Hradec zastavil jízdu Varů, kouč pak přiznal: Trochu jsme na kluky vyběhli

Jakub Pour vstřelil jeden z nejkrásnějších gólů od startu extraligy, Hradec odebíral puky v útočné zóně Karlových Varů, trefili se útočníci Patrik Miškář s Ryanem Dmowskim, kteří zůstávali dlouho na suchu. Z pohledu Mountfieldu parádní zážitek, hromada dobrých věcí.

Z domácí kabiny duněl po zápase song Boba s Tomem (Suchánek a Genzer) „Nám se daří“. Na velmi povedené číslo se skladba vyloženě hodila. „Hlavně jsme rádi, že naše aktivní hra vedla i ke gólům. Velký dík chlapcům, že nezpohodlněli a zvládli zápas až do konce,“ chválil hradecký kouč Peter Frühauf.

Co vlastně vymyslel Pour? Sólo ve stylu coast to coast, sever-jih, nebo prostě jízda přes celé hřiště. Jeho číslo se dá nazvat jakkoliv, prostě stálo za to, od začátku do konce. Na zadním mantinelu dojížděl puk, zapřel se a nezpevněný Robin Sapoušek od něj odletěl.

Pak útočník kotouč popadl, projel s ním celé hřiště přes další tři bránící hráče a dobře vypálil pod horní tyč. Zavěsil na 5:1. „Hezkej gól, jsem rád, že nám pomohl. Ale jestli byl můj nejkrásnější? Těžko říct,“ usmál se jen autor.

Přitom Energie nastoupila ve svém válcovacím stylu posledních kol. Čtyři výhry v řadě přivály do kabiny klid. „Prvních deset minut jsme byli o hodně slabší v osobních soubojích a nezastavovali jsme v pozicích, kde máte zodpovědnost. Strašně jsme situace přehrávali,“ vypočítával Frühauf.

Trenérský štáb musel souboru připomenout zadání. „Trochu jsme na kluky v první reklamní přestávce vyběhli. Bylo vidět, co nás trápí a proč se soupeř dostává víc na puk. Karlovy Vary bruslí velmi dobře, dovedou si vytvořit šance během pár minut,“ popisoval Frühauf. Navíc když spolu oba týmy hrály ve Varech, vedl Hradec o dva góly, ale prohrál 3:6. „U nich jsme vedli 3:1, máme zápas ve své moci, přicházejí šance a všechno se rozpadlo,“ vybavil si trenér.

Zlom nastal s neproměněným sólem Jana Šíra při oslabení. Mohl zvýšit vedení Energie na 2:0, ale gólman Filip Novotný ho dobře vybruslil. No a rozjela se mašina na druhé straně. Hradec dal za minutu a půl tři góly, jeden z přesilovky, dva, když získal kotouč v útočném pásmu.

Děsivě v těch chvílích vypadala karlovarská defenziva. Jako kdyby Dominiku Frodlovi věřila až moc. Dvě dorážky? Klidně tři. Nabídněte si, jak je libo...

Hradec děkoval a pálil. Pour si připsal celkem dvě trefy, takže už je na sedmi. Za celou minulou sezonu napočítal v Plzni 11 kusů. Tímhle tempem se k nim dostane v půlce druhé čtvrtiny.

„Možností dorážet soupeř dostal hodně,“ přikývl karlovarský asistent David Moravec. „Zaměřujeme věci v tréninku, nejde jenom o to, že si hráče svážete a hrajete ho tvrdě. Potřebujete se k němu i zkušeně postavit, cítit, jestli jde o praváka, nebo leváka,“ vysvětloval. V důrazu kolem vlastního brankáře Vary tentokrát propadly.

Jak vypadal nováček?

Za Hradec poprvé v extralize nastoupil Connor Bunnaman, který ani podle čísel nepřišel s vizitkou vyhlášeného bombarďáka, po němž klub roky tak baží. V NHL se trefil jednou za 54 zápasů. Kdyby si v extralize udržel svůj průměr z AHL a odehrál v Česku kompletní sezonu, dá zhruba 12 gólů.

Upoutal na sebe, když dobře odebral puk, pak ho ale podržel o něco déle a proti napadající dvojici kotouč i ztratil. Akce skončila střelou na brankáře Novotného, Bunnaman jen zvedl hlavu ke stropu. Příště lépe!

Do nebezpečného zakončení se dostal jednou, když objížděl bránu, ale Vladislav Habal rychle nalepil k levé tyči beton a gól mu sebral.

