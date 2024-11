Brněnský Zbořil: Brácha v Dynamu? Hajzlíkovi to dám za dva týdny pocítit

Znáte ho, víte to o něm. Ale stejně nemáte šanci. Když přijde na řadu nájezd pro Brno, do akce jde Adam Zbořil – a málokdy se mýlí. V Olomouci (2:3 sn) otevřel skóre trestným střílení, trefil se pak i v rozstřelu. Úplně suše. „Je to jeho doména. Překvapuje mě, pokaždé vytáhne něco jiného, takže se na to gólman asi těžko chystá. Bývá pro nás jedinou volbou,“ chválil 29letého centra trenér Komety Kamil Pokorný. Zbořil má sezonu rozjetou na bodově nejlepší v kariéře.

Co máte ještě v rukávu, Adame?

„To se asi necháme překvapit.“ (úsměv)

Pilujete tuhle dovednost hodně?

„Ani ne, spíš se většinou dívám, co dělají ostatní kluci a co funguje. Kolikrát si z toho něco vezmu, občas přidám něco svého. Je to disciplína, která mě baví. Jsme v těchto situacích silní, věřil jsem nám, bohužel tentokrát nám to poprvé nevyšlo. Ale není to nic, z čeho bychom měli mít hlavy dole. Naopak nás to bude motivovat do práce, kterou jsme tady nastavili a kterou předvádíme.“

Sám jste si o trestné střílení v osmé minutě řekl?

„Ne, jen padlo moje jméno. Řekli mi: Běž!“

A tak jste šel a proměnil. Máte bilanci 9+2, patříte k nejlepším v soutěži. Co takhle repre?

„Nedívám se na to vůbec. Jestli to přijde, tak to přijde. Pokud ne, tak ne. To už je samozřejmě na vedení a realizačním týmu reprezentace. Můžu si o to říct jedině svými výkony. Ale stojí za tím celá Kometa. Kluci, trenéři, všichni. Jedinec sám nikdy nic nedokáže, musíte mít podporu týmu.“

Tu máte, spokojen být můžete.

„Člověk nemůže být nikdy spokojen, musí furt pokračovat a tvrdě pracovat.“

Mohl jste pracovat s bráchou Jakubem, ale dal přednost Pardubicím. Mrzí vás to?

„Ne, je to sport. Je to jeho rozhodnutí, nemrzí mě to. Ještě máme před sebou snad dlouhou kariéru, třeba to přijde na jejím sklonku na stará kolena.“

Ani jste ho nepřemlouval, neznal zákulisí?

„Fakt ne, celé to bylo na něm a o něm. On si to řešil s agenty a manažery klubu sám. Vůbec jsem se nezapojoval, sledoval jsem to jen zpovzdálí.“

Za dva týdny hrajete proti nim, asi půjde o pikantní souboj.

„Samozřejmě, bude to parádní zápas. Určitě mu to dám pocítit, hajzlíkovi...“ (smích)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:36. Orsava, 49:44. Doktor, . Fridrich Hosté: 07:34. A. Zbořil, 27:00. Cingel Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Řezníček, Rašner, Škůrek, Korenčík, Rutar – Kohout, Kusko, Doktor – Plášek, Macuh, Fridrich – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Anděl, Knotek. Hosté: Postava (Kavan) – Davidson, Ščotka, Beaudin, Gulaši, Ďaloga, Bartejs, Němec – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Kollár – Zaťovič (C), Marcinko (A), H. Zohorna – Okál. Rozhodčí Šír, Pilný – Lhotský, Dědek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků