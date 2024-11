Říčka o konci v Kometě: Férové, trápil jsem se. Příchod Muellera nepomohl

Jeho přesun z Brna do Ostravy připomínal kultovní film Kulový blesk. Ve čtvrtek dopoledne Kometa oznámila, že Robert Říčka u ní končí. Uběhlo sotva pár hodin a pětatřicetiletý útočník se hlásil jako nová posila Vítkovic. Debut v novém dresu však havířovský odchovanec vítězstvím neokořenil, Ostravané v extralize v Třinci padli těsně 1:2. „Bral jsem to jako normální zápas a snažil jsem se soustředit na sebe,“ ohlíží se Říčka.

Jak jste si užil premiéru ve vítkovických barvách?

„Měl jsem teď hektické dny. Hodně jsem chtěl vyhrát, abych do nového angažmá vstoupil vítězně, což se bohužel nepovedlo. I tak si myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, měli jsme dobrá střídání. Škoda inkasovaného gólu před koncem, protože to mohlo dojít i do prodloužení. Nebylo to špatné utkání. Věřím, že budeme dobří.“

Zmínil jste hektické dny. Mohl byste je popsat?

„Někdy ve středu večer jsem se dozvěděl, že budu končit v Kometě. Ve čtvrtek ráno jsem se šel rozloučit se spoluhráči, sbalil jsem si věci a rozvázal smlouvu. Pak jsem dostal laso z Vítkovic. Neváhal jsem, byl jsem rád za šanci. Budu se snažit být platný a mít dobrý pocit ze své hry. Snad už dám nějaký gól.“

Měl jste víc nabídek?

„Vítkovice nebyly jediné, ale byl jsem rozhodnutý, že půjdu sem. Myslím si, že tým je dobře složený. Můžeme podávat kvalitní výkony a v tabulce být co nejvýš.“

Tušil jste po nedávném příchodu Petera Muellera do Komety, že podobný scénář může nastat?

„Jo, mně to nehrálo do karet. Peter hraje na přesilovce stejnou pozici jako já. Dalo se to čekat, že můj čas bude ještě nižší.“

Proč si to v Brně nesedlo?

„V létě jsem vše řešil hlavně s panem Modrým, který pak odešel. Situace se rázem malinko změnila. Od začátku jsem cítil, že to není úplně ono. Věřil jsem, že v přesilovkách týmu pomůžu, jenže ty se nám vůbec nedařily. Nesedlo si to. Kometa se mnou ale jednala férově. Myslím si, že jsme se velmi seriózně domluvili. Dopadlo to dobře, je to dobré řešení. Já jsem se ke konci už hodně trápil. Věřím, že to bude nějaký impuls a Vítkovicím pomůžu.“

Paradoxně je to vaše první extraligové angažmá v regionu, kde jste vyrostl. Přemýšlel jste o tom podobným způsobem?

„Možná trošku. Spíše jsem se díval na skladbu týmu a také na to, jaký hrají Vítkovice hokej. Uvažoval jsem, co by mi mohlo sedět a jestli bych byl týmu platný. Psala mi spousta lidí, že jsou za to rádi. Byl jsem nějakou dobu pryč a domů se vracel jen na léto. Teď tady budu žít.“

Každopádně také ve Vítkovicích je hodně vlčáků, kteří jsou v přesilovkách nebezpeční. Vnímáte velkou konkurenci?

„Nikdo nemá nic zadarmo. Všichni musí podávat výkony, aby si zasloužili místo. Když to bude dobré, budu tam. Když ne, tak ji budou hrát jiní.“

