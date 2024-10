Rozbor trejdu Zohorna vs. Kondelík: Kousavá bestie za obra s potenciálem

Vyměnit hokejistu s jiným klubem je v extralize unikátní kousek. Trejdy se nestávají moc často. Mezi manažery se o nich hodně mluví, ale v drtivé většině případů k nim nedojde. Tenhle kousek ovšem dopadl a přitahuje velkou pozornost. Pojďme si rozebrat přesun Tomáše Zohorny z Pardubic do Českých Budějovic. Opačným směrem putuje Jáchym Kondelík.

Jáchym Kondelík

24 let

zápasy 13

body 4 (1+3)

Podle minulé sezony byste řekli, že v extralize nevydrží dlouho. Výkonnost dvoumetrového útočníka postupně rostla, nejlepší byl v play off. Přišel z AHL, v Motoru se pořád zlepšoval. Výhodou je, že i přes mohutnou figuru má dobrý pohyb, a jak trefně pronesl českobudějovický asistent Jan Hanzlík, nehraje jako velký hráč.

Tuhle větu berte jako poklonu. Má dobrou techniku, kvalitní defenzivní návyky. Když k tomu přidal úspěšnost v soubojích, zdálo se, že dalším krokem bude smlouva v NHL. Majitel Pardubic Petr Dědek ho sice podepsal od jara 2025 na pět sezon pro svůj klub, ale stejně se jako pravděpodobnější jevilo, že kontrakt běžet ani nezačne.

Jenže Kondelík začal sezonu zhruba stejně jako Budějovice – silně za očekáváním. Najednou vypadl z pozice rozdílového hráče, který táhne svůj tým za body. Přesto pro něj výměna do Dynama dává velký smysl.

Přijde do jiného prostředí, sestup v Pardubicích nikdo řešit nebude. Narazí na rozjetého Martina Kauta, kterému by mohl dělat centra, nabízí se, že by měli nastupovat vedle sebe. Kvalitnější spoluhráči mu pomohou k posunu.

Tomáš Zohorna

36 let

zápasy 12

body 4 (2+2)

Má už věk, ale je důležité myslet na to, že ani o chlup neslevil ze své protivnosti. Jeho provokace kolem branky, přidrzlý kukuč i ostré pořvávání směrem k protihráči je jeho styl, ze kterého neuhne. Tým, který ho má na soupisce, v Zohornovi získává bestii.

Pokud ho udržíte mimo trestnou lavici, je svými kousky prospěšný. Jen nesmí moc často hranici překročit, pak se z jeho otravné hry stává otravná esence pro vlastní tým. Ale zdá se, že tady dospěl a dovede lépe rozlišovat, jak pomáhat svému týmu.

Odehrál velké turnaje v reprezentaci, nastupoval v KHL za Chabarovsk a budějovická kabina dostala hlavně dalšího lídra. Pořád je ale i hráčem, který dovede sbírat slušné penzum bodů. Zajímavé bude sledovat, jak rychle se najde jeho lajna.

Roky byl zvyklý, že měl u sebe aspoň jednoho bratra, případně adoptivní sourozence Kousala s Radilem. Roky prověřené spojení ale padne, bude se muset učit nové zvyky. Přesun do Budějovic pro Tomáše Zohornu znamená i prodloužení kariéry.

Po sezoně mu v Pardubicích končí smlouva a klub by mu novou už evidentně nenabídl. Dostane nyní větší roli, než by na něj čekala „doma“. Novou smlouvu mu mohou nabídnout přímo z Motoru. Aby k výměně došlo, musel ve smlouvě deaktivovat položku o nevyměnitelnosti. Kývl. A co bude dál? Postavil dům kousek od Pardubic. Nebuďte v šoku, jestli ho začne na příští sezonu lámat Hradec a domluví se.

Verdikt

Bez znalostí souvislostí byste řekli, že se v Budějovicích někdo hodně praštil do hlavy a nechal se oškubat. Poslat pryč hráče, který se zlepšuje? Navíc za bývalého reprezentanta, který má vrchol kariéry za sebou, nedává přeci smysl, ne?