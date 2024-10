Školní zápas k obědu ve Varech. Akci tleskal i soupeř: Skvělá kulisa

U KV areny se už před obědem začali shromažďovat lidé menších postav. Utkání mezi karlovarskou Energií a Českými Budějovicemi bylo určeno pro školáky, kteří si místo sezení v lavicích zpříjemnili volné chvíle při sledování utkání Tipsport extraligy přímo na stadionu.

„Hlavním faktorem k zorganizování projektu bylo, že od pondělí ve zdejším regionu začínají podzimní prázdniny. Chtěli jsme, aby to dětem navazovalo,“ prozradil marketingový specialista klubu Tomáš Pecháček. Žáci hodinu před úvodním buly solidně zaplňovali halu. „Bylo tady 23 škol, v nahlášeném počtu přišlo zhruba 4700 žáků. Podařilo se nám zaplnit hlediště, což byl účel celé akce,“ dodal. Na západ Čech si našla cestu také jedna ze škol z Českých Budějovic.

Při příchodu domácích hráčů na rozbruslení hala šílela a vytvářela opojnou atmosféru, která není na mnoha zápasech české nejvyšší soutěže běžná. Kamera na kostce si vybírala jednoho karlovarského hráče za druhým, přičemž hlasatel vždy vyvolal jeho jméno a mladíčci poznali sílu svých hlasivek. K ještě většímu dětskému ječení přispívala hudba od tamního diskžokeje, jenž mladé tváře v publiku přiváděla do varu.

Těsně před úvodním buly zazněla česká státní hymna, kterou si s chutí školáci zazpívali. Někdo stál v pozoru a zpíval, někdo se dokonce věnoval mobilu.

„Chvílemi nebylo slyšet vlastního slova. Bylo na žácích vidět, jak si zápas užívají,“ těšilo jednu z učitelek. Ta musela se spoustou kolegů své svěřence pečlivě střežit, na což několikrát upozornil i tamní hlasatel: „Prosíme učitele, aby hlídali žáky, aby nevhazovali žádné předměty na hrací plochu.“

Pořádný jásot se ozýval při každé šanci domácího celku či pouze při jejím sebemenším náznaku. Děti neprokázaly pouze sílu hlasivek, ale také znalost pravidel. Rozhodčí v desáté minutě přezkoumávali faul kolenem budějovického Willa Reillyho na mladého Vojtěcha Čihaře, následně mu uložili pětiminutový trest do konce utkání a ukázali pět zdvižených prstů. Přítomní žáci ještě více zesílili projev a beka hostů dost hlasitě vyprovodili.

Na vytoužený gól v soupeřově síti čekali do poloviny zápasu, když se ze slotu pohledným zakončením prosadil Dalimil Mikyska. Celá hala duněla až do chvíle, kdy karlovarský tlak trochu otupěl, a otěže začali přebírat žlutomodří z jižních Čech.

Ti si pořádně zvučné fanoušky pochvalovali. „Bylo to trošku jiné, mělo to ale něco do sebe. Atmosféra byla skvělá, děti si to očividně užily,“ líčil forvard Přikryl, který ze střídačky viděl rozhodující akci Olesena v nastaveném čase.

