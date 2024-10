Vyznamenání pro Mašína. Pomohl sestřelit Kladno: Ještě poroste

Do Prahy přicházel v rychlém shonu těsně před startem sezony. V době, kdy zadní řady Sparty drancovala rozsáhlá marodka. Obránce Dominik Mašín představoval silnou náhradu s reprezentační minulostí i vysokou pozicí na draftu NHL. Brzy prokázal, že si nejde pro podřadnou roli a zabral místo v elitním páru. V neděli se dočkal první gólové odměny, když při výhře 5:2 propálil kouzelníka Adama Brízgalu z Kladna. „Říkal, že by se rád trefil. Tak konečně,“ usmál se útočník Pavel Kousal, který rovněž prolomil střelecké čekání.

Kotouč se zatřepotal ve vzduchu, doplachtil k pravé tyčce. A ve 24. minutě poprvé rozpumpoval více než patnáctitisícové obecenstvo v O2 areně. Osudový výstřel vyslal zadák Dominik Mašín, který si tak zajistil puk za premiérový ligový gól i pokutu mířící do týmové kasy.

„Jsem rád, že střela spadla, mohl jsem takto pomoct týmu. Ale nejdůležitější jsou tři body. Je příjemné přispět produktivitou, i když moje úkoly jsou jinde,“ věděl někdejší kapitán českého výběru na mistrovství světa do 18 let.

Do Sparty nepřišel po zahraničních misích ve čtyřech zemích závodit v bodování. Zdobí jej hlavně poziční hra a klid při rozehrávce, kdy neztratí zbůhdarma kotouč. Směrem dozadu se na něj trenér Pavel Gross může spolehnout. „Navíc pro něj bylo těžké naskočit do sezony bez přípravy. Ještě se bude vyvíjet,“ poukázal hlavní kouč na to, jak klub Mašína angažoval těsně před zahájením základní části.

Kauf se podařil. Proti Kladnu zvládl odchovanec Kolína kromě trefy také asistenci při rozhodující brance Vladimíra Sobotky na 3:2, neboť udržel puk před modrou čarou a Rytíře nenechal vydechnout. Ještě předtím v pádu výtečně zastavil nebezpečný únik Petra Straky, jednoho z nejaktivnějších hráčů hostů.

„Byl jsem rád, že jsem puk dokázal vypíchnout a ještě bez faulu,“ těšilo Mašína, který v náročné situaci prokázal přesnost naprogramovaného stroje. „Tak na mě kluci občas volají – Machine, anglicky mašina,“ zasmál se osmadvacetiletý zadák se slávistickou minulostí.

„Ta se neřeší, Slavii mají na talíři jiní,“ křenil se parťák Kousal, než Mašína vychválil. „Hraje výborné zápasy, byla otázka času, než se trefí. Nebojí se ani zblokovat střelu,“ uvedl na adresu kolegy muž s 400. startem v lize, který trefou do prázdné klece otevřel svůj střelecký účet.

Vítězství nad houževnatým Kladnem sparťany po náročném průběhu hřálo. Domácí se zejména v první polovině duelu herně trápili, ze startu třetí části inkasovali zásluhou Phila Pietronira a Eduardse Tralmakse dvakrát za pouhou minutu a 14 sekund. Pak ovšem zamáčkli tlačítko, za stavu 1:2 přepnuli do vyšších otáček, jakým Rytíři nedokázali čelit.

„Dostali jsme se do vedení, ale po nešťastném gólu na 2:2 jsme zpanikařili, začali po sobě házet puky. Než jsme se dokázali uklidnit, dostali jsme další gól. Pak už to bylo lehce v křeči,“ mrzelo gólmana Brízgalu, který Kladnu dodával naději, pochytal 32 ran.

Do prodloužení mohl duel poslat Straka, ale ani další brejk z 55. minuty neproměnil. „Jak jsem se nacpal přes Michala Moravčíka , dostal jsem se blízko k bráně. Zkoušel jsem si puk dát do bekhendu, ale bohužel jsem ho špičkou nezachytil, odjel k betonu,“ popsal zkušený útočník zlomový moment.

Sparta následně nasázela dva góly do prázdné klece, vyhrála potřetí v řadě. Zato Kladno řeší stejně dlouhou sérii porážek. Kleslo na desátou příčku.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE