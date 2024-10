Přestupy do Litvínova i přes Instagram. Kaše? Nikdo jiný neměl laso z NHL

Nečekaná kometa extraligy, která po necelé čtvrtině odehraných zápasů stále drží první místo před Pardubicemi, Třincem nebo Spartou. Litvínov vlétl do nové sezony senzačně sedmi výhrami v řadě, a i když poslední čtyři utkání nevyhrál, prohání mnohem těžší váhy. A to už druhou sezonu v řadě. Jak se to Chemikům daří, v čem je Ondřej Kaše výjimečný hráč a jak se Litvínovu daří trefovat cizince a pracovat s daty, to poodhaluje v novém Zimáku sportovní manažer Vervy Tomáš Vrábel.

V Litvínově v posledních letech i přes zlepšené výsledky nejsou úplně klidné vody. Mezi fanoušky se řeší dresy a loga, která podle nich nabourávají identitu klubu. „Ale co se týče identity klubu vnímám spíš jinou Achillovu patu,” namítá Vrábel. „A to je unikát v extralize, kdy nejsme personálně a organizačně propojeni s mládeží. Tady vidím naši velkou slabinu,” mrzí sportovního manažera.

Právě to se projevuje i na krocích klubu, který se potřebuje spoléhat na zahraniční hráče. „Ten rozdíl je pak zásadní. Máme minimum hráčů v profesionálním hokeji, nemáte peníze, takže musíte doplňovat, aby vám to dávalo sportovní a ekonomickou logiku,” vysvětluje Vrábel.

A Litvínovu se to daří výtečně. „Vnímám ho jako top klub ve shánění cizinců, což není běžné. Většinou agenti nabídnou stovky volných hráčů. Často vidíš, že to už v listopadu končí průšvihem. A tady ne. Balinskis hraje NHL na Floridě, Irving dává bomby na Spartě. Máte v Litvínově další hráče, kteří klubu vyšli,” všímá si redaktor Sportu Pavel Ryšavý.

Cesta ke správným jménům je leckdy nevydlážděná. A klub je v ní důsledný, pomáhá si daty, spoluprací celého sportovního úseku, ale i šikovným vyjednáváním. A to někdy i přímo na sociálních sítích. „I Instagram. No jasně, i takhle to funguje. Zkoušíte cesty, jestli neznáte někoho z bývalých spoluhráčů, jsou to regulérní cesty,” popisuje Vrábel.

A zároveň nastiňuje, proč nebýt ohledně dat dogmatický, nebo jak analytickou vizi rozbít či podpořit rozdílovými hráči. „Za mě je Ondřej Kaše nejlepší hráč v extralize, protože nevím o nikom, kdo by měl na stole nabídku z NHL. Důležité ale je, že fungují obě skupiny. Jak lídři, tak trenéři, to je základ úspěchu,” říká Vrábel.

Shrnuto? „Litvínov je na dobré cestě,” myslí si Michal Mikeska. „Až to bude pět let za sebou, tak řekneme, že je to litvínovské know-how. Ale je vidět, že to má hlavu a patu,” dodává.

Co všechno tvoří základy litvínovské cesty, o které se čím dál víc zdá, že funguje?

Jak náročný byl pro Vrábela přerod z novináře do hokejového analytika a funkcionáře?

