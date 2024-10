Prošli jsme si s**čkami, ví Abdul. Teď chce vidět staré dobré Vítkovice

Byla velká komplikace, že se kvůli zpoždění vlaku začalo hrát o třicet minut později?

„Každý by si řekl, že nevýhoda to byla jen pro Plzeň, ale není to tak. Bylo to složité i pro nás. Člověk je tady už tři hodiny před zápasem a neví, co má dělat. Jenom se poflakuje, dá si jednu, druhou i třetí kávu a čeká, až půjde na led. Oni do toho šli rovnou.“

Každopádně úvod patřil vám. Vedli jste 2:0, jenže třetí třetina se opět nepovedla. Čím si tyto pravidelné kolapsy vysvětlujete?

„Něco jsme si samozřejmě říkali, ale nikdy není dobré tomu věnovat speciální pozornost, protože to sváže ruce. Musíme hrát sebevědoměji, aktivněji a víc být na puku. Věřím, že výsledky se dostaví.“

Tři body máte, ale drhlo to. Je tohle vítězství velkou vzpruhou?

„Chci věřit tomu, že jsme si ho zasloužili po těch s*ačkách, kterými jsme si prošli. Ale neříkám, že jsme byli lepší, to si totiž nemyslím. Byli jsme v těžké situaci, ale výsledek jsme ubojovali. Nechci přímo říct, že jsme utrpěli výhru, ale i taková je strašně důležitá. Věřím, že přijdou zase staré dobré Vítkovice, které tady hrály na začátku sezony.“

Proč najednou zmizely?

„Začalo to nemocí, která v týmu byla. Týden jsem doma ležel s antibiotiky, takže potom to je složité. My se ale nemůžeme vymlouvat, takhle to prostě je, musíme se k tomu postavit čelem. I když jsme teď excelentně nehráli, máme tři body, což je pro naši psychiku i sebevědomí extrémně důležité.“

Byl vůbec prostor tréninkové manko dohnat, když jdou zápasy rychle za sebou?

„Prostor byl, ale nikdy není ideální, když člověk týden leží. Někteří lidé se z toho dostávají i několik týdnů, tělo se s tím pere delší dobu. Ale opakuju, na to se nemůžeme vymlouvat. Všichni jsme natrénovaní profesionálové, kteří jsou za to placení. Musíme předvádět takový hokej, jaký máme hrát.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE