Jágrův klub: stadion jen pro mládež či přesun. Co vše může nastat v Kladně?

V hokejovém Kladně nepanuje nejlepší nálada. Vše se může změnit, ale pouze za jiných podmínek. Nabízí se vícero možností. Ve veřejnosti kolují spekulace, že by hokejová legenda po konci sezony mohla zamířit do zámoří. Mluvilo se o možných zájemcích o koupi klubu. Jaká je situace nyní?

Majitel Rytířů Jaromír Jágr zatím odkazuje na právníky. Vypadá to na pat. Ledy se můžou hnout, ale za jiných podmínek. Těžko už magistrát kývne na ty stávající.

Nabízí se víc možností. Zimní stadion zrekonstruovaný za téměř půl miliardy by sloužil jen mládeži, která spadá pod město. Jágr by mohl extraligové mužstvo přestěhovat jinam.

Podle některých zvěstí by Jágr mohl po sezoně zamířit do zámoří, kde se stále těší velké vážnosti. V Pittsburghu české ikoně vyvěsili dres vedle dalších legend. Sám o budoucnosti mlčí.

Jiný vlastník

Čas od času se mluvilo o možných zájemcích, ti však svůj interes popírali. Měl by to být někdo, kdo má zájem hokej ve městě podporovat a povznést. Pak by dohoda s magistrátem neměl být problém.