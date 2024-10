Velký návrat. Mladý bek Hradce se pral s rakovinou, teď je zpátky v extralize

Na startu sezony 2022/23 se pro Matěje Pinkase otočil svět. V srpnu se vrátil z kempu reprezentační dvacítky, bylo mu osmnáct. Cítil se pod psa, vyrazil k doktorovi a pak věci běžely divokým tempem. Lékaři přišli na to, že má rakovinu, musel na operaci. Následně se dozvěděl, že ho čeká bitva s agresivní formou nemoci, a všichni se báli metastází na uzlinách.

Zákeřnou nemoc se náročnou a tvrdou léčbou podařilo zahnat. Bek si poprvé zahrál za Hradec v O2 areně, teď po dlouhé době nastoupil v extralize znovu. „Tohle jsem si přál, když jsem byl nemocný, že se sem zase jednou vrátím. Jsem nadšený,“ vyprávěl po výhře nad Litvínovem.

Ne, tohle fakt nebyl obyčejný zápas. „Pan Martinec mi psal ve středu, že půjdu do tréninku a nejspíš budu i hrát,“ prozradil, že se o všem dozvěděl těsně před zápasem prvoligového Kolína s Porubou. Ročník 2022/23 vynechal, pak začal nastupovat v 1. lize a v juniorce. Mistrovství světa do 20 let mu frknlo, ale ve výsledku na tom nezáleží. Ani trochu, důležitější jsou úplně jiné věci.

Teď už může žít zase naplno hokejem. „Mám rozkaz zůstat tady. Snad to tedy bude co nejdéle a ještě něco vyhrajeme,“ přeje si. „Na hokej jsem myslel, protože byl všude. První bylo ale samozřejmě zdraví, všechno šlo stranou,“ nezastírá, že mu vážná nemoc úplně překopala život. Ale doufal, že jednou na svůj zápas proti Spartě naváže: „Snažil jsem se držet pořád pozitivní hlavu, že se jednou vrátím do Hradce. No a povedlo se to.“

Proti Litvínovu obstál. „Trenéři po mně chtěli jednoduchou hru, ať jsem důrazný a počínám si jednoduše,“ popisoval. „Extraliga je o level výš, než když hraju za Kolín. Kluci jsou tady víc na puku a šikovnější. Méně naháníte puk, víc se tady nahrává,“ přidal.

A jasně, ani jemu se nevyhne příspěvek do kasy. Po dlouhé době se zase objevil v A týmu, pokladník si na něm smlsne. „Jsou tam asi dva tisíce, ale to určitě přežiju,“ usmál se.