Kladenský kouč pálil do sudích: Zaráží mě, co se dělo. Vůbec tomu nerozumím

Výhru ani nespornou kvalitu soupeře nijak nezpochybnil. Trenér kladenských hokejistů David Čermák po domácí porážce 1:4 s Pardubicemi uznal, že bez proměněných šancí proti nadupanému Dynamu těžko mohlo dojít ke zvratu. Následně ale na pozápasové tiskovce překvapil novináře, když se neudržel a pustil se do kritiky rozhodčích. „Zaráží mě, co se tady dělo. Už po minulém zápase a teď se opakovalo,“ začal zkušený kouč své rozhořčení z výkonu sudích za poslední dvě domácí utkání a přidal i konkrétní případy.

Jelikož jsou v extralize jakákoliv vyjádření k rozhodnutí arbitrů v den zápasu zakázaná, už poznáte, jak si trenéři i přes sporné momenty dávají pozor, co řeknou. V opačném případě musejí kluby počítat s pokutou, která takřka jistě nyní nemine Kladno.

David Čermák, jenž normálně při hodnoceních zápasů váží slova, tedy trochu zaskočil, když po gratulaci Pardubicím a uznání kvality jejich mužstva začal pálit do rozhodčích.

Jeden z novinářů se ještě ujišťoval, zda náhodou nejde o chování fanoušků hostů, kteří měli po kapitánu Radku Smoleňákovi házet kelímky. Kouč Rytířů ovšem hned ujistil, že má na mysli sudí. A nezůstalo jen u výkonu Romana Mrkvy a Antonína Jeřábka. Hezky popořadě připomněl i chyby Jana Hribika a Matěje Sýkory z předchozího zápasu proti Mladé Boleslavi. Po nedělní prohře 2:4 se ještě neozval, přes páteční počínání arbitrů se ale nepřenesl.

„S Boleslaví jsme dostali gól, když soupeř hrál v šesti, další gól jsme dostali po faulu na nás. Další trest jsme obdrželi, když rozhodčí nic neviděli, takže šli na video, řekli, že za sekání máme potrestaného hráče,“ hledal chyby Čermák a pokračoval směrem k pátečnímu duelu.

„Když srovnám fauly Ticháčka na Kauta a Švece na Bláhu při samostatném nájezdu, tak mi to vychází úplně jinak,“ narážel kladenský trenér na dva podobné momenty, kdy Martin Kaut po zásahu od Jiřího Ticháčka jel trestné střílení a proměnil, zatímco zákrok Martin Švece na Ondřeje Bláhu nijak potrestán nebyl.

Baďouček souhlasně přikyvoval

Při jedné z vytažených chyb, které na tiskovce zmínil Čermák, jste si i mohli všimnout, že kouč Pardubic Václav Baďouček souhlasně přikyvuje. Šlo o moment z první třetiny, kdy se Kladenští museli bránit ve třech, než byl útočník Dynama Jiří Smejkal vyloučen za sekání. „Soupeř hrál v šesti, rozhodčí to signalizuje, pak to odvolá a my jdeme do tří,“ nestačil se divit trenér Rytířů.

Nejvíc ovšem zvýšil hlas kvůli incidentu z 16. minuty. Jaromír Pytlík se s Martinem Procházkou vyřítili k brance Dynama, u ní už však číhal pardubický debutant Jakub Zbořil, který prvního ze jmenovaných Rytířů tvrdě sundal k ledu. „Krosček do obličeje a k tomu ještě sekera přes nohy! Žádný faul. Nerozumím tomu,“ zdůraznil Čermák.

Nad výstupem kladenského kouče se během víkendu nepochybně pozastaví disciplinární komise.

