Sparta - Pardubice 8:1. Fiasko Dynama! Kladno padlo poosmé v řadě

Sparta - Pardubice

Hokejisté Sparty deklasovali lídra tabulky z Pardubic 8:1. Pražané porazili Dynamo i podruhé v sezoně, první střet vyhráli na východě Čech 4:0. V pátek před nejvyšší návštěvou sezony 17 025 diváků vedli právě tímto skóre již na začátku druhé třetiny. Sparta se posunula na třetí místo, za vedoucími Východočechy zaostává o tři body, ale se zápasem k dobru. Dvakrát se mezi střelce zapsal obránce Aaron Irving, útočník Roman Horák si připsal tři body za gól a dvě nahrávky.

Góly Domácí: 03:01. Hyka, 05:42. Chlapík, 20:51. Horák, 21:38. Irving, 31:46. Řepík, 33:39. Irving, 35:01. Forman, 55:03. Vitouch Hosté: 36:07. Červenka Sestavy Domácí: J. Kovář (Michajlov) – Krejčík (A), Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, T. Tomek, Irving, Mozík – Hyka, Sobotka, Řepík – Vitouch, Lajunen, K. Hrabík – Chlapík (A), Horák, P. Kousal – O. Hrabík, Najman, Forman (C). Hosté: Will (36. Vondraš) – D. Musil, J. Zbořil, L. Hájek, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (A), Sedlák (C), Weatherby – R. Kousal, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič, T. Kaut, Herčík. Rozhodčí Hribik, Mejzlík – Lhotský, Hnát Stadion O2 arena, Praha Návštěva 17 025 diváků

Kladno - Liberec

Liberec zvítězil nad Kladnem 4:1 a ukončil černou sérii pěti prohraných zápasů. Hattrickem se na tom podílel útočník Oscar Flynn. Domácí Rytíři naopak prodloužili temné období a ztratili už osmé utkání za sebou.

Góly Domácí: 36:45. Pietroniro Hosté: 18:15. Flynn, 24:50. Flynn, 58:32. Lantoši, 59:19. Flynn Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Mendel, Ticháček (A), Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, R. Jeřábek, Vandas – Kusý, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka (A), Jarůšek – Bláha, Hults, S. Redlich – Vimmer, Straka, J. Strnad. Hosté: Kváča (Král) – Šimek (A), Galvas, Ivan, Melancon, Petrovický, Budík, Aubrecht – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Zachar, Petrovský, Kelly Klíma – Vlach (A), Jansa, Ryšavý. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Špůr, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2769 diváků

Motor venku poprvé za plný počet

České Budějovice zvítězily v Mladé Boleslavi 4:2 a poprvé v sezoně venku naplno bodovaly. V čase 51:34 o tom rozhodl svou premiérovou brankou v domácí nejvyšší soutěži obránce Tomáš Cibulka a 107 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky bek Milan Doudera. Bruslařský klub neuspěl poprvé po sérii čtyř výher.

Góly Domácí: 10:17. Hradec, 22:45. Fořt Hosté: 01:38. Ordoš, 31:53. Kachyňa, 51:34. Cibulka, 58:12. Doudera Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, Stránský – Dvořáček, Závora, Suchý. Hosté: Klouček (Strmeň) – Štencel, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Reilly – Adam Kubík, T. Zohorna (C), Olesen – Ordoš, Harris, Novák – M. Beránek, Pech (A), Přikryl – Kašlík, Toman, Valský – Koláček. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Frodl, Kajínek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3454 diváků

Devátá výhra Hradce v řadě

Hradec Králové během reprezentační přestávky neztratil formu a po návratu do extraligového programu zvítězil podeváté za sebou. V duelu s mistrovským Třincem hokejisté Mountfieldu ztratili hubené vedení, o jejich výhře nicméně rozhodl v 57. minutě svým padesátým gólem v soutěži Radovan Pavlík.

Góly Domácí: 03:01. Jergl, 56:38. R. Pavlík Hosté: 53:25. Teplý Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Pilař, Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, Všetečka. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Jank, Adámek, Smith, J. Jeřábek, Nedomlel, Kundrátek – Roman, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Kovařčík, Cienciala, Nestrašil (A) – Teplý, Addamo, Daňo. Rozhodčí Kika, Zeliska – Svoboda, Gerát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Litvínov se posunul na druhé místo

Litvínov porazil Olomouc 4:0, připsal si čtvrtou výhru v domácím prostředí za sebou a posunul se na druhé místo tabulky. Hanáky ve vzájemných duelech udolal také počtvrté v řadě. Druhým čistým kontem v sezoně se pod výhru Vervy podepsal brankář Šimon Zajíček, tři asistence si připsal Ondřej Kaše. Olomouc potvrdila, že se jí venku nedaří, na kluzištích soupeřů prohrála sedmý z osmi zápasů v sezoně.

Ohlasy trenérů:

David Kočí (Litvínov): „Pomohl nám první gól, který nás nastartoval. Po (reprezentační) pauze to bylo příjemné. Dodal nám energii, kterou jsme poté využívali celou první třetinu. Byl to ale docela vyrovnaný zápas, udělali jsme pár individuálních chyb, podržel nás gólman. Kdybychom dostali gól, zápas se mohl vyvíjet jinak. Pak jsme si pomohli přesilovkou, utekli jsme na 2:0. Jsme rádi, že jsme vyhráli za tři body. Olomouc je vždy těžký a houževnatý soupeř, který hraje fyzický a bruslivý hokej.“

Róbert Petrovický (Olomouc): „Po reprezentační pauze jsme neměli ideální start do zápasu. Hned na začátku gól po buly, v zápase se silným soupeřem, který byl připravený. Poté se hra trošku vyrovnala a zápas se rozběhl. Ve druhé třetině měl soupeř pár přesilovek, my jsme bojovali, měli jsme několik šancí. Mohli jsme i v přesilovce vyrovnat, což se nám nepodařilo. Soupeř byl aktivnější, trošku rychlejší a ve třetí třetině se to potvrdilo. Třetí gól jsme dostali poté, co jsme prohráli souboj v předbrankovém prostoru, což by se nám nemělo stávat. Z naší strany to bylo bojovné utkání, bylo to o gólu, který se nám nepodařilo vstřelit. Když ho nedáte, těžko se zápasem něco uděláte.“

Góly Domácí: 00:35. Hlava, 32:15. Sandberg, 43:54. Koblasa, 59:59. D. Kaše Hosté: Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Čajkovič. Hosté: Machovský (Sedláček) – T. Černý, Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Škůrek, Rašner, Rutar – Kohout, Kusko, Ministr – Fridrich, Macuh, Plášek – Orsava (A), Nahodil (A), Kunc – Doktor, Knotek, Anděl. Rozhodčí Barek, Ondráček – Hynek, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4320 diváků

Další nezdar Komety v nájezdech

Plzeň zvítězila v Brně 3:2 po samostatných nájezdech a připsala si třetí výhru za sebou. Západočeši vedli po dvou třetinách 2:0, ale domácí stihli vyrovnat. V nájezdech rozhodl Adrián Holešinský o tom, že Plzeň vyhrála v Brně po šesti předchozích nezdarech. Kometa prohrála podruhé za sebou a opět po nájezdech.

Góly Domácí: 40:16. A. Zbořil, 56:28. Marcinko Hosté: 27:38. Matýs, 32:10. Klepiš, . Holešinský Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Němec – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Zaťovič (C), Cingel, H. Zohorna – Kos, Konečný, Rachůnek – Okál, Marcinko (A), Kollár. Hosté: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Merežko, Malák, Pšenička, Piskáček, Šalda, Skok – Matýs, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Elson, Simon, Rohlík – Urban, Mertl, L. Strnad. Rozhodčí Obadal, Šindel – Axman, Hlavatý Stadion Winning Group Arena Návštěva 7023 diváků

Vítkovice znovu bez bodu

Vítkovice nezažívají dobré časy, po domácí prohře 2:5 s Karlovými Vary si připsaly už páté utkání po sobě bez bodového zisku. Západočeši celé utkání vedli, rozdílovou branku vstřelil ve 43. minutě Jan Šír. Třech gólů z pěti hosté dosáhli v přesilových hrách a pošesté v řadě bodovali.

Ohlasy trenérů:

David Bruk (Vítkovice): „Karlovy Vary zaslouženě vyhrály. Klíčem k úspěchu byly tři využité přesilové hry. My se neskutečně trápíme v oslabení a strašně nás to sráží. Jsme schopní hrát dobře při hře pět na pět, ale oslabení teď máme opravdu špatná, což rozhoduje zápasy. Dostali jsme další lekci. Samozřejmě se mi neposlouchá dobře, když na vás vlastní fanoušci během zápasu pokřikují, ale patří to k profesi. Moje pozice je v ohrožení.“

Pavel Patera (Karlovy Vary): „Myslím, že jsme do utkání vstoupili dobře a pomohli jsme si přesilovkou. Ve druhé třetině jsme mohli rozhodnout zápas. Měli jsme šance na to dát na 3:0, ale to se nepovedlo. Vítkovice potom byly od poloviny druhé třetiny lepší. Tlačily a daly také zaslouženě gól. Potom jsme měli štěstí, když nás několikrát brankář podržel. Ve třetí třetině rozhodlo to, že jsme odskočili na 3:1.“

Góly Domácí: 30:16. Košťálek, 48:49. Abdul Hosté: 04:35. Gríger, 25:55. Jaks, 42:12. Šír, 43:32. Čihař, 57:27. Jiskra Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Košťálek, Demel, Mikuš (C), Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Kalus (A), Barinka, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Hladonik, Bambula – Říčka, Eberle, Hašek – Lednický. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Reunanen, Plutnar, Mikyska, Jaks, Mamčics, Rulík, D. Moravec – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Sapoušek – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí T. Cabák, F. Vrba – V. Lederer, P. Blažek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 007 diváků