Třinec řeší krizi, ve hře jsou i výměny. Peterek: Realizační tým má důvěru

Oceláři zažívají pořádnou pomistrovskou kocovinu, z níž se jim nedaří vyhrabat. Z posledních sedmi vystoupení vytěžili jen tři body, v tabulce se tak postupně propadli až na 12. místo. „Faktorů, které za to můžou, je asi víc. Na startu sezony nás trápila zranění, pořád nám chybí Martin Růžička. Jsou tu noví hráči, kteří si musí najít svůj prostor. Odešel nám Vlado Országh, máme nové asistenty, taky tady si všechno musí sednout. Měli jsme extrémně těžký program spojený s naší účastí v Lize mistrů,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek.

Třinečtí se protrápili celým měsícem. Z tříbodového zisku se radovali naposledy 4. října doma s Libercem, největší potíž ale u nich nastává mimo WERK ARENU. Na cizích stadionech získali v osmi duelech jen dva body, po prodloužení padli ve Vítkovicích, po nájezdech pak v Mladé Boleslavi. „Je fakt, že v minulé sezoně nám to venku šlo. Teď je to obráceně, body se nám vozit nedaří. Je to ale problém, který se dá napravit. Pracujeme na tom a dál pracovat budeme,“ dušuje se Jan Peterek.

Šestinásobný český šampion zůstává daleko za očekáváním, byť neméně důležitou Ligou mistrů proplouvá snadno. V její základní části skončil čtvrtý za Färjestadem, Curychem a Lausanne, jenže v extralize je to zcela opačné. Bodově hůř jsou na tom pouze v Liberci a Plzni. „Začátek sezony nás nezastihl v optimální formě, což nás samozřejmě všechny mrzí,“ přiznává sportovní ředitel.