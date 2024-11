Sparta i Dynamo nadělovaly, Kladno urvalo bod. Liberec už je poslední!

Budějovický bek Will Reilly se vleže snaží zastavit únik dvou sparťanských hráčů • ČTK / Šimánek Vít

Kdo by to před sezonou čekal? Liberec se před první reprezentační přestávkou propadl v Tipsport extralize na poslední místo. Tým trenéra Filipa Pešána v 18. kole prohrál v souboji dvou nejhorších týmů soutěže v Plzni 0:1 a na Západočechy nyní ztrácí jeden bod. Sparta nadělovala, nad debaklem Motoru 8:1 se čtyřmi body podepsal Michal Řepík. První místo si pojistily Pardubice, které zvládly domácí duel s Vítkovicemi (6:2). Velký návrat do zápasu předvedlo Kladno, které v posledních pěti minutách třetí třetiny srovnalo proti Mountfieldu HK z 1:4 na 4:4, nakonec ale padlo po nájezdech. Mladá Boleslav zažila perfektní týden, třetí tříbodovou výhru přidala v Třinci (3:2).

Třinec - Mladá Boleslav 2:3

Třinec sice v pátek uspěl v derby proti Vítkovicím, jedna výhra ovšem mistry z krize nevyvedla. Proti Mladé Boleslavi sice ještě ve třetí třetině vedli, po pětiminutovém vyloučení útočníka Petra Sikory ovšem přišel obrat hostů, který zařídili Tomáš Fořt a Petr Čajka. Bruslaři zažili perfektní týden, ze tří zápasů získali devět bodů.

Hlasy trenérů:

Jiří Raszka (Třinec): „V naší situaci není ideální každá prohra, obzvlášť v domácím prostředí. Zápas byl hodně ubojovaný, plný osobních soubojů. Chystali jsme se na rychlou hru, rychlé přechody soupeře, které se nám dařilo eliminovat. Bohužel zlom přišel v pětiminutové přesilovce.“

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Do utkání jsme vstoupili vlažně, začátek nebyl z naší strany optimální. Po celý zápas jsme ale soupeře nepouštěli do výraznějších šancí. Měli jsme dobrý pohyb. Jsme rádi, že jsme tady vyhráli a odvážíme si tři body. Máme teď naplánované tři dny volna, kluci je mohou strávit v klidu s rodinami. Pak se zase vrátíme do práce a pokusíme se na to navázat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:43. Daňo, 43:54. Kurovský Hosté: 10:49. Gewiese, 45:11. Fořt, 48:40. Čajka Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – J. Jeřábek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank – Kurovský, Vrána (C), Roman – Nestrašil (A), Sikora, Teplý – Hudáček, Cienciala, Daňo – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Addamo. Hosté: Furch (J. Růžička) – Gewiese, Pyrochta (A), Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Jánošík (C), Křepelka – Junttila, Fořt (A), Skalický – Lakatoš, Hradec, Buchtele – Stránský, Čajka, Dvořáček – Malát, Závora, Suchý – Doležal. Rozhodčí Hribik, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 987 diváků

Karlovy Vary - Litvínov 2:0

Energie chytila před reprezentační přestávkou solidní formu. Dominik Frodl vychytal první čisté konto v sezoně a jeho tým natáhl sérii obodovaných zápasů už na pět, z toho hned čtyři vyhrál. Gólem a asistencí se na výhře podílel útočník Dávid Gríger, který odehrál 4000. zápas v Tipsport extralize. Litvínov nenavázal na tři předešlé výhry, v tabulce je ale i nadále druhý.

Hlasy trenérů:

Pavel Patera (Karlovy Vary): „První třetina byla hodně vyrovnaná, Litvínov měl možná větší gólové šance. My jsme byli rádi, že po první třetině to bylo bez branek. Myslím, že od druhé třetiny jsme měli lepší pohyb, byli jsme důraznější, byli jsme o kousek lepší. Ve třetí třetině jsme v tom pokračovali. Důležitý byl první gól, který nám rozhodl zápas.“

David Kočí (Litvínov): „Měli jsme docela slušný vstup do utkání a slušnou první třetinu. Zápas měl v první třetině velkou intenzitu, z obou stran a hrálo se nahoru dolů. Potom jsme ale nedokázali udržet tu intenzitu, naopak soupeř to pořád držel, pořád dobře bruslil a my jsme polevili. Ve třetí třetině jsme se k naší hře nedokázali vrátit a nedokázali jsme se dravějšímu soupeři vyrovnat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:44. Jaks, 58:03. Gríger Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Plutnar, Reunanen, Jaks, Mikyska, Rulík, Mamčics, D. Moravec – O. Beránek (A), Černoch (C), Jiskra (A) – O. Procházka, Gríger, Kružík – Kofroň, Salsten, Sapoušek – Koffer, Šír, T. Redlich. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Brož. Rozhodčí Barek, Šindel – Svoboda, Štěpánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5283 diváků

Sparta - České Budějovice 8:1

Sparta zvládla pátý domácí zápas za sebou a zůstává třetí. Před více než desetitisícovou návštěvou Pražané rozhodli již v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Motor vyšel bodově naprázdno po čtyřzápsaové sérii, v hlavním městě se gólově prosadili až za stavu 0:6. Čtyřmi body za branku a tři asistence se pod úspěch týmu kouče Pavla Grosse podepsal útočník Michal Řepík.

Hlasy trenérů:

Antonín Stavjaňa (Sparta): „Oproti pátku (2:1sn proti Plzni) byl dnešní zápas v úplně opačném módu. V pátek jsme se střelecky trápili, šancí tam byla spousta a nakonec jsme získali druhý bod až na penalty. Dnes nám naopak rychlé góly dodaly sebevědomí. Potom už hrál tým uvolněněji a s klidem na hokejkách.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Co dodat? Měli jsme slušná první dvě střídání, dobře jsme do zápasu vstoupili, nicméně po celý jeho průběh nás provázelo, že jsme dostávali góly z hrubých individuálních chyb. Na to je bohužel Sparta velice kvalitním týmem, takže jakoukoliv naší chybu potrestala.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:02. Salomäki, 03:55. Horák, 14:41. Chlapík, 18:16. Najman, 24:36. Lajunen, 31:57. O. Hrabík, 40:11. Řepík, 47:53. K. Hrabík Hosté: 35:18. T. Zohorna Sestavy Domácí: Kořenář (Volevecký) – Krejčík (A), Mikliš, Mašín, Kemiläinen, Moravčík, Irving – Forman (C), Sobotka, Řepík – Salomäki, Lajunen, K. Hrabík – Chlapík (A), Horák, P. Kousal – Vitouch, Najman, O. Hrabík – Daníček. Hosté: Klouček (21. Strmeň) – Štencel, Reilly, Pýcha, Vráblík, Cibulka, Kachyňa – Kovařčík, T. Zohorna, Gulaš (C) – Olesen, Harris, Novák – Přikryl, Pech (A), M. Beránek – Kašlík, Toman, Valský – Adam Kubík. Rozhodčí Vrba, Mejzlík – Brejcha, Thuma Stadion O2 arena, Praha Návštěva 10 137 diváků

Kladno - Mountfield HK 4:5sn

Už osmou výhru za sebou slaví Mountfield HK! V 18. kole ovšem hokejisté Hradce během této fantastické série poprvé ztratili bod. Rytíři se skvěle vrátili do zápasu, když ještě pět minut před koncem třetí třetiny prohrávali o tři branky. První hattrick v Tipsport extralize zaznamenal slovenský útočník Alex Tamáši, navíc si připsal i vítězný pokus v rozstřelu. Kladno nastoupilo opět bez nemocného Jaromíra Jágra.

Hlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): „Za toho stavu, jaký byl, jsme byli úplně dole. Neproměňujeme šance a nevyužíváme přesilovky, to nás strašně sráží. Nakonec jsme to dokázali srovnat a dostali jsme znova přesilovku v prodloužení, kterou jsme bohužel nevyužili. Mohli jsme získat další bod, který potřebujeme. Zase na druhou stranu bod určitě bereme.“

Tomáš Hamara (Hradec Králové): „Jsme samozřejmě rádi za dva body, nesmírně si jich vážíme, ale na druhou stranu jsme hrozně zklamaní, jak jsme dokázali ztratit vyhrané utkání během pár chvil. To by se prostě stát nemělo. Je neakceptovatelné s tím takto hazardovat a lehkovážně přijít o tříbodový zisk, který by pro nás určitě byl hodně důležitý a brali jsme ho všema deseti.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:33. Bláha, 55:13. Tralmaks, 57:46. Ticháček, 58:39. Melka Hosté: 03:46. Tamáši, 27:42. Tamáši, 42:15. Tamáši, 52:28. P. Moravec, . Tamáši Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Hanousek, Pietroniro, Šenkeřík, Vandas, Mendel, R. Jeřábek – Straka, Hults, S. Redlich – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – M. Procházka (A), Filip, Tralmaks – Vimmer, Bláha, J. Strnad. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Bučko, Pinkas – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, Chalupa. Rozhodčí Kika, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2914 diváků

Plzeň - Liberec 1:0

Plzeň opanovala souboj dvou nejhorších týmů dosavadního průběhu ročníku. Západočeši zároveň ukončili čtyřzápasovou sérii porážek. Nervózní bitvu rozhodla trefa Jakuba Klepiše v 53. minutě. Škoda tak odsunula Liberec na poslední místo, Severočeši mají aktuálně o bod méně, ale mají k dobru jeden zápas. Premiérovou nulu v extraligové kariéře si připsal Nick Malík.

Hlasy trenérů:

Václav Pletka (Plzeň): „Byl to od nás bojovný a urputný výkon, za který patří klukům gratulace do kabiny. O ten jeden gól jsme byli asi lepší, i když byl šťastný. Kluci bojují a snaží se, nejsme ale schopní dát gól ani z šancí. Opět nás dnes podržel gólman. Jsme strašně spokojení se třemi body.“

Filip Pešán (Liberec): „Očekávali jsme nervózní utkání, které bylo od začátku vyrovnané a bojovné. Na obou stranách vznikaly šance po chybách, ne po hezkých akcích. Skórovat mohly oba týmy. Bohužel jsme si nepomohli přesilovkami. V závěru jsme udělali chybu v obranném pásmu, která rozhodla.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 52:39. Klepiš Hosté: Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Zámorský, Skok, Merežko, Piskáček, Pšenička, Pulpán – Rohlík, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Měchura, Simon, Elson – Söderlund, Mertl, Matýs – Pitule. Hosté: Kváča (Král) – Galvas, Ivan, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Budík (A), Šedivý – Flynn, A. Musil, Thomas – Lantoši, Bulíř, Faško-Rudáš – Zachar, Vlach (C), Kelly Klíma – Jansa, Petrovský, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Ondráček, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Olomouc - Kometa Brno 3:2sn

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:36. Orsava, 49:44. Doktor, . Fridrich Hosté: 07:34. A. Zbořil, 27:00. Cingel Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Rašner, Škůrek, Korenčík, Rutar – Kohout, Kusko, Doktor – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Anděl, Knotek. Hosté: Postava (Kavan) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Gulaši, Ďaloga, Bartejs, Němec – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Kollár – Zaťovič (C), Marcinko (A), H. Zohorna – Okál. Rozhodčí Šír, Pilný – Lhotský, Dědek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

Pardubice - Vítkovice 6:2

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:23. Houdek, 33:33. M. Kaut, 42:55. Kondelík, 47:07. Vondráček, 51:00. Mandát, 53:16. Houdek Hosté: 42:29. Yetman, 49:31. Dočekal Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, J. Zbořil, Dvořák, L. Hájek, Vála, Houdek, Vápeník – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Weatherby, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, T. Kaut, Herčík. Hosté: Klimeš (Pařík) – Marcel, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš, Percy, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus, Barinka, Zdráhal – Říčka, Hladonik, Dočekal – Hašek, Přibyl, Lednický. Rozhodčí Květoň, Ondráček – Hynek, Kajínek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9487 diváků