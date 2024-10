Kapitáne, máš volno! Kometa vyhrála bez Zaťoviče. Jiný útočník skončil

Pohled na sestavu Brna překvapil. Kde je kapitán Martin Zaťovič? Nevešel se mezi třináct forvardů? Formu nemá oslnivou, to je fakt. „Dostal volno. Zápasy jdou rychle po sobě,“ vysvětlil trenér Kamil Pokorný, jenž v tom neviděl žádnou senzaci. „Máme víc útočníků, tentokrát se nevešel, ale věřím, že nám ještě pomůže,“ dodal.

Každopádně není zvykem, aby devětatřicetiletý matador mezi čtyřmi formacemi nefiguroval. Ovšem tento ročník nerozjel dobře (1+1), byť nastupoval v prvním útoku a pravidelně chodil i na přesilovku.

Proti Ocelářům scházel také Maroš Jedlička, jehož angažmá na jihu Moravy skončilo. Trvalo krátce, vždyť dvaadvacetiletý útočník dorazil po dlouhé zdravotní pauze teprve před sezonou. Pořádně se nechytl, za dvanáct startů vykázal bilanci 0+2. První extraligové branky se v dresu Komety nedočká. „Ukončili jsme s ním smlouvu,“ potvrdil Pokorný. „Maroš je velmi svědomitý, s výbornou tréninkovou morálkou. Bohužel se na něm projevila roční pauza, kdy nehrál hokej,“ připomněl mladíkovo vážné zranění. Jedlička už si našel nový klub, jeho jméno zná Kristián Pospíšil. Ale neprozradil ho. „Mrzí mě, že tady skončil, dovedl jsem ho sem. Ale po dlouhé přestávce potřebuje víc hrát. On sám to cítí,“ sdělil.

Pokorný: Skóre mělo být vyšší než 3:0

Kometa má i tak vpředu konkurenci, jako třináctý forvard byl připraven Zdeněk Okál. Kouč speciálně pogratuloval ke gólu Pospíšilovi. „Čekal na něj hodně dlouho,“ poznamenal. Stejně tak upozornil na Flekův zásah. Světový šampion v poslední době skóroval převážně při power play soupeře do prázdné brány. Při hře na gólmana se v koncovce soužil, byť vždy patřil k nejlepším borcům týmu. „Po delší době dal gól ze hry,“ potěšilo Pokorného.

Dvě třetiny měl výkon domácích grády. „Parádní hokej, byl jsem hrozně spokojený,“ kochal se trenér. Vady našel na závěrečné dvacetiminutovce, kdy naopak zabrali hosté. „Nechci být neskromný, ale skóre mělo být vyšší než 3:0. Už jsme neměli soupeři nabídnout to, co ve třetí třetině. Bylo to zbytečné drama,“ shrnul.

Třinečtí vytáhli ze sebe to nejlepší až v závěru. Šikovnou tečí snížili teenager Petr Sikora a bekhendovou dorážkou mazák Petr Vrána. Nakonec došlo i na neúspěšnou power play. „Dvě třetiny jsme byli horší, špatní,“ soukal ze sebe kouč Zdeněk Moták. „Až po ubráněném oslabení jsme začali hrát hokej, jaký jsme chtěli. Věřím, že hráči pochopili směr, kterým musíme jít.“

Nervák si Oceláři vlastně ukončili sami, když při hře bez brankáře dopustili deset vteřin před koncem vhazování ve svém obranném pásmu. „Ve třetí třetině už jsme hráli dobře, ofenzivně. Takto musíme pokračovat. Určitě jsme byli lepší než Brno,“ mínil osmnáctiletý talent Sikora. Už po repre přestávce se asi vrátí do mistráku elitní útočník Martin Růžička. Po zranění trénuje, chystá comeback. „Necháme to na něm. Až bude stoprocentně zdravý, nastoupí,“ reagoval Moták.

