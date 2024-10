Pour rozbalil dynamit, v Hradci dal už 7 gólů: Mám před sebou hodně práce

Dal jste někdy krásnější gól?

„Ježiš, to nevím. (usměje se) Hezkej byl určitě, jsem moc rád, že nám pomohl. Ale těžko říct, jestli byl nejkrásnější.“

V kabině teď dozněl song Suchánka s Genzerem „Nám se daří“. Sedla k zápasu dobře, co?

„Nezačali jsme úplně tak, jak jsme chtěli. Ale pomohly nám přesilovky, dali jsme čtyři góly celkem, což nás pak uklidnilo. Dál mi přišlo, že už se nikdo do šancí nedostával, spíš to nebylo tak koukatelné. Jen celkově to od nás bylo parádně zvládnuté, protože jsme Vary nepouštěli do žádné šance.“

Potřebovali jste si odškrtnout i tenhle scénář, že zápas dovedete dohrát dozadu bez maléru?

„Jasně, ve Varech jsme vedli 3:1 a otočily nám to na 3:6. Pro nás bylo hodně důležité, jak jsme všechno dotáhli.“

Úspěch jste slavili hlavně s jednoduchostí. Střela, tlak do brány a dorážky. Upnuli jste se na tu poslední fázi nějak víc?

„Ale to zase ne. Říkáme si na každé poradě, že přesilovky chceme hrát hlavně jednoduše. V jiných zápasech jsme měli šance taky, teď tam spadly góly.“

Těsně před vaším prvním neproměnil Šír nájezd. Klíčový moment, že Filip Novotný nepustil soupeře do dvoubrankového vedení?

„Fakt tam tahle situace byla? (usměje se) Asi jsem ji ani nezaregistroval, v tom případě super, že Novotňas nás podržel.“

Vy jste rozjel sezonu parádně, po 12 zápasech máte 7 tref a je blízko jedenáctka, kterou jste nasbíral za celý minulý ročník. Připadá si hráč najednou rychlejší, větší, že má prudší střelu?

„Jsem moc rád, že mi to tam padá. Jen pořád je přede mnou hodně práce. Musím v ní hlavně pokračovat.“

Ale aspoň jako důkaz, že jdete po správné cestě, dobrý, ne?

„Doufejme. Snažím se hrát svoji hru, jak nejlépe dovedu. Jestli za ni přijdou i góly jako odměna, jedině super.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE