Vítkovický moment při „vyrovnání“. Je to 50/50, slyšeli trenéři. Jdeme do toho!

Vítkovičtí trenéři přes stojící vlastní hráče neviděli rozhodčí, jak rozpažili. Hala měla jasno, že branka neplatí, ale David Bruk si zrovna ťuknul pěstí s Vlastimilem Wojnarem. Parádní práce, vyšlo to, 1:1, tak rubeme dál! Jenže problém byl, že Jindřich Abdul po své parádní akci zajel do brankoviště, zablokoval pardubického brankáře Romana Willa. Chad Yetman dostal kotouč do sítě, ale gólman neměl nárok zasáhnout.

Vyrovnání se škrtlo. „Byla to pro nás facka. Podle toho taky vypadá výsledek. My se trochu nedechli, Pardubice sice byly lepší, ale nám se povedlo pár věcí pochytat a dobře bránit,“ popisoval důležitý moment trenér Vítkovic.

Z lavičky nevidíte do brankoviště úplně přesně. Takže následovala žádost trenérského štábu k videokouči, co našel u monitoru on. „Přišlo, že je to padesát na padesát,“ přikývl Bruk, že míč se vrátil znovu k němu. „Riskli jsme to, když hrajete v Pardubicích, musíte každou šanci využít. Tady jsme to chtěli zkusit,“ dodal.

Abdul ale vážně Willovi znemožnil zákrok, rozhodčí neměli jinou možnost než potvrdit svůj verdikt. Vítkovice musely odeslat jednoho muže na trestnou lavici. Přesilovku pak využil Martin Kaut a z původně vyrovnaného zápasu bylo najednou pardubické vedení 2:0.

Do remízového stavu už Vítkovice duel nedostaly. Chad Yetman ve 43. minutě snížil na 1:2, tam bylo vše v pořádku. „Pak jsme ale kolabovali tím, že hráči ztratili trpělivost. Měli pocit, že potřebujeme srovnat rychle. V momentě, když šly Pardubice do vedení 3:1, vytvářeli jsme už velké chyby,“ mrzelo Bruka. „Od čtvrtého gólu se už naše hra rozpadla,“ dodal.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:23. Houdek, 33:33. M. Kaut, 42:55. Kondelík, 47:07. Vondráček, 51:00. Mandát, 53:16. Houdek Hosté: 42:29. Yetman, 49:31. Dočekal Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, J. Zbořil, Dvořák, L. Hájek, Vála, Houdek, Vápeník – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Weatherby, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, T. Kaut, Herčík. Hosté: Klimeš (Pařík) – Marcel, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš, Percy, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus, Barinka, Zdráhal – Říčka, Hladonik, Dočekal – Hašek, Přibyl, Lednický. Rozhodčí Květoň, Ondráček – Hynek, Kajínek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9487 diváků