Kaut už je na osmi gólech a Dynamo vede: Lepí mi to, cítím se dobře, ale...

Mladá Boleslav v boji o první flek hrála bez ostychu, začala o dost lépe, než váš tým. Jak moc těžký zápas to byl?

„Určitě těžký, Boleslav dobře bruslila, dohrávala nás, byla hodně nepříjemná. Nám pomohl první gól, pak jsme udělali skvělou práci v několika oslabeních, dobře jsme blokovali střely a Willíček (Roman Will) to zavřel. Pro nás určitě tři cenné body.“

Měli jste studenější, váhavější rozjezd. Byla to trochu i součást taktiky, ať se Boleslav ukáže?

„To ne. Určitě ne. Chtěli jsme na ně spíš skočit. Ale od začátku nám nešly nohy, až ve druhé třetině už to bylo naše Dynamo, které jsme chtěli. Znovu říkám, pro nás tři cenné body, protože Bolka hrála fakt dobře.“

Pardubice porazily Boleslav podeváté v řadě, to vypadá na oblíbeného soupeře…

„Vypadá to, že jo… (usmívá se) Minulý rok se Bolka trápila, letos mají úplně jinou sezonu. Jak říkám, pro nás důležitá výhra, protože posledně ve Varech jsme nehráli tak, jak jsme chtěli. Dneska to bylo mnohem lepší.“

Zároveň jste se dostali do čela tabulky. Plus navíc?

„Asi jo, ale sezona je ještě hrozně dlouhá, my pořád potřebujeme doladit pár nedostatků. Je super, že jsme první, ale všichni víme, že to podstatné začíná až v play off.“

Při vaší trefě to vypadalo, že čekáte na správnou chvíli pro střelu a až Dominiku Furchovi zastíní hráči výhled. Vystřelit jste totiž mohl už dřív. Takže jak to bylo?

(přikyvuje) „Čekal jsem, až tam přijede náš middle drive. Nevím přesně, kdo to byl, ale Furchíno neviděl a já se snažil to jen trefit. A padlo to tam.“

Cítili jste, že Dominik Furch chytá ve velké pohodě?

„Určitě, chytal výborně. Třeba naše přesilovky vypadaly, jak jsme chtěli, ale Furcháček je pochytal. Kredit pro něj, určitě.“

To samé pro vaše spoluhráče v oslabení, už jste to nakousnul… Ubránit šest oslabení, to se cení.

„Určitě. Klobouk dolů před kluky, na druhou stranu tohle je vykřičník pro nás všechny. Celou sezonu nás trápí zbytečná vyloučení, teď tam zase nějaká byla. Vím, že nikdo nechce faulovat, ale tohle určitě musíme zlepšit.“

Kolem Pardubic je pořád dost živo, řeší se váš hokej, výměna trenérů, ale jste první v tabulce. Berete to jako svou odpověď?

„Já osobně tohle nevnímám, snažím se soustředit sám na sebe, hrát nejlepší hokej, co to jde. Tyhle věci kolem stejně neovlivním. Ať se děje, co se děje, stejně je to na nás hráčích, jak budeme hrát. Každý se musí připravit tak, aby odvedl nejlepší práci.“

Vám se daří, osm gólů ve 14 utkáních je pěkná vizitka. Cítíte se ve formě?

„Cítím se dobře, zatím mi to lepí. Věřím a doufám, že to bude pokračovat. Radši bych však byl, kdybychom hráli ještě líp jako tým, pořád tam jsou ve hře nedostatky, které nás pak mohou stát zápas.“

Na druhou stranu je důležitá vlastnost a schopnost vyhrávat zápasy, i když se vám nedaří, ne?

„Určitě. To je asi nejdůležitější ze všeho. Někdy odehrajeme zápasy, kdy se nám nedaří, ale máme z nich tři body, což je na konci stejně ze všeho nejdůležitější.“

