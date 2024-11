Bruk ven, křičeli fanoušci. Má pozice je v ohrožení, přiznal kouč Vítkovic

Vítkovice se po solidním vstupu do sezony trápí už od poloviny října, kdy ztratily nadějné vedení v domácím zápase s Kladnem. Od té doby slavily jen dvakrát, uspěly nad Plzní a Libercem. V duelu s Energií ale prohloubily už pětizápasové čekání na body.

Nervozita panovala na ledě i v ochozech. Fanouškům dochází trpělivost, a proto za stavu 1:4 pro hosty spustili pokřiky „chceme Vítkovice“ a „Bruk ven“. Enormní tlak vnímá i sám kouč. „Poslouchá se to výborně,“ řekl poněkud jízlivě. „Patří to k profesi, je to nepříjemné. Vnímám to jednoznačně velmi negativně. Má pozice je v ohrožení.“

Sklopené hlavy měli Ostravané už od začátku utkání, v němž navíc potvrdili nelichotivou vizitku nejhůře bránícího týmu v soupeřových přesilovkách. Hned ze tří karlovarských početních výhod inkasovali, jejich procentuální úspěšnost klesla pod 65 procent. Jinými slovy: každé třetí oslabení Vítkovice neubrání.

„Neskutečně nás to sráží, rozhodují se tam zápasy,“ kroutil hlavou Bruk. Vysvětlení nenašel ani obránce Jan Košťálek, jehož třetí gól v sezoně k bodům nestačil: „Deka, nedeka... Je to jenom o nás. Musíme se sebrat a dát se dohromady tak, abychom předváděli jiné výkony.“

Vítkovice začaly strádat i v koncovce, která byla dlouhou dobu jejich doménou. Nicméně v posledních čtyřech zápasech skórovaly jen pětkrát. Numera jim klesají i v přesilovkách, kterými si dosud pomáhaly. „Šly nám, lepilo nám to, ale bohužel teď se trápíme i ve hře pět na pět. Musíme si k tomu sednout a říct si, co a jak,“ měl jasno Košťálek. „Možná jsme ztratili určitý klid na puku. Čísla jsme měli taková, že soupeři při našich přesilovkách zpozorněli,“ doplnil Bruk.

Naopak v karlovarském táboře zavládlo před dlouhou cestou domů nadšení. Západočeši navázali na úspěšné období před reprezentační přestávkou a bodovou šňůru natáhli na číslo šest. V Ostravě tahali celou dobu za delší konec provazu.

„Dobře jsme do toho vstoupili, hned jsme si pomohli přesilovkou. Ve druhé třetině jsme mohli rozhodnout gólem na 3:0, ale nepovedlo se. Od půlky druhé třetiny byly Vítkovice lepší, měli jsme i kliku. Definitivně rozhodlo odskočení na 3:1," hodnotil kouč Pavel Patera.