Hattrick, vlastní gól, nájezd! Tamáši byl při divočině u všeho: Životní zápas

Byl u všeho podstatného. Opravdu. Tentokrát to není žádná otřepaná fráze… Posuďte sami. Vstřelil hattrick, dal si smolný vlastní gól, který nakopl soupeře. A potom nádhernou fintou rozhodl nájezdy. To je bilance slovenského útočníka Alexe Tamášiho, který pomohl hradeckému Mountfieldu k vítězství v bláznivém utkání na Kladně. „Pro mě asi životní zápas,“ přiznal ceněný univerzál. Hradec vedl na začátku 56. minuty 4:1, ale nakonec soupeř srovnal na 4:4.

Je to unikátní bilance, kterou se jen tak někdo nemůže pochlubit. Tamáši byl hlavním hrdinou utkání, v němž nastřílel tři góly a zařídil rozhodující nájezd. Ten už se do gólové bilance nepočítá, ale i tak to pro něj byl nezapomenutelný zážitek. „Přitom se mi na Kladně dřív nehrálo dobře,“ říkal Tamáši. Hradec válí, vyhrál poosmé v řadě.

Co na tu divočinu říkáte?

„Těší nás, že jsme to dotáhli do vítězného konce, ale mrzí nás ten jeden ztracený bod. Mohli jsme si to v klidu kontrolovat a bez problémů dotáhnout do konce. Oni potrestali naše zbytečné fauly.“

Byl jste skutečně u všeho podstatného. Takže zápas sezony, že?

„Řekl bych i kariéry. Naposledy jsem vstřelil hattrick asi v juniorce. Celkem čtyři góly, to je prostě někdy takový den. Odráží se to k vám a padne to tam i z bufetu, jak se říká. Přitom na Kladně se mi v minulé sezoně moc dobře nehrálo, mám radši větší hřiště. Ale asi už se mi to tady začne líbit (smích).“

Mimo hattricku jste si dal i smolný vlastní gól, který načal kladenský obrat. Co se přihodilo?

„Nešťastně mě to trefilo do brusle a zapadlo za Škorviho (gólmana Stanislava Škorvánka).“

Zářil jste i přesto, že kvůli trestu do konce zápasu nedohrál klíčový spoluhráč Jordann Perret. Bylo to znát?

„Byla to citelná ztráta. Protože náš útok je sehraný, dokážeme si vytvořit dost šancí. Ale když mi padnul první gól, spadlo ze mě trochu napětí. Potom už jedete na vlně. Ještě se to ke mně odrazilo. Užíval jsem si to.“

Před třetí brankou vám skvěle přihrál David Šťastný, to byl gól zadarmo…

„No jasně. Viděl jsem, že tam jede po straně. Fantasticky naznačil střelu, všichni šli na něho, potom mi to tam prohodil. To už bych si hodně vyčítal, kdybych to nedal.“

A co ten precizně provedený nájezd, kdy jste provedl nádhernou kličku do bekhendu?

„Přemýšlel jsem, co udělám. Jejich brankáře (Štěpána Lukeše) úplně dobře neznám Ale všiml jsem si při zápase, že když šel Šťastný sám na branku, on přepadl dopředu. Takže jsem to zkusil natáhnout až do bekhendu a podařilo se mi to.“

Bylo vidět velké sebevědomí při nájezdu, že?

„Jo, věřil jsem si. Když dáte při zápase tři góly, sebevědomí tam je. Než když hrajete bez gólu. Zkusil jsem ho natáhnout a vyšlo to.“

Berete sám sebe za kanonýra?

„Určitě ne. Nikdy jsem nebyl střelec gólů. Vždycky mě víc bavilo přihrávat. Ale jsem rád, že mi to tam padlo a doufám, že to bude padat i dál.“

Víte, kolik se platí za hattrick?

„No… To nevím. Oliver (Okuliar) dal minulý rok hattrick a vím, že to nebylo až tolik. Tak doufám, že se to nezměnilo.“

Co se s vámi stalo za stavu 4:1?

„Možná jsme se moc stáhli do obrany, což se někdy nevyplácí. A už vůbec ne na tak malém hřišti. Měli jsme zbytečné vyloučení, které rychle potrestali. Potom se to nějak sesypalo.“

I tak berete osmou výhru. Přitom úvod sezony Hradci nevyšel, co pak změnilo?

„Neřekl bych, že by naše hra byla špatná. Srážela nás zbytečná vyloučená, oslabení stojí hodně sil. O tom jsme si v šatně povídali, takže to jsme změnili. A potom jsme začali proměňovat šance, protože těch jsme si vytvářeli možná nejvíc v lize. Tuším, že v jedno období jsme měli nejvíc střel. Konečně nám to začalo padat. Tam se to zlomilo a už to jde.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 19 11 2 3 3 55:40 40 2. Litvínov 18 11 0 2 5 53:38 35 3. Sparta 18 9 3 1 5 57:34 34 4. M. Boleslav 18 9 3 1 5 49:41 34 5. Mountfield 18 9 2 1 6 59:47 32 6. Brno 18 7 3 2 6 45:46 29 7. K. Vary 18 6 4 1 7 50:49 27 8. Olomouc 17 8 1 0 8 43:43 26 9. Vítkovice 16 6 1 2 7 59:54 22 10. Kladno 18 5 2 2 9 52:61 21 11. Č. Budějovice 17 6 1 1 9 32:45 21 12. Třinec 18 4 2 4 8 42:48 20 13. Plzeň 18 3 2 3 10 26:56 16 14. Liberec 17 3 1 4 9 35:55 15 Play-off

