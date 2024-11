Marcinko po prohře Komety: Bez výmluv! Přesilovky? Čísla mluví sama za sebe

Kdyby bylo potřeba, klidně donese puk do sítě v zubech. Tomáš Marcinko (36) dobře ví, v jakém prostoru na ledě je nejsilnější a že musí chodit tam, kde to hodně bolí. Dorážkou z brankoviště vyrovnal útočník Komety v závěru proti Plzni na 2:2, prohraným nájezdům pak přihlížel ze střídačky. „Doma chceme vyhrávat, ne dotahovat,“ štvala ho ztráta dvou bodů.

Souhlasíte, že jste se rozjížděli pomalu?

„Ano, v naší hře bylo plno nepřesností, prohraných soubojů. Pak přišly brejky Plzně a její góly. První a druhá třetina nebyly takové, jaké jsme si představovali. Třetí už vypadala úplně jinak. To už jsme soupeře přehrávali. Když jsem dal gól, bylo to emotivní. Věřili jsme, že ještě dokážeme utkání otočit. Ale hlavně doma chceme zápasy vyhrávat, ne dotahovat. Nechci, aby to znělo neskromně, nicméně bod je pro nás málo.“

Ublížila vám v úvodu reprezentační pauza?

„O tom bych se vůbec nebavil. Jsme tady od toho, aby to tak nebylo. Jsme profíci, abychom tyhle věci zvládli. Je to pro nás ponaučení. Mrzí nás, že jsme ztratili body. Žádné výmluvy.“

Naskočil jste i do prodloužení tři na tři. To se vám často nestává.

„Budu hrát kdykoliv kdekoliv. Tam, kam mě trenér dá. Tři na tři, pět na pět, šest na šest. Neřeším to.“

Přišlo vám, že byl brankář Nick Malík v nájezdech rychlejší než ruce vašich spoluhráčů?

„Těžko soudit. Kdybychom dali góly, řekli bychom, že byl pomalý. Každopádně stál v jejich brance kvalitní gólman. Ale hlavy nahoru, jdeme dál.“

Co vaše přesilovky?

„Nepomáháme si jimi. Musíme v nich být lepší. Je nás tam pět, oni čtyři. Musíme z přesilovek dávat góly, což se nám teď nedaří. Nejdou nám delší dobu, máme na čem pracovat. Zatím je to málo. Čísla mluví sama za sebe. Potřebujeme být o sto procent lepší.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:16. A. Zbořil, 56:28. Marcinko Hosté: 27:38. Matýs, 32:10. Klepiš, . Holešinský Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Němec – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Zaťovič (C), Cingel, H. Zohorna – Kos, Konečný, Rachůnek – Okál, Marcinko (A), Kollár. Hosté: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Merežko, Malák, Pšenička, Piskáček, Šalda, Skok – Matýs, Lalancette, Lev (C) – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Elson, Simon, Rohlík – Urban, Mertl, L. Strnad. Rozhodčí Obadal, Šindel – Axman, Hlavatý Stadion Winning Group Arena Návštěva 7023 diváků