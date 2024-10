Nájezdník Cienciala: Už jsem vařil z vody, říká útočník Třince. Gólman byl zmrzlý

Překvapilo vás, že soupeř po čtvrté sérii změnil gólmana?

„Nevím, jestli překvapilo. Sáhli k tomu a vyšlo jim to. Nevím, co k tomu víc říct.“

Jednou jste jel na Josefa Kořenáře a dvakrát na Martina Michajlova. Jak jste uvažoval proti náhradníkovi?

„Vařil jsem už z vody. Jel jsem z druhé strany a čekal na gólmana, co udělá. Dvakrát se to otevřelo, potřetí jsem měl zvolit něco jiného. Kdybych mu to zase hodil mezi nohy, je z toho gól. Byl zmrzlý, nečekal by to. Na tu lapačku jsem to netrefil dobře, ani nemusel dělat zákrok.“

Štve vás, že máte jen jeden bod?

„Je to několikátý zápas, který jsme ztratili v prodloužení anebo v nájezdech. Je to škoda, takhle nám utíkají body. Byl to vyrovnaný zápas, z obou stran jako v play off. Emoce k zápasům se Spartou patří. Lidi i nás hráče to baví. Hokej je sport, ve kterém se hraje do těla a jsou i potyčky. Mrzí mě, že jsme neurvali ten druhý bod. Musíme se vrátit k té hře, která nás zdobila. Poslední dva zápasy proti Litvínovu a Spartě nám to vycházelo. Kluci zblokovali strašné kvantum střel. Takto musíme hrát i dál, snad se to pak otočí.“

Do rozmíšek se nejvíce zapojoval obránce Ondřej Mikliš. Je to teď sparťanský „tough guy“?

„Ani jsem si nevšiml, že v těch soubojích byl Mikliš. Asi je to jeho hra, je důrazný hráč. Jen jsem viděl, že Dravcovi (Vladimíru Draveckému) zasadil pár pecek a rozhodčí se díval na našeho gólmana. To nechápu. Vlado se k tomu postavil dobře. Nenechal si to líbit. Nemůžeme si nechat sr…na hlavu.“