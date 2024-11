Choreo, legendy… Ale Kladno padlo. Je mi hanba, zlobil se Smoleňák

Byla to důstojná oslava stoletého výročí klubu. Krásné choreo, pocta legendám. To všechno bylo v režii Rytířů. Ale škodolibě se dá říct: oslava skončila, když začal hokej… Hlavně dvě třetiny to byla velká bída. Plzeň se v zápase, v němž oba týmy nastoupily v retrodresech a šlo jim o to se nadechnout, dostala do vedení 4:1. Finiš domácích přišel pozdě. „Upřímně, je mi hanba za to, jak jsme to odehráli. Potom, co pro nás lidi předvedli,“ reagoval kapitán Radek Smoleňák.

Plzeňský šéf Martin Straka cestou do kabiny kroutil nevěřícně hlavou. To byla reakce na to, že jeho tým dopustil v závěrečné třetině takové drama. Ale Jaromír Jágr, jeho velký kamarád a osudový spoluhráč, by si ji musel ukroutit ještě víc… Za to, co Kladno předvádělo v první půlce utkání. Před zaplněným stadionem. Plným osobností, které z klubu udělaly světovou chloubu.

„Před utkáním jsem říkal hráčům, aby si uvědomili, že přijdou největší z největších legend. My bychom měli být jejich následovníci. Hokejově se jim nevyrovnáme, ale minimálně touhou, týmovostí a chtíčem ano. Na to jsem apeloval. Ale to tam z velké části nebylo,“ zlobil se současný kapitán týmu.

„Tohle není ten hokej, který bychom chtěli předvádět. Bylo tady plno lidí, před takhle výbornou kulisou jsme k tomu nepřistoupili dobře,“ přidal se i kouč David Čermák.

Fanoušci přitom na začátku vytáhli nápadité choreo, při jehož výrobě strávily desítky hodin. Vytvořili otáčecí kroniku klubu. Pár lidí z kotle z horního ochozu posunovalo stránky, obrázky se objevily i na kostce. Nechyběla klíčová data, úspěchy a týmové fotografie.

Potom se ozval hlasitý potlesk, hráči bouchali hokejkami o led. Ještě předtím vhodili čestné buly František Pospíšil a Milan Nový. Dvě ikony nejen kladenského klubu, ale i československého hokeje. Bývalý kapitán reprezentace a nejlepší střelec v historii.

Když šli po koberci, drželi se za ruce. Bylo to symbolické spojení hráčů, kteří nejvíc proslavili paní Poldi. Ta nechyběla na historických úborech. Cestou z ledu je vřele pozdravil i majitel Jágr, který stále není fit, takže se postavil v saku jenom na střídačku.

Předtím proběhla venku autogramiáda. Na ní nechyběl ani František Kaberle starší, další ikona. „To jsou všechno hráči, k nimž naše generace vzhlížela. Právě díky nim jsme začali hrát. Takže si moc vážím, že můžu sedět vedle nich,“ uvedl někdejší útočník Pavel Patera, jenž také rozdával podpisy.

U venkovního stánku nechyběla ani vitrínka slávy plná historických artefaktů. Na kostce běžely medailonky legend. Zdravice slavných hráčů. Na jedné z tribun probíhaly rozhovory s vybranými legendami. Celý doprovodný program citlivě připomněl výročí klubu, který celkem šestkrát vyhrál titul, z toho čtyřikrát v řadě v sedmdesátých letech. „Ale v posledních deseti letech jsem se spíš schovával,“ pousmál se ještě před utkáním Pospíšil, který na hokeje příliš nechodí. Výkony mu nedělají radost. No a teď musel trpět ještě víc.

Jakmile se začalo hrát, oslava skončila. Začalo trápení. Fanoušci neúnavně povzbuzovali, nechtěli si zážitek z jubilejního zápasu pokazit. Skandovali, že se Kladno nevzdává. Ale když dvě minuty před koncem druhé třetiny propálil Malák domácího brankáře Brízgalu a zvýšil na 4:1 pro hosty, s domácími byl (skoro) amen. Kladenský gólman se pakoval na střídačku, nebyl to jeho den. Jako by ho aura historických dresů svazovala.

Pak se však začaly dít věci. Ve třetí části se prosadil Melka, který krásně trefil růžek, na střídačce zatleskal i Jágr. A když se potom v čase 53:21 prosadil Filip, atmosféra se rázem proměnila. Na hosty sedla deka a klepali se. „Vedli jsme, ve třetí třetině jsme si to však zkomplikovali. Mám pocit, že to bylo už lehkovážně, i když jsme na to pořád upozorňovali. Protože Kladno dokázalo několikrát po sobě takové zápasy otáčet a my jsme si toho byli vědomi,“ uvedl plzeňský asistent Jiří Veber.

Ale Plzeň to ustála. Kladno padlo, posedmé v řadě, během téhle bídné série získalo jediný bod. A blíží se přízrak minulé sezony. Pokud se včas nezvedne, baráž volá. Předtím ji Rytíři hráli třikrát v řadě. „Myslím si, že je načase, abychom se podívali pravdě do očí,“ apeluje Smoleňák na to, že všichni musejí plnit, co si řeknou. Jinak sezona skončí dalším fiaskem.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE