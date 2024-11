Kladno prohrálo posedmé v řadě. Lakatoš pokořil Vítkovice, Boleslav druhá

Kladenská stíhačka přišla pozdě

Oba týmy vyjely při speciální příležitosti na led v retro dresech ze sezony 1974/75. Indiáni po sérii čtyř porážek uspěli naplno podruhé za sebou a náskok na poslední Liberec navýšili na čtyři body. Plzeň si do poloviny duelu vypracovala tříbrankové vedení. Po dvou gólech dali za vítěze útočník Turner Elson a obránce Daniel Malák, tři asistence si připsal Dominik Simon. Kladenští se ani za stavu 1:4 nevzdali a podobně jako v předchozím vystoupení s Hradcem Králové (4:5 po sam. nájezdech) bojovali o návrat do utkání. Na drama zadělali Melka s Filipem, při závěrečné hře bez brankáře už ale Kladno nesrovnalo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:12. Smoleňák, 45:38. Melka, 53:21. Filip Hosté: 15:36. Elson, 25:17. Malák, 27:40. Elson, 37:58. Malák Sestavy Domácí: Brízgala (38. Lukeš) – Mendel, Ticháček (A), Pietroniro, Šenkeřík, R. Jeřábek, Hanousek, Vandas – S. Redlich, Hults, Straka – Smoleňák (C), Melka, M. Procházka (A) – Filip, Jarůšek, Tralmaks – Kusý, Bláha, J. Strnad – Vimmer. Hosté: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Merežko, Malák, Pšenička, Piskáček, Šalda, Skok – Matýs, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Elson, Simon, Rohlík – Urban, Mertl, Šiler. Rozhodčí Hribik, Květoň – Ondráček, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4924 diváků

Boleslav je už druhá, Vítkovice padly počtvrté v řadě

Středočeši o svém vítězství rozhodli až v závěrečné pětiminutovce góly Aleksi Rekonena a Dominika Lakatoše. Brankář Dominik Furch udržel podruhé v sezoně čisté konto. V defenzivním duelu si první stoprocentní šanci vytvořil až ve 47. minutě hostující Juntilla, který jel od modré čáry sólo na Klimeše, ale vůbec netrefil branku. Vyrovnat mohl v závěru při power-play Bukarts, jeho rána z úhlu ale skončila na břevně. Záhy Lakatoš z vlastního obranného pásma přesně zacílil prázdnou branku Vítkovic a svým sedmým gólem sezony zpečetil čtvrtou výhru Mladé Boleslavi za sebou.

Hlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Myslím si, že to bylo víceméně vyrovnané utkání. Měli jsme možná trošičku víc vyloženějších šancí než domácí, ale bylo to podobné jako loňský rok. My jsme dneska využili jednu přesilovku, a to asi rozhodlo zápas.“

David Bruk (Vítkovice): „U mě bude hodnocení podobné. Bylo to velmi úporné a těžké utkání, které bylo vyrovnané. Bylo hodně defenzivní, šancí bylo na obou stranách poměrně málo a hosté si vzali zápas v přesilové hře. Oni ji využili a my bohužel ne.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 55:45. Rekonen, 59:27. Lakatoš Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel, Košťálek, Mikuš (C), Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus (A), Barinka, Zdráhal (A) – Říčka, Hladonik, Roberts Bukarts – Hašek, Eberle, Bambula – Lednický. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Suchý, Čajka, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Zvagulis. Rozhodčí A. Jeřábek, A. Kika – M. Axman, P. Blažek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 3 589 diváků