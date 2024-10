Kladno (opět) na dno? Při nejdelší krizi sklízí obdiv: Totální respekt

Červené světýlko bliká, stupeň ostražitosti se zvýšil. Kladno v neděli prohrálo potřetí v řadě, podlehlo Spartě 2:5 a po dosavadních kolísavých výsledcích zakouší první vážnější potíže. Rytíři stále patří k pozitivním překvapením ligy, přesto po 15. kole okupují „až“ desátou pozici, což není značka ideál. Skepse z minulých let velí, že se Jágrův tým ubírá směrem k baráži. Ale pozor, něco je jinak… „Totální respekt soupeři! Porazili jsme silné Kladno,“ uznal kouč Pražanů Pavel Gross.

Pokud měl někdo v úmyslu sepsat pohádku o chrabrých Rytířích v modrobílém brnění, pak ji pořádně zmrvil. Jak jinak lze také nazvat sérii tří účastí v baráži o extraligovou příslušnost. Při stoletém výročí založení klubu chtějí Středočeši změnu narativu a žádají přepis scénáře. Za revolucí proto rázně vykročili.

Mezi nečekané výsledky se zcela jistě řadilo jejich domácí zářijové vítězství nad Spartou. Návštěva z hlavního města tehdy nedostala příliš prostoru k zábavě, balila se s prohrou 2:4. Obávané „S“ nicméně nedisponovalo zdravou sestavou, Kladno naopak nastoupilo v plné polní.

O víkendu se karty obrátily, Rytířům kvůli trestu scházel produktivní útočník Antonín Melka i nachlazená osobnost kabiny Jaromír Jágr . Přesto Čermákovi hoši s chutí šermovali a nedali kůži lacino. „Totální respekt soupeři i k práci trenérů. Viděli jsme velmi živé Kladno, bruslivé a nepříjemné. Stejně jako v prvním zápase, kdy nás porazili,“ klaněl se trenér Gross.

Potvrdil, jak si dřívější otloukánek nejvyšší soutěže získává jméno. Mince má ovšem tradičně dvě strany. Protivníci už tuší, jak vypadá odvážný plán mužstva s vousatým hrdinou v logu, tudíž ho logicky chtějí zadusat, než způsobí rozsáhlejší škody.

„Věděli jsme, že zápas s nimi nebude lehký,“ potvrdil po nedělním vítězství útočník Sparty Pavel Kousal, že Kladno nenabízí povinné body do sbírky. „Po celou dobu hrají výborný hokej. Po sezonách, ve kterých byli vždycky dole, se snaží v každém zápase odevzdat sto procent. Zatím jim přístup nese ovoce, vyplácí se. Uvidíme, jak dlouho vydrží.“

To je otázka, na kterou aktuálně Rytíři urgentně shání odpověď. Tři porážky v řadě pochopitelně nic zásadního neznamenají, vloni jich stejné mužstvo zvládlo sesbírat těžko uvěřitelných sedmnáct za sebou… Přesto se kladenští hráči i trenérský štáb musí mít na pozoru.

Největší naději směrem ke světlejší budoucnosti poskytuje solidní herní projev. Proti Spartě Kladno vedlo 2:1, do poloviny třetí části drželo i vyrovnaný střelecký výkaz. Se silnými Pardubicemi předtím prohrálo 1:4, ale v rámci přesných pokusů na branku udrželo remízu 30:30. Pád s Mladou Boleslaví? Dílo tragické efektivity, kdy nestačila ani převaha v zakončení 33 ku 16.

„Dokud hra vypadá dobře, všechno je akorát o trpělivosti. Musíme pokračovat v tom, co děláme a bojovat. Nemůžeme věšet hlavy, zápasy jsou povedené,“ uvědomil si brankář Adam Brízgala, který několikeré krize v organizaci zažil a dokáže vnímat rostoucí kvalitu spoluhráčů. „Obrana se zlepšila jak směrem dopředu, tak dozadu. Kluci výborně blokují, hráči stojí lépe pozičně, hodně mi to pomáhá. Do útoku kluci taky makají,“ ocenil šestadvacetiletý gólman.

Nejen jemu prospívá přítomnost kreativnějších zadáků. Není již pravidlem, že za každým úspěšným přechodem Kladna do útočného pásma stojí Jiří Ticháček, třebaže je stále stěžejní postavou. Puk na protější modrou čáru umí vyslat také Tomáš Hanousek, v minulém ročníku s 34 body nejproduktivnější zadák první ligy. A dopředu se činí i Petr Šenkeřík, mistr s Třincem.

Společně mohou být příčinou, že se Kladno znovu nepřiblíží suterénu, kde je nyní Plzeň s osmibodovou ztrátou na Rytíře. Záruka ovšem neexistuje. „Budeme se krizi snažit zabránit. Teď máme tři prohry za sebou, bojovali jsme, ale zápasy jsme neuhráli. Příště půjdeme samozřejmě vyhrát. Dál než na nadcházející zápas se nekoukáme,“ prozradil trenér David Čermák, jak drží myšlenky svěřenců v přítomnosti.

Žádat bude lepší produktivitu. „Nad tím se musíme zamyslet. Chybí víc gólů, mívali jsme štěstí, že jsme z minima šancí dokázali dát branky. S Boleslaví jsme je ovšem nevyužívali a prohráli jsme. Góly přestaly padat, ale o to víc se musíme semknout, hrát dobře dozadu. A pokud se dostaneme do vedení jako na Spartě, musíme ho za každou cenu udržet,“ nabádal útočník Rytířů Petr Straka.

