiznal Pokorný. „Jenže na rozbruslení vypadl Hynek Zohorna. Zraněný je Tomáš Marcinko, není Zdeněk Okál. Absence to hodně ovlivnily,“ připojil.

Proto Pokorný složil útoky podobně jako předtím proti Vítkovicím. Akorát našel vhodné místo pro amerického bombarďáka, který v obnovené premiéře zapsal gól a asistenci. „Byl to ten starý dobrý Peter. Teď jde jen o to, aby mu to vydrželo,“ přál si. Spojení s techniky Zbořilem a Pospíšilem vypadalo nadějně. Každopádně přijdou nové rošády. Je jasné, že po uzdravení se vrátí mezi elitní dvanáctku Marcinko se Zohornou, kteří naskakovali také do početních výhod.

Křídelník Zdeněk Okál to bude mít v nabité konkurenci těžší. Otázkou je, zda si Kometa dál bude v kádru držet všech patnáct útočníků. Zdaleka ne všichni budou se svým ice-timem spokojení. O místo statečně bojují mladíci Jakub Kos a Jakub Konečný, který skóroval v posledních dvou utkáních a navzdory interesu Olomouce ve svém mateřském klubu zůstává. Oba jsou platní v oslabení, s přesilovkou nicméně za stávajícího rozložení sil moc počítat nemůžou.

Rachůnkova stabilní pozice. Co Říčka?

Škrty se můžou týkat zkušeného Roberta Říčky, který po přestupu z Pardubic stále čeká na první zásah, byť dostává šance i v přesilovce. Svou přesnou ránu z kruhu, kterou v extralize proslul, zatím ze svého arzenálu nevytáhl. Za jedenáct startů má bilanci 0+1. Ještě hůř je na tom další letní akvizice Maroš Jedlička. Slovenský křídelník je bodově na nule. Vypadá to, že comeback Marcinka a Zohorny odnesou právě tihle dva. Částečně asi i kapitán Martin Zaťovič (1+0), jenž se na čas vrátil do první lajny na Zohornovu pozici.

Pevné je postavení Tomáše Rachůnka, jenž vypadá po uzdravení velmi slušně. Rve se, po příchodu z Karlových Varů se znova nakopl. Stabilně skvělý je mistr světa Jakub Flek, specialista na góly do prázdné brány. Právě při hře soupeře bez brankáře umí využít svých rychlých nohou. Vezme puk, pláchne obraně a je to. „Dobře, že mu to vychází,“ pousmál se jeho centr Lukáš Cingel, který dal stejně jako jeho parťák (a Zbořil) čtyři branky. Na první zásah v ročníku čeká kromě Zohorny lídr Pospíšil, ovšem má na svém kontě deset asistencí, s finským obráncem Reunanenem nejvíc v celé extralize.

I díky jeho nahrávkám vyhrála Kometa během šesti dnů ve své Winning Group Areně třikrát v řadě a dostala se na dostřel špičce tabulky. „Hrozně si vážím toho, že jsme naplno bodovali ve třech domácích zápasech po sobě. Vůbec to není jednoduché. Za to chci poslat do kabiny velký dík,“ shrnul kouč Pokorný.

Útoky proti Ml. Boleslavi

Flek - Cingel - Zaťovič

Mueller - Zbořil - Pospíšil

Kos - Konečný - Rachůnek

Říčka - Kollár - Jedlička

Útoky v kompletní sestavě

Flek - Cingel - Zohorna

Mueller - Marcinko - Pospíšil

Kos - Konečný - Rachůnek

Zbořil - Kollár - Zaťovič

