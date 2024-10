Kondelík a spol. slaví, Vary porazily Spartu. Kladno, Plzeň a Liberec padly

Proti „svým“ slaví Kondelík, Dynamo zvládlo nájezdy

Pikantní souboj Zohorna vs. Kondelík vyzněl lépe pro mistra světa z Prahy. Pardubičí dvakrát vedli, Jihočeši se pokaždé dotáhli. Ve třetí části šli do konce do vedení, ale radost Milana Gulaše byla bohužel pro Jihočechy předčasná. Po úspěšné trenérské výzvě Dynama se pokračovalo dál. Duel došel až do nájezdů, ve kterých byli lepší hosté.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:43. Harris, 43:10. Vráblík Hosté: 04:24. Poulíček, 41:27. Vondráček, . Smejkal Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Štencel, Cibulka, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Reilly – Kovařčík, T. Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Přikryl – Koláček, Pech (A), M. Beránek – Kašlík, Toman, Valský – Chlubna. Hosté: Will (Vomáčka) – D. Musil, J. Zbořil, Vála, Šustr, Švec, L. Hájek, Houdek – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Smejkal, Kondelík, T. Kaut – Weatherby, Poulíček (A), Vondráček – Herčík, Paulovič, Formánek. Rozhodčí Šindel, Mejzlík – Frodl, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6356 diváků

Vary i počtvrté v řadě porazily Spartu

Karlovy Vary chtěli i napočtvrté vyzrát na pražský celek. A povedlo se jim to. Energii na Spartu prostě umí. Pražané třikrát vedli. Po třetím vyrovnání, které zařídil Vít Jiskra, už Karlovarští neinkasovali. Soupeři naopak zatloukli další tři hřebíčky do rakve a po brankách lídrů Ondřeje Beránka a navrátilce Jířího Černocha si připsali do tabulky tři body.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:47. Šír, 10:45. Koffer, 36:50. Jiskra, 47:30. O. Beránek, 52:36. O. Beránek, 58:16. Černoch Hosté: 03:33. Sobotka, 09:16. Sobotka, 30:18. Forman Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Reunanen, Plutnar, Mikyska, Jaks, Mamčics, Rulík, Šalda – Čihař, Černoch (C), O. Beránek (A) – Kružík, Jiskra (A), O. Procházka – Sapoušek, Salsten, Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: Volevecký (Kořenář) – Krejčík, Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Kempný, Irving, T. Tomek – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – Salomäki, Lajunen (A), Vitouch – K. Hrabík, Horák, P. Kousal – Forman, Najman, O. Hrabík. Rozhodčí Šír, Cabák – Hynek, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4765 diváků

Trápení Plzně pokračuje, Boleslav slaví

Trápení Plzně nebere konce. Svěřenci kouče Josefa Jandače znovu padli a jsou se dvanácti body poslední. Ve druhé dvacetiminutovce se Bruslaři dvakrát prosadili, na to už Západočeši nedokázali zareagovat a padli 1:3. Skóre zkorigoval plzeňský Ondřej Matýs.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 54:17. Matýs Hosté: 26:36. Skalický, 34:47. Lakatoš, 59:35. Lakatoš Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Pulpán, Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Pšenička, Brůna – Měchura, Elson, Rohlík – Simon, Klepiš, Lev – Schleiss, Lalancette, Söderlund – Urban, Pitule, Matýs – Hauser. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta, Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, F. Pavlík, Vlasák – Skalický, Fořt, Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Suchý, Čajka, Malát – Dvořáček, Závora, Stránský – Doležal. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Brejcha, Gerát. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4209 diváků

Kladno - Litvínov

Kladenští Rytíři měli slibně nakročeno k plnému bodovému zisku. Vedení 2:0 ale proti Vervě ztratili. Hosté se dvěma góly Ondřeje Kašeho nadechli a ve druhé třetině zúročili svoji aktiviu čtyřmi vstřelenými brankami. Litvínov je na druhém místě tabulky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:46. Pytlík, 18:41. Smoleňák, 46:02. Bláha Hosté: 22:45. O. Kaše, 28:36. D. Kaše, 33:25. O. Kaše, 36:03. Sukeľ Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, R. Jeřábek, Hanousek, Nemčík – Straka, Hults, M. Procházka (A) – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Pytlík, Filip, Tralmaks – J. Strnad, Bláha, S. Redlich – Vimmer. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Polášek, McIsaac, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Pekař – Brož, Jícha, Havelka. Rozhodčí Hribik, Zeliska – Lhotský, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3780 diváků

Mistrovi se nedaří, padl potřetí v řadě

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:54. A. Zbořil, 27:22. Pospíšil, 30:52. Flek Hosté: 45:15. Sikora, 53:48. Vrána Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Ďaloga, Bartejs, Švrček – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Kollár – Říčka, Marcinko (C), H. Zohorna – Okál. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, J. Jeřábek, Nedomlel, Kundrátek, Jank, Adámek – Cienciala, Nestrašil (A), Daňo – Teplý, Sikora, Hudáček – Roman, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Addamo. Rozhodčí Jeřábek, Hradil – Rampír, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7014 diváků

Liberec debakl neodčinil, podlehl Mountfieldu

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:43. Flynn, 33:36. Melancon, 34:03. Vlach Hosté: 17:13. Dmowski, 25:10. Freibergs, 26:02. Batna, 49:42. McCormack Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Ivan, Petrovický, Šedivý, Melancon, Aubrecht, Galvas, Krutil – Flynn, A. Musil, Faško-Rudáš – Bulíř (A), Vlach (C), Lantoši – Zachar, Petrovský, Kelly Klíma – Rozsíval, Jansa, Ryšavý – Thomas. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Bučko, Pinkas – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pour – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – Štohanzl. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Kajínek, Štěpánek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Mora přelstila Vítkovice, prosadil se i Fridrich

Góly

Domácí: 14:05. Kunc, 17:55. Kohout, 24:10. Kunc, 32:17. Sirota, 59:30. Fridrich

Hosté: 08:31. Hašek, 39:57. Zdráhal, 59:21. Abdul

Sestavy

Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Korenčík, Rutar, Rašner – Anděl, Kohout, Kusko – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, P. Musil, Orsava (A) – Knotek, Nahodil (A), Doktor.

Hosté: Pařík (33. Klimeš) – Marcel, Košťálek (A), Auvitu, Demel, Mikuš (A), Percy, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus, Barinka, Zdráhal – Roberts Bukarts, Hladonik, Hašek – Přibyl, Claireaux (C), Lednický.

Rozhodčí

Kika, Obadal – Axman, Lederer

Stadion

Zimní stadion Olomouc