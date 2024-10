Claireaux vzpomíná: Proti Crosbymu na MS? Úžasný pocit. Rodina priorita

V Ostravě žil Valentin Claireaux bez manželky a dětí, které měl více než pět tisíc kilometrů daleko. „Už nějaký čas to bylo těžké. Ve Vítkovicích jsem měl smlouvu, chtěl jsem ji dokončit, ale víte, jak to je. Rodina je pro mě na prvním místě. Chci být u toho, jak děti rostou,“ zdůvodňuje své rozhodnutí návratu do Saint Pierre a Miquelon.

Vítkovice Claireauxovo přání akceptovaly, byť to pro ně znamená hledání okamžité náhrady. „Osobně je mi hodně líto, že Valentin končí, protože byl typem hráče, pro kterého byl vždy na prvním místě tým. Jeho životní rozhodnutí musíme respektovat,“ uvádí pro klubové stránky majitel Aleš Pavlík.

„Trenéři i manažeři byli smutní. Říkali mi, ať nepřestávám, že jsem měl dobrý začátek. Ale taky jsou tátové, takže chápou, že není jednoduché být dlouho bez rodiny,“ říká Claireaux.

Důrazný centr nepatřil mezi největší ofenzivní esa, pozici v týmu měl ale jasně danou. V posledních týdnech kromě černé práce přidával i kanadské body. Stabilně naskakoval s Vojtěchem Lednickým, na křídle čtvrté lajny se pak střídali Marek Kalus, Roberts Bukarts, Martin Dočekal nebo Matěj Přibyl. „Jsou to dobří kluci. Doufám, že jim chemie vydrží a pořád budou stejně silní,“ věří Claireaux.

V extralize naskočil do 208 zápasů. Z ostatních Francouzů jich stihli víc jen Jordann Perret a Sacha Treille. Claireaux působil i v Pardubicích a Mladé Boleslavi, největší stopu však zanechal ve Zlíně.

„Všude to bylo jiné. Když jsem přišel do Zlína, byli jsme na dně. Pak jsme ale skvěle zareagovali a vyhoupli se trochu výše. V Pardubicích jsem měl těžkou sezonu. To je tým, který je zvyklý hrát nahoře, jenže v té době tomu tak nebylo. Pak jsem šel do Boleslavi, kde jsme byli kousek od finále, v sedmém zápase jsme vypadli s Třincem,“ vzpomíná Claireaux.

V Česku se poprvé objevil v sezoně 2019/20, kdy Zlínu pomohl třiceti kanadskými body k vzestupu. Berani si jej vyhlédli ve Finsku, kde postupně vystřídal LeKi, Lukko Raumu a Vaasan Sport.

„Finská liga byla daleko víc bruslivá, zatímco Češi mají v sobě hodně talentu. Extraliga je více přímočará, ve Finsku se hraje defenzivněji. Je těžké tam skórovat, protože velký důraz se klade na systém,“ srovnává odchovanec Saint-Pierre.

Když už se zdálo, že jeho kariéra uvadá, sáhly po něm Vítkovice, které zrovna tlačila bota na pozici centra. Krátce před štací v Ostravě se Claireaux mihnul ve francouzském Rouenu. „Uvědomil jsem si, že to ještě nebylo to, co jsem hledal. Pořád jsem byl soutěživý, chtěl jsem hrát kvalitnější ligu, proto jsem se do Česka vrátil.“

„Roli jsem měl samozřejmě jinou než tehdy ve Zlíně. Tam jsem chodil na přesilovky. Je potřeba brát v potaz, že jsem byl mladší, teď mi je 33. Později se už po mně chtěla defenzivnější role. Já ji přijal, protože vždy jsem byl týmový hráč,“ míní Claireaux.

Pro mužstvo se několikrát obětoval i v reprezentaci, s níž se rozloučil při nedávné olympijské kvalifikaci. Zúčastnil se osmi mistrovství světa, to poslední odehrál paradoxně v Ostravě. „Na jaře jsem ještě netušil, že skončím. Na všechny šampionáty mám super vzpomínky, zahrál jsem si i proti Crosbymu,“ zmiňuje svůj idol.

„Vždycky jsem ho sledoval v televizi a najednou jsem stál proti němu. Úžasný pocit. Užíval jsem si i mistrovství doma v Paříži, kde jsme 5:1 porazili Finsko. A plná hala proti Kanadě? To bylo fakt něco,“ doplňuje Claireaux.

