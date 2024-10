Trefa Vítkovic: nákupy, co dělají parádu. Kdo začal naopak špatně?

Video se připravuje ... Toto video je zdarma dostupné pro registrované. Registrovat Už mám registraci. Přihlásit se Extraligu neznali, naskočili do ní v září. Vybrali jsme TOP 5 hráčů, kteří měli v první čtvrtině začátek snů, a pět, od kterých se určitě čekalo lepší zahájení. Přesnou trefu ukázaly Vítkovice, když nakoupily borce do prvního útoku a odvaha s brankářem se vyplácí Kometě. Zato Třinec se musí drbat za uchem, proč má francouzský obr takové potíže s pohybem. Dominantní by při defenzivě měl být i Andrej Šustr, ale tahle skála se zatím láme.

TREFA Anthony Nellis (útočník) Vítkovice Zápasy: 10

Body: 15 (8+7) Taky jste už slyšeli alibistické plácnutí, jak cizinec potřebuje hlavně čas, aby si zvykl? Jde to i jinak. Když přijdete s jiným pasem, máte být ve své práci výrazní, hned. Nellis přesně v tomhle duchu válí. Zatím se usadil na čele produktivity celé soutěže. S Yetmanem a Abdulem se dovedou dostat blízko brankoviště a řádit. Nellis si tam často klepe o led, že tady má volnou hokejku a sem chce nahrát. Měří jen 180 cm, ale umí se kolem soupeřova gólmana dobře orientovat, najít si volný kotouč, případně jít pro teč. Poslední dvě sezony byl hvězdou Spišské Nové Vsi, Vítkovice okouzlil taky rychle. Anthony Nellis z Vítkovic se raduje z vítězného gólu • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

TREFA Tarmo Reunanen (obránce) K. Vary Zápasy: 14

Body: 14 (1+13) Může klidně zaklepat historickým rekordem Martina Hamrlíka, který v sezoně 1999/2000 posbíral jako obránce 46 bodů. Reunanen je čistě ofenzivní zadák, který je nejsilnější s pukem na hokejce. Největší kouzlo vytáhl v Hradci, když obloukem z vlastního pásma našel Jana Šíra, který najížděl křížem. Parťák puk zalepil na hůl, akce skončila gólem. Má ale i handicap, že občas podcení defenzivní situaci, někdy spíš fandí, než brání. Ale řekli byste Karlssonovi, ať hraje hlavně dozadu? Pokud mu hra směrem dopředu bude vycházet, je potřeba využít hlavně jeho přednosti. Karlovarský bek Tarmo Reunanen si hlídá puk před kapitánem Sparty Miroslavem Formanem • Foto ČTK / Šimánek Vít

TREFA Chad Yetman (útočník) Vítkovice Zápasy: 10

Body: 11 (2+9) Extrémně šikovný pravák, slovo „extrémně“ si dvakrát podtrhněte. Několikrát v zápase můžete vidět, jak uhání směrem k soupeřově brance, zvedne hlavu, s pukem nalepeným na holi rentgenuje, komu nahraje. V extralize zatím spíš vypadá jako nahrávač, ale všude jinde dával i dost gólů. Třeba v jarním play off 1. švédské ligy nastřílel za Moru 6 branek v 9 zápasech a byl i nejlepším střelcem klubu v základní části. Dá se čekat, že tady by mohl jít ještě nahoru. A celkově, je mu teprve 24 let, to nejlepší snad ještě ukáže. Yohann Auvitu, Chad Yetman a Roberts Bukarts slaví gól • Foto ČTK / Taneček David

TREFA Jared McIsaac (obránce) Litvínov Zápasy: 13

Body: 10 (4+6) Do sedmého kola se zdálo, že sem spadl z úplně jiného vesmíru. Nebodoval jen v prvním zápase, jinak vždycky. Dovedl se přimotat ke gólovým akcím, platil za jednoho z nejlepších hráčů extraligy. Pak ze svého tempa snů trochu ubral. Ale pořád platí za nadstandardního borce. Nedělá divoké kličky, ale s pukem hrát dovede, Litvínovu umí pomáhat na obou koncích hřiště. V roce 2018 ho draftoval Detroit, ale v Grand Rapids hrál postupně méně a méně. Nezazvonilo to ani na farmě Bostonu a Litvínov je jeho prvním velkým angažmá v Evropě na celou sezonu. Rozjel se skvěle. Jared McIsaac z Litvínova • Foto ČTK / Petrášek Radek

TREFA Michal Postava (brankář) Kometa Zápasy: 10

Úspěšnost zákroků: 92,5 % Pomalu vrtalo hlavou, jestli mu v Přerově nepřipisovali zákroky. Přece není možné takhle válet, ne? Ale je! S prvoligovou úspěšností přes 94 % vletěl do extraligy a suše si převzal úřad v Kometě. Klub historicky radši sází na zkušenosti, velká jména v brankovišti. Najednou ale všechno šlape i s dvaadvacetiletou jedničkou, která si pozici v nejvyšší soutěži buduje. Postava nijak nejančí, působí hodně klidně. Od něj se hra Komety dá budovat. Roste z něho brankář budoucnosti. Udržet tuhle úroveň, příští rok zase o kus výš a brzy ho máme v národním týmu. Gólman Komety Michal Postava si připisuje úspěšný zákrok • Foto ČTK / Šálek Václav

ČEKALO SE VÍC Andrej Šustr (obránce) Pardubice Zápasy: 11

Body: 3 (1+2) Problém je, že místy působí, jako kdyby mu bylo o šest let víc. Ve 33 letech čekáte od borce s 362 zápasy v NHL mnohem větší vliv na hru svého týmu. Tak třeba: prohraje minimum soubojů, soupeři od velkého chlapa budou odpadávat jak švestky, dovede se správně a rychle rozhodovat, neztratí kotouč. Jenže právě tohle jsou disciplíny, kde čekáte výrazné zlepšení. Nevidíte v něm zuřivý zápal, který třeba do extraligy nahrnul Ladislav Šmíd. Schopnosti obstarat pro svého brankáře klid Andrej Šustr stoprocentně má, zkušenosti taky. Ale nějak se je nedaří prodávat, na startu sezony byli v páru s Tomášem Dvořákem nejhorší defenzivní dvojicí Pardubic. Andrej Šustr v dresu Dynama • Foto Michal Beránek / Sport

ČEKALO SE VÍC Oliver Archambault (útočník) Plzeň Zápasy: 8

Body: 4 (1+3) Přišel jako nejproduktivnější hráč slovenské ligy. Otázkou ovšem taky je, jestli Plzeň měla představu, koho bere a na jakou pozici. Jeho nejsilnější stránkou by měla být hra na kotouči. Působil ale hodně otráveně, jeho předzápasové šolíchačky, kdy neudělá na rozbruslení tři rychlejší kroky, budily úžas. Angažmá si nesedlo, navíc měl zlomený prst, který klub neřešil a hrnul útočníka do akce. Oboustranné trápení se ukončilo po osmi zápasech a Kanaďan je zpátky na Slovensku. Měl by hrát za Košice, až se dá dohromady. Plzeňští hokejisté se radují z gólu Archambaulta na domácím hřišti • Foto Beranek / Sport

ČEKALO SE VÍC Ryan Dmowski (útočník) Mountfield HK Zápasy: 14

Body: 5 (3+2) Postupně se začíná zvedat, v posledních třech zápasech dal dva góly. Dá se namítnout, že třeba Christian Thomas v Liberci má daleko horší čísla a nechytil se doteď. Ale rozdíl je, že od něj nikdo nečekal, že má být bombarďák. Dmowski přišel jako pan střelec, nabijte mi a běžte slavit, děkuji. Na Slovensku nasázel 30 gólů, předtím 30 gólů v ECHL. Hradec hledal zabijáka a tady se měl trefit. Dmowski je hráč, který ho měl na začátku sezony tahat z bryndy, když chyběly góly, ale zapadl. Radovan Pavlík, nebo on? Vyšlo to nastejno. Současným tempem by v extralize na 30 gólů potřeboval zhruba 140 zápasů. Čekáte, že zapne, dovedností by měl mít plný kufr. Ryan Dmowski a Graeme McCormack z Hradce Králové slaví první gól • Foto ČTK / Taneček David

ČEKALO SE VÍC Justin Addamo (útočník) Třinec Zápasy: 13

Body: 4 (4+0) Čtyři přesilovkové góly by neměly nikoho ukolébat. Justin Addamo je obrovitý chlap, skříň a s tím souvisí i jeho zásadní problém. Buď jezdí na tupých bruslích, nebo by potřeboval svůj pohyb výrazně zlepšit. V zápasech ale rozhodně nemáte pocit, že by francouzský vazoun dělal soupeři nepříjemnosti. Abyste někoho trefili a důrazně dohráli, potřebujete ho nejdřív chytit. No a tady je zatím největší handicap. Hru pět na pět Addamo nestíhá, běží kolem něj. Třinec by od něj potřeboval daleko větší pomoc. Třinečtí Oceláři se radují z gólu Justina Addama (uprostřed) • Foto ČTK / Pryček Vladimír