Kladno v Kaši: show bratrů, Slovák v ráži, ale i strach o Ondřeje a Pytlíka

Podáte žlutočerné bestii prst a budete rádi, pokud vám nesežere i ohlodané kosti. Na vlastní oči se kladenští hokejisté přesvědčili, jak si není radno zahrávat s mašinou z Litvínova. Její strojvedoucí Ondřej a David Kašové se v úterním duelu 16. kola extraligy chytili nabídnutých chyb Rytířů a nepustili. Vervu během druhé třetiny za téměř 11 minut nastartovali k obratu k výhře 4:3. Návrat na druhé místo ale trochu pokazil odstoupení staršího z bratrů z utkání, když dostal kolenem do hlavy. „Předběžně vím, že by snad měl být v pořádku,“ prozradil trenér Karel Mlejnek.

Od ledna 2020 se nestalo, aby Litvínov odjížděl z pevnosti Rytířů s výhrou. Až do konce úvodní dvacetiminutovky, která se musela kvůli díře v ledu dohrávat až po první přestávce, přitom všechno nasvědčovalo k tomu, že zůstane u starých pořádků. Rytíři po třech prohrách řadě měli nakročeno ke zlomení rostoucí bídné série.

Kladnu se po dvouzápasovém trestu vrátil Antonín Melka. Dříč z druhé lajny měl na tým takřka okamžitý efekt. Přestože se prvních pět minut Rytířům příliš nepovedlo, i díky hladu po hokeji zkušeného útočníka se dostali do vedení 2:0. Do litvínovské party byste v tu chvíli řekli, že se nechystá nejen k odchodu do šatny, ale i k dřívějšímu odjezdu zpátky pod Krušné hory. Klíčem k úplnému zvratu se ale nejspíš stala právě utnutá třetina v čase 18:41.

„Asi nám pomohlo, že se první třetina nedohrála. Vrátili jsme se z kabiny trošku jiní a musím říct, že jak Matej Tomek, tak celý tým v čele s Ondřejem a Davidem Kašovými zařídili, že si odvážíme tři body. Velmi si vážím toho, jak i zkušení hráči blokovali střely,“ ocenil litvínovský kouč Mlejnek proměnu ve druhé třetině.

Pro Rytíře se jako mávnutím proutku proměnila v hrůzu zahalenou ve žluté a černé. V útočném pásmu ztratil Martin Nemčík puk, ke kterému se dostal rozjetý Ondřej Kaše a v samostatném úniku ukázal ČEZ stadionu své mistrovské zakončení. Slovenský bek v kladenských službách se nakonec ukázal jako vrchní smolař svého celku, když se o šest minut později nechal vyloučit. Nabídnuté šance na srovnání nepohrdl tentokrát David Kaše.

Čermák: Absolutně jsme vypadli z role

Tím ale řádění bratrů Kašových nekončilo. Chvíli poté, co Martin Havelka tvrdě sundal autora první kladenské trefy Jaromíra Pytlíka, za což litvínovský útočník ani po přezkoumání situace videem nebyl potrestán, se Kaše starší i díky bloku mladšího sourozence zhostil dalšího úniku, navíc ve vlastním oslabení. A Štěpána Lukeše podruhé bravurně propálil.

„Jsou to kluci na úrovni. Jakmile dostanou šanci, potrestají to. Zápas rozhodli oni,“ měl jasno Ondřej Bláha, střele třetího kladenského gólu. „Pro naši ligu to jsou absolutně nadstandardní hráči. Potvrzují to každý zápas. Věděli jsme to, chtěli jsme si je pohlídat. Při hře pět na pět to celkem fungovalo, ale pak využijí přesilovku, nebo nám ujedou v oslabení. To rozhodlo,“ musel smeknout i trenér Rytířů David Čermák.

Podle kladenského kouče, který o víkendu dostal od disciplinární komise pokusu za své výroky směrem k sudím v den zápasu, se po dříve utnuté první dvacetiminutovce vrátil, bohužel pro Kladno, i jeho tým jako vyměněný. Byť si dobře uvědomoval, že zápas měl ve své moci.

„Absolutně jsme vypadli z naší role. Nedodržovali jsme vůbec nic, co bychom chtěli hrát. Hru, kterou bychom si přáli, jsme hráli 15 minut. Ve druhé třetině jsme ztratili zápas,“ nepochyboval Čermák. Drobnou útěchou mu byla sbírka, ve které se kladenští fanoušci složili na jeho pokutu. Částku 10 tisíc vybrali během tří hodin. „Strašně mě to mile překvapilo, ale pokutu si rádi zaplatíme sami. Výsledky teď nemáme takový, musíme to rychle zlomit, aby lidi chodili dál,“ přidal kladenský kouč.

Příznivce Rytířů, kterých opravdu chodí více oproti posledním sezonám i díky skvělému startu do ročníku, musela po promrhaném vedení dostat do varu aspoň 37. minuta. Chvíli poté, co kapitán Vervy Matúš Sukeľ trefil i díky velkému štěstí rozhodující gól, při buly padly na led kromě puku i rukavice. Nešťastník Nemčík a tvrďák Havelka se zřejmě rychle domluvili na bitce.

A že byla ostrá! Slovenský bek ve službách Rytířů očividně chtěl odčinit první dva zaviněné góly a pomstít zraněného Pytlíka. Nemčík nedal Havelkovi moc šancí a naložil mu několik sérií ran. Ve chvíli, kdy litvínovského forvarda položil na záda, ho urostlý chasník opět zvedl, aby mu mohl opět jeden dva údery pěstí vrazit.

„Bylo to fantastické. Tohle od něj chceme. Skvěle se tam postavil za Pytlajze. Teď jen jde o to, aby byl (Pytlík) v pohodě,“ hodnotil rvačku Bláha. Jak potvrdil Čermák, Pytlík musel po ošklivém zásahu na magnetickou rezonanci.

Rytíři Kladno

Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov

Vše o klubu ZDE